Modeshows, collectiepresentaties en Xpert Talks: dit kun je als retailer verwachten van Antwerp Fashion Week 2022

De tweede editie van Antwerp Fashion Week (6 en 7 februari 2022) staat binnenkort voor de deur. Tijdens het gratis B2B-event tonen 122 verschillende merken bij diverse showrooms in de stad hun nieuwste collectie aan retailers.

Tijdens het event kunnen bezoekers op 18 locaties modeshows en collectiepresentaties bijwonen. Een groot voordeel voor retailers is dat de volledige collecties worden getoond, waar dat bij reguliere modebeurzen niet altijd het geval is. Op de website van Antwerp Fashion Week is het actuele programma van de modeshows en collectiepresentaties in te zien.

Bevestigd: Xpert Talks tijdens Antwerp Fashion Week

Inmiddels is bekend dat de Xpert Talks definitief plaatsvinden tijdens Antwerp Fashion Week. Er zijn drie bedrijven die meer zullen vertellen over hun diensten en hun kennis komen delen: Fashion Cloud (online B2B-platform), Studio 360 (specialisten in productfotografie) en Tailorfit (IT-bedrijf gericht op de modebranche).

Vanwege de covid-maatregelen zullen de Xpert Talks een-op-een plaatsvinden. Dat betekent dat je als retailer persoonlijk advies kunt inwinnen en al jouw vragen kunt stellen. Bij interesse dien je vooraf een afspraak te maken. Dit kan op 6 en 7 februari tussen 10.00 en 18.00 uur. Voor een afspraak wordt ongeveer een half uur uitgetrokken. Stuur een mail naar info@antwerpfashionweek.com waarin je aangeeft welke Xpert Talk je wilt reserveren en welke tijd je voorkeur heeft.

Primeur: nieuw op de Belgische markt

Van de (tot op heden) 122 deelnemende merken maakt een aantal haar debuut op de Belgische markt.

SHE’s: She is (She’s) secure with herself, she knows herself well and wants to affirm her style with the clothes she wears. A style that catches the eye. She is (She’s) a woman of innate elegance, refined in her behaviour, with her own unique and personal style.

A BRAND: een denimmerk met Australische roots, dat is geïnspireerd op de jaren 90. Het label biedt jeans in diverse 90s inspired fits en in verschillende wassingen en lengtes.

Het programma van Antwerp Fashion Week wordt de komende maanden nog verder uitgebreid. Op www.antwerpfashionweek.com zijn alle georganiseerde activiteiten en de deelnemers te vinden. Eén week voorafgaand aan het event zal het definitieve programma hier te vinden zijn. Contact opnemen met de organisatie van het event kan via: info@antwerpfashionweek.com.

Overzicht van deelnemende showrooms en merken

Hieronder staat een greep uit het voorlopige aanbod van showrooms en merken die deelnemen tijdens Antwerp Fashion Week:

A Mode | Better Rich | EE. Brands | Eye On fashion | Fashion Boulevard Agency | Fox Agency | Fresh | Intens Agencies | Jacky Collect | Jo&Co Agency | Just Brands | Les Soeurs | Mermin Agency | PHV Agency | Selfedge showroom | Showroom Noire | Studio Fishbone | The Closet

Merken die (tot op heden) hun aanwezigheid hebben bevestigd

Actitude | Adam underwear | Alysi | Anerkjendt | Another- Label | ArmedAngels | Art | Attic & Barn | Bazar Deluxe | Betta Corradi | Better Rich | Black Colour DK | Brava | Bruuns Bazaar | Butcher of Blue | By-Bar | Caliban | Cast Iron | Chaaya | Clean Cut Copenhagen | Club l’Avenir | Co’Couture | Colorful Standard | Denham The Jeanmaker | Dirty Velvet | Effio | Einstakt | Elisabetta Franchi | El Naturalista | Enamel Copenhagen | Esmé Studios | Esqualo | Evelien Vanhooydonck | Far Afield | Fat Moose | Five Units | Fly Girl | Freebird | French Connection | Gabba | Gloria! Gloria! | Goosecraft | Grace | Grunt | Hellen van Berkel | Hunkon Studio | Hvisk | Iben | Jacki Collect | Jo Ghost | Joyce & Girls | Juicy Couture | Jumper 1234 | Just Female | Kendall&Kylie | Kuyichi | Law of the Sea | Le Bohémien | Lemargo | Le Sarte Pettegole | Les Deux | Les Soeurs | Liviana Conti | LN Knits | Lorena Paggi | Lovat & Green | Maison Anje | Maliparmi | Marie Sixtine | Markberg | Marlboro Classics | Minimum | MKT Studio | Neosens | Neuw Denim | Nice Things | NORR | Nowadays | Numph | Nuoo | Olow | Oof | Para Mi | Plain | PME Legend | Project AJ 117 | Psophia | PT Torino | Reptile’s House | Rino & Pelle | Saint Steve | Seafarer | Second Female | Sessùn | She’s | Shoe Biz Copenhagen | Silvian Heach | Simple | SKFK | Slowear | Soft Rebels | Solid | Steel&Barnett | Summum | Tantä | The Short | TheGoodPeople | Thinking Mu | Tramonta | True NYC | Twinset | Uncle Bright | Vanguard | Whyci | Won Hundred | Woodbird | Wushu | Yerse | Zoe Karssen | &Co Woman | 4CCCCEES | 10 Days Lifestyle