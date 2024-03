Modieuze carrièremogelijkheden bij Scapino: Ontdek je kansen op de Carrièrebeurs

Een bijzonder jubileum: Sinds 1974 heeft Scapino een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse mode- en schoenenbranche en dit jaar viert het bedrijf zijn 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van het evenement 'Work in Fashion' op de Carrièrebeurs in RAI Amsterdam, opent Scapino op 22 en 23 maart zijn deuren voor mode-enthousiaste talenten en biedt het een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij een gevestigd modebedrijf dat de basis kan leggen voor een veelbelovende carrière.

Een halve eeuw van trendsetting tegen een eerlijke prijs

Scapino heeft zich gevestigd als marktleider in Nederland met een breed assortiment aan schoenen, mode, sport- en vrijetijdsartikelen, verspreid over 181 locaties door het hele land. Het bedrijf heeft zijn toppositie verworven door voortdurende innovatie en een diepgaand begrip van de dynamiek van de mode-industrie en de behoeften van consumenten.

Wat Scapino onderscheidt, is niet alleen het volgen van trends in de schoenen- en kledingindustrie, maar ook actief bijdragen aan het vormgeven ervan. Met een speciale focus op hoogwaardige mode tegen betaalbare prijzen worden er geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Deze filosofie komt tot uiting in zowel de fysieke winkels als de online shop van het bedrijf.

Betrokkenheid als werkgever

Scapino onderscheidt zich als werkgever door een dynamische werkomgeving, gekenmerkt door grote betrokkenheid, uitgesproken servicegerichtheid en een diepe passie voor mode. Met een team van meer dan 2000 werknemers hecht het bedrijf veel waarde aan een bedrijfscultuur waarin waardering voor elke medewerker centraal staat.

Het bedrijf blinkt uit in uitgebreide carrièremogelijkheden en een werkomgeving die professionaliteit combineert met een warme sfeer. Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers, met als doel samen een veelbelovende toekomst te creëren.

Grijp de kans om op de stand van Scapino op de Carrièrebeurs uitgebreide inzichten te verkrijgen in diverse carrièremogelijkheden en word onderdeel van een team dat zijn passie voor mode niet alleen dagelijks uitdraagt, maar ook viert.