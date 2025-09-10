Morgen: Circular Textile Days — Vorm de circulaire toekomst van textiel

Heb je vragen over duurzaamheid of circulariteit in textiel? Dit is je kans. Circular Textile Days is opgezet voor dialoog, kennisdeling en het smeden van nieuwe samenwerkingen om verandering te versnellen.

Belangrijkste programma-onderdelen op 11 september:

Matchmaking via Stichting UPv Textiel – presentatie en rondetafels om spelers in de sector te verbinden en oplossingen te verkennen (registratie verplicht).

– presentatie en rondetafels om spelers in de sector te verbinden en oplossingen te verkennen (registratie verplicht). G-Star sessie & Aftertalk – inclusief een open Q&A met het G-Star team.

– inclusief een open Q&A met het G-Star team. Accelerating Circular Textiles – van post-consument textiel naar hernieuwde vezels, met FibreTrace, Purfi & EE Labels.

– van post-consument textiel naar hernieuwde vezels, met FibreTrace, Purfi & EE Labels. Regulations Into Practice – hoe regelgeving vertaald kan worden naar de praktijk, met Teijin Aramid, Brightfiber Textiles & ERP Nederland.

– hoe regelgeving vertaald kan worden naar de praktijk, met Teijin Aramid, Brightfiber Textiles & ERP Nederland. Patagonia keynote – Willem Swager over waarom productlevensduur de ultieme duurzaamheidsstrategie is.

Credits: Circular Textile Days

Het is nog steeds mogelijk om last minute een ticket te kopen, ook aan de deur. Mis de kans niet om er morgen bij te zijn.