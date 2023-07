Munich Fabric Start & Bluezone: nieuwe datum, duurzame innovaties en focus op continuïteit

München - 1.100 stoffencollecties op Munich Fabric Start, 100 denimcollecties op Bluezone - dat zijn mooie cijfers voor een beurs in een internationaal uitdagende omgeving. In München draait alles momenteel om de nieuwe basisingrediënten voor het herfst/winter seizoen 2024/25.

Première van de nieuwe, eerdere datum

Er is enorm veel beweging in het internationale beurslandschap. In de loop van de pandemie hebben veel organisatoren hun data heroverwogen en nieuwe vaste punten voor de industrie vastgesteld - zo ook Munich Fabric Start: met de huidige show, die van 18 tot 20 juli plaatsvond (Bluezone eindigde zoals gebruikelijk een dag eerder), hebben de organisatoren zich zes weken verder vooruit gewaagd. "De verschuiving van de datum was een van de grootste veranderingen voor Munich Fabric Start in de afgelopen jaren", legt Sebastian Klinder, Managing Director van Munich Fabric Start, uit. Hoewel de eerste paar uur op de beurs wat leger aanvoelden dan normaal, heeft Klinder er alle vertrouwen in. "De nieuwe datum is goed, maar veranderingsprocessen hebben tijd nodig. En natuurlijk zijn er altijd stemmen in alle richtingen bij zulke grote veranderingen. Als het oordeel duidelijk was geweest, hadden we het eerder gedaan."

Toch streven de organisatoren naar continuïteit en stabiliteit, die des te belangrijker zijn in tijden van verandering. De Bluezone denimbeurs viert deze zomer immers haar twintigste verjaardag, veel exposanten zijn de beurs al jaren trouw en zijn zelfs niet van locatie veranderd.

Impressies van Munich Fabric Start in juli 2023. Beeld: Munich Fabric Start

Een goed opgezet imago en een goed aanbod zijn echter belangrijk, vooral omdat bedrijven nu goed kijken naar welke beurzen ze überhaupt willen bezoeken, zegt Klinder. De Sourcing Area, die afgelopen zomer werd gelanceerd in het naastgelegen Motorworld, zal daarom weer aanwezig zijn. Synergie moet ook ontstaan door de DMI Fashion Day op de dag voor de beurs in het MOC. "Velen kwamen hiervoor een dag eerder en kunnen nu beide data combineren", vervolgt Klinder. "We vinden het belangrijk om niet te veel te focussen, maar een zo breed mogelijk aanbod te bieden met dames-, heren- en denimcollecties, met onze nieuwe sourcing area en thematisch relevante forums", zegt Frank Junker, Creative Director & Partner van Munich Fabric Start.

Stoffentrends voor het seizoen FW24/25: Highlands, extravert classicisme en retro-futurisme

In het licht van de huidige permanente crisis vestigt Carl Tillessen, trendanalist bij DMI, de aandacht op gelukkiger tijden en de essentie van mode: lichaam en stof. Niet toevallig vestigde hij de aandacht op de modeshow van JW Anderson, waar bijna naakte lichamen balen stof over de startbaan droegen om een terugkeer naar de ware ingrediënten van mode te symboliseren. "Dat is waar mode op dit moment over gaat: mensen meenemen op een reis terug in de tijd naar periodes in ons leven en dat van hen toen wij, en iedereen om ons heen, zoveel zorgelozer waren dan nu."

Stoffentrends voor FW24/25 van Munich Fabric Start. Beeld: FashionUnited

En wat zijn deze trends precies? De modeanalisten op de beurs hebben verschillende, vaak tegenstrijdige trends voor het seizoen FW 24/25 voorspeld op hun trendboards. Het modewoord "Highland Hybrids" verbergt het archaïsche verlangen naar natuur en originaliteit, bossen en weiden, maar dan gekoppeld aan de esthetiek van moderne technologieën die onafhankelijkheid en zelfbeschikking mogelijk maken. Dit thema is gericht op prestaties, wandelen, kamperen en stedelijkheid. De stoffen zijn robuust en stijlvol en altijd perfect in balans op de lijn tussen multifunctionaliteit en mode.

Speelser en net zo tegenstrijdig is het thema "Mystic Beings", geïnspireerd op de fantasiewereld met elfen, helden, monsters en robots. Geïnspireerd door virtueel design, kunstmatige realiteit, gaming en rendering ligt de nadruk op weelderig licht en glitterelementen, omringd door krachtige vormen en weelderige materialen zoals nepbont. Het derde thema "System Cringe" wordt gekenmerkt door positivisme en motivatie om nieuwe wetten en regels te creëren over culturen en generaties heen. Bescherming van het milieu, verantwoord gebruik van hulpbronnen en bewust samenleven staan voorop, wat wordt weerspiegeld in stijlen die worden gekenmerkt door upcycling en tweedehands. In "Kinky Classics" spelen traditionele looks en een zekere sexiness weer een centrale rol. Klassieke kledingstukken en stoffen worden in een nieuw licht geplaatst. Alles draait om esthetische provocatie - of het nu door ongewone vormen, brede schouders, diepe uitsnijdingen, splitten of omhullende wijdtes in kamerjasstijl is. Plus transparante en asymmetrische, onafgewerkte elementen die sensualiteit toevoegen.

Stoffentrends voor het seizoen FW 23/24 van Munich Fabric Start. Beeld: FashionUnited

"Past Forward", het laatste thema, is een esthetische reis terug in de tijd naar de jaren zestig en zeventig met hun organische vormen en lijnen. Het tijdperk van de eerste maanlanding wordt gecombineerd met de technologieën van vandaag, zoals innovatieve productieprocessen en 3D-printen. Ondanks de inspiratie uit het verleden ligt de focus hier op het heroverwegen om iets zinvols, moois en beters te creëren. Het gaat om kwaliteit, modulariteit en duurzaamheid zodat mode de tand des tijds kan doorstaan, veranderlijk en relevant blijft voor de toekomst.

Denimtrends FW 24/25: Impuls voor luxe merken

Denim is en blijft een blijvende favoriet en een bijna tijdloze must-have voor elke collectie. Tilmann Wröbel, CEO van denim design agency Monsieur T., maakte in zijn presentatie op Bluezone echter duidelijk dat de industrie meer moet durven dan alleen de klassieke 5-pocketbroek. "Denim is op dit moment heel relevant in de luxe-industrie, maar ze doen heel andere dingen met denim en zijn er heel experimenteel mee," zei Wröbel. "Er zijn ook galajurken van denim of jassen. We moeten oppassen dat we niet steeds herhalen wat we al jaren doen." Belangrijke trendthema's voor hem zijn daarom "starsystem", waarbij denim wordt getoond in nieuwe looks, ook gecoat met glitter en folie. Net zo belangrijk is volgens hem het thema "Old Money/Quiet Luxury", dat doet denken aan de dandystijl of de preppy look van de jaren tachtig. Tailoring-elementen en speciale stoffen spelen hier een belangrijke rol, net als tenniselementen en ruiterlooks. "Het is een soort tegenbeweging ten opzichte van de trend van de afgelopen jaren, waarbij sneakers en een vet logo op het T-shirt genoeg waren." Het gaat weer meer om vakmanschap en pasvorm, "investeren in maatwerk is nog nooit zo belangrijk geweest," vervolgt de ontwerper. Cuts uit de jaren 80 kunnen een belangrijke inspiratiebron zijn; toen waren er veel goede voorbeelden van tailoring, vooral in jeans voor vrouwen. Wröbel: "Dat moeten we opnieuw leren."

Het "Denim Museum" met historische stijlen bij Bluezone. Beeld: FashionUnited

Denim bedekt met een glitterlaag die vervolgens weer wordt uitgewassen maar toch doorschijnt bij Isko Luxury by PG (Paolo Gnutti)Coater. Beeld: Isko

Een gelaserd jacquardeffect op denim bij Isko Luxury by PG. Beeld: FashionUnited

Utilitarisme blijft belangrijk met edgy, militaire accenten, pins, camouflageprints en een overvloed aan zakken die overal op broeken en jassen kunnen worden geplaatst. Baggy broeken zijn ook belangrijk - niet de over-the-top, over-ontworpen broeken, maar eenvoudige, losse pasvormen die gewoon niet te veel details moeten hebben. "Ik weet dat we het allemaal niet mooi vinden, maar het is wat de jongeren dragen." Daarnaast, zegt ze, laten sociale mediakanalen en grote merken een terugkeer zien van de hipsterbroek - vooral onder mannen, evenals een nieuw enthousiasme voor riemen. "Je moet zeker nadenken over riemen, niet alleen vanwege de lussen, maar ook in de presentatie in de winkel," legt Wröbel uit.

Duurzaamheid blijft ook een centrale rol spelen in de denimindustrie. "Unbleached Nature" richt zich op ongebleekte stoffen. Texturen zijn hier uiterst belangrijk, zoals vlamgaren (effectgaren met onregelmatige dikke en dunne gedeelten). Maar geen indigo betekent nog meer. Wröbel: "We kunnen nu alle processen zonder indigo doen en helemaal zonder indigo." Misschien nog niet voor de massamarkt, maar dure merken zouden het zeker moeten overwegen, zegt de ontwerper.

Duurzaamheid: nieuwe verftechnologieën en materialen

Op de beurs waren er ook enkele fabrikanten die van duurzamere verfprocessen hun beroep hebben gemaakt. De Turkse denimleverancier Bossa presenteerde denim gemaakt van op kleur gekweekte katoenplanten die het bedrijf zelf kweekt in de buurt van zijn eigen fabriek in Adana. Ficus, een ander Turks bedrijf, is gespecialiseerd in het verven met plantaardige kleurstoffen en begon tien jaar geleden met het project. Inmiddels kan Ficus 50 verschillende kleuren aanbieden, maar die vallen allemaal in het pastelgebied. "We kunnen nog geen zwarte en sterke kleuren maken," zegt Selim Sadir van Ficus.

Wol geverfd met planten die met opzet na verloop van tijd vervaagt en sporen nalaat. Gezien bij Meyers Fügmann in Berlijn. Beeld: FashionUnited

Karin Schmitz van Peclers Paris wijst er in haar trendlezing echter op dat het verven inmiddels vooruit is gegaan. Colorifix uit Engeland heeft met behulp van micro-organismen manieren gevonden om compleet nieuwe kleurenpaletten te ontwikkelen op het gebied van plantaardige kleurstoffen. Colorifix is de winnaar van de gerenommeerde Andam Innovatieprijs.

Als het om materialen gaat, kiezen steeds meer wevers voor gerecyclede vezels. Denimleverancier Isko gebruikt bijvoorbeeld steeds vaker gerecycled katoen en mengt dit met gerecycled polyester en andere vezels zoals Tencel, Modal, kasjmier of zelfs soja.

Het bovenmateriaal van de Adidas-schoen wordt aan het einde van het onderzoeksproject gemaakt van algen. Beeld: FashionUnited

De universiteit van RWTH Aachen presenteerde op de beurs een samenwerking met Adidas, waarbij het textieloppervlak wordt gemaakt van algen. "Deze algen zijn gekweekt in het laboratorium en kunnen verder worden verwerkt tot polymeren," legt Nicole Espey van het Biotexfuture project aan de RWTH Aachen University uit. Andere onderzoeksgebieden van het project zijn biogebaseerde grondstoffen voor de productie van elasthaan en alternatieven voor PFAS, d.w.z. voor water- en olieafstotende afwerkingen voor textiel. Zowel voor de productie van spandex als voor PFAS staat de industrie voor de uitdaging om alternatieven te vinden omdat bepaalde chemicaliën in de EU in de toekomst verboden zullen worden. "De industrie is al tien jaar op zoek naar een alternatief voor PFAS, maar er is nog geen alternatief gevonden, vooral voor de functie van olieafscheiding, die bijvoorbeeld nodig is voor medische kleding of voor de brandweer. Het spannende aan Biotexfuture is dat nog niemand op het gebied van biologie heeft gekeken. Tot nu toe heeft biologisch onderzoek weinig contact gehad met de textielindustrie." Het zal echter nog wel even duren voordat er alternatieven zijn gevonden. Het project, dat ook wordt gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, loopt tot 2025.