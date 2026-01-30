Munich Fabric Start & Bluezone: Plezier, imperfectie en de terugkeer van elegantie

Het was de tweede editie van Munich Fabric Start/Bluezone onder nieuwe leiding. In maart vorig jaar nam de nieuwe directeur Florian Klinder de verantwoordelijkheid voor de beurzen over van zijn broer Sebastian Klinder, die ze meer dan zeventien jaar had geleid.

“We hebben bewust voor het motto ‘Pleasure’ gekozen. Het gaat om het plezier in mode, ook als de uitdagingen groot zijn”, legt Klinder uit. De modemarkt is momenteel namelijk allesbehalve plezierig. Consumenten staan in de spaarstand, en modebedrijven volgen. Designteams worden verkleind, orderbudgetten aangepast en beursbezoeken verminderd. De geboekte oppervlakte is ongeveer twintig procent kleiner dan bij de vorige beurs, zegt Klinder, waarbij zomerbeurzen vaak zwakker zijn dan winterbeurzen.

Vervroeging van de beurs

Er is veel in beweging, ook wat betreft de beursdata. De komende najaarseditie wordt vervroegd van de oorspronkelijke datum in september naar half juli. “Dan zitten we weer aan het begin van het seizoen”, zegt Klinder. “Uit een enquête onder onze exposanten en bezoekers blijkt dat 80 procent voor deze vervroeging is.” De doorlooptijden zijn immers ook langer geworden. De kostendruk vereist hier een hogere efficiëntie in de toeleveringsketen. Dit betekent minder voorraadbeheer en een efficiëntere logistiek, wat vaak resulteert in langere levertijden.

De volgende beurs voor het seizoen SS28 start dan in december in plaats van eind januari.

Oranjetinten worden belangrijk in het SS27-seizoen. Credits: Munich Fabric Start.

Vooral de printleveranciers gaven de voorkeur aan de datum in september, omdat prints meestal zo laat mogelijk worden vastgelegd. Maar ook denimleverancier Isko heeft bedenkingen. “Juli zou voor ons eigenlijk de allerslechtste datum zijn”, zegt Fatma Korkmaz, product development manager bij Isko. Zij zou liever nog eerder beginnen, al in juni.

Trends SS27: Denim zet in op imperfectie

Aan het thema ‘Pleasure’ werkte ook Tilmann Wröbel, creative director & founder van de denimstudio Monsieur-T., in zijn trendlezing. Vroeger was niet alles beter, zoals men vaak hoort. Vijftig jaar geleden was de denimindustrie aanzienlijk kleiner en bestonden er nog geen denimbeurzen. Denim was toen nog geen vanzelfsprekend onderdeel van modecollecties. “We moeten positief denken”, zegt Wröbel. “We moeten ons richten op de kansen die er altijd zijn.”

Zijn centrale trendthema was “Imperfection”. In een wereld die door massaal geproduceerde AI-beelden steeds perfecter, gladder en inwisselbaarder lijkt, trekt juist het onvolmaakte de aandacht en maakt het identificatie mogelijk. Studies tonen bovendien aan dat Generatie Z zich steeds meer verveelt met geïdealiseerde lichaamsbeelden, vlekkeloze zelfpresentaties en perfect gestileerde campagnes.

Denim jasje van Isko met gekrompen garen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

“Aan dit verlangen naar het onvolmaakte kunnen we met denim heel goed voldoen”, benadrukt de ontwerper. Hij ziet de interesse in onvolmaakte oppervlakken en sterkere texturen toenemen. Alles wat simpel en glad is, wordt te saai. “Mensen zoeken naar dingen die breuken creëren, die niet eenvoudig te begrijpen zijn en misschien ook niet makkelijk te vinden zijn.” Bij Isko wordt deze trend bijvoorbeeld vertaald naar gekleurde flockprints of een crinkle-look. Dit effect ontstaat doordat delen van het garen krimpen onder invloed van warmte.

SS27-trends: De opkomst van formelere looks in de mode

Ook in de mode zien trendonderzoekers een groeiend belang van texturen en tactiele ervaringen. Volgens Volker Orthmann en Katharina Majorek van het stijlbureau o/m Collective beleven natuurlijke vezels, vakmanschap en authentieke patina een nieuwe renaissance als ‘statusmarkers’. “Er is een sterke culturele behoefte aan een pure materiële ervaring”, zegt Majorek. “Echte creativiteit krijgt een nieuwe waarde, omdat mensen de AI-brij beu zijn”, vult Orthmann aan. Franjes, breisels, crinkle en bouclégarens blijven belangrijk, terwijl kant en borduurwerk nog belangrijker worden. “Borduurwerk en kant zijn een groeimarkt. Daarmee zijn hogere prijzen te rechtvaardigen”, zegt de expert. Ook nieuwe silhouetten, met ballonvormen, ruches en peplums, zijn in opkomst.

“De afgelopen jaren stonden in het teken van oversized looks, nu is de taille terug”, luidt het credo. Volgens David Shah, uitgever & CEO van View-Publications, heeft ook de modieuze enscenering van de Trump-regering hier invloed op gehad in zijn keynote. Niet alleen de vrouwen in zijn omgeving kleden zich uitgesproken formeel en klassiek, ook van de mannen verwacht hij correcte kleding.

Tegelijkertijd neemt de invloed van sport met zijn al te technische looks af. “Streetstyle en sneakers liggen op hun gat, alles wordt elegant”, is Majorek overtuigd. Qua kleur staat de volgende zomer in het teken van diverse geel- en oranjetinten.

Levendige oppervlakken en de kleur geel spelen een belangrijke rol in de zomer van 2027. Credits: Munich Fabric Start

Kant en borduurwerk worden belangrijk in het SS27-seizoen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Duurzaamheid is onvermijdelijk en blijft een belangrijk thema

“Duurzaamheid heeft zijn sexappeal verloren”, zegt denimontwerper Tilmann Wröbel, verwijzend naar de hype van de afgelopen jaren rond een milieuvriendelijkere denimproductie. “Maar er is geen alternatief.” Het imago van denim en de hele mode-industrie is beschadigd, en er is veel desinformatie in omloop. Juist daarom moet de sector consequent doorgaan, ook als regelgeving wordt afgezwakt of uitgesteld. Nieuwe technologieën bieden namelijk altijd spannende creatieve mogelijkheden, zoals op het gebied van digitale denim. Hierbij wordt katoenen twill bedrukt met een denimlook, zonder de nadelen van klassieke wassingen of used-technieken wat betreft duurzaamheid en verbruik van hulpbronnen. Merken als Acne passen deze aanpak al toe. Acne bedrukte broeken niet alleen met een denimlook, maar printte ook direct de bijpassende accessoires mee, zoals kettingen of patches.

Ook de Duitse katoenspecialist Cotonea blijft inzetten op duurzaamheid en heeft zojuist stoffen van biologisch pima-katoen gelanceerd. Het project is een samenwerking met Amerikaanse katoenboeren. Zij waren bereid om deze zeldzame en hoogwaardige katoenvezel met GOTS-certificaat te verbouwen in ruil voor een vastgestelde afnamehoeveelheid. De stof wordt geweven in de eigen weverij in Tsjechië, waar ook een confectieafdeling is gevestigd. De doelgroep bestaat uit designerlabels die waarde hechten aan duurzaamheid en op zoek zijn naar een bijzondere kwaliteit.

De eerste Demeter-gecertificeerde stoffen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Een primeur was ook het eerste Demeter-gecertificeerde textiel van het merk Loads. Dit kwam tot stand door een samenwerking tussen een Nederlandse Demeter-boerderij en de ngo Dirt uit Groot-Brittannië, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de standaard voor de textielsector. Het textiel is gemaakt van biodynamisch geteelde katoen uit Egypte, geverfd met biodynamisch geteelde plantenkleurstoffen van de Demeter-boerderij. De teelt en het verfproces vonden plaats in Nederland. Bij de lancering zijn in totaal vijf kleurstoffen beschikbaar. Loads is de merknaam waaronder de Nederlandse boerderij haar producten verkoopt. Demeter onderscheidt zich van GOTS door het volledig vermijden van synthetische chemicaliën en het gebruik van regeneratieve landbouw, waarbij ploegen bijvoorbeeld verboden is ter bescherming van de bodem. Het doel is om ook voor andere vezelsoorten plantenkleurstoffen te ontwikkelen, tot aan kleurstoffen voor leer.

Verdere plannen: Meer formats voor kennisoverdracht en uitwisseling

De volgende Munich Fabric Start / Bluezone voor het herfst-winterseizoen 2027/28 vindt plaats van 14 tot en met 16 juli 2026. Klinder heeft hiervoor al enkele nieuwe ideeën. Zo zouden er meer evenementen voor uitwisseling en kennisoverdracht kunnen komen, bijvoorbeeld in de vorm van rondetafelgesprekken of workshops. Ook de website wordt herzien. Florian Klinder ziet nog steeds een behoefte aan beurzen. Vooral omdat ontwerpers in kleinere teams tegenwoordig vaak meer taken op kantoor hebben en geen tijd meer hebben voor creatieve fases. “Ik hoor van velen dat ze er echt van genieten om een dag ongestoord over de beurs te lopen en zich alleen daarmee bezig te kunnen houden.”

Munich Fabric Start in januari 2026. Credits: Munich Fabric Start