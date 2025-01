Munich Fabric Start: SS26 trends in een wereld vol tegenstellingen

In een wereld vol tegenstellingen bewegen de trendthema’s van de stoffencollecties voor lente/zomer 2026 zich ook tussen uitersten. Aan de ene kant zijn er klassieke ontwerpen die focussen op veiligheid en essentiële basics. Aan de andere kant draait het om opvallende looks die individualiteit en uniekheid vieren. Daarnaast speelt nog een belangrijk thema een grote rol: de duurzame transformatie van de textielproductie, geheel in lijn met de EU-richtlijnen.

Samenvatting Tegenstrijdige trends: De lente/zomer 2026 collecties laten een spanningsveld zien tussen klassieke basics en unieke, individuele stijlen.

Duurzaamheid en EU-wetgeving: De focus ligt sterk op duurzame productiemethoden en het implementeren van toekomstige EU-regelgeving.

Denim innovaties: Nieuwe technologieën, zoals ultrageluidverven en biologische indigo, verminderen de ecologische impact van denimproductie, terwijl 'reconstruct' en upcycling stijlen populair zijn.

De internationale stoffenbeurs Munich Fabric Start, met haar show-in-show-concepten Bluezone, Keyhouse en The Source biedt met 625 internationale exposanten en circa 1.200 van hun collecties de nieuwste materiaalinnovaties voor lente/zomer 2026, begeleid door een uitgebreid lezingenprogramma over actuele thema's in de textiel- en mode-industrie. En die draaien, net als in voorgaande jaren, vooral om het thema duurzaamheid en hoe de branche de bestaande en toekomstige EU-wetgeving succesvol kan implementeren. De deadlines voor nieuwe EU-wetten komen immers steeds dichterbij. Het jaar 2030 is een belangrijke tussenstap op weg naar netto-nul in 2050, waarin belangrijke doelen moeten worden bereikt.

Niet Reproduceerbaar Trendthema. MFS januari 2025 Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Trends: Spel tussen riskant non-conformisme en veilige basics

Naast de nieuwe stoffen voor de zomer van 2026 speelde vooral het thema kostenbeheersing een hoofdrol op de beurs. "Je merkt dat de branche onzeker is", zegt een ontwerper die niet genoemd wil worden. "Steeds minder merken investeren in creativiteit, iedereen wil alleen nog maar basics en veiligheid." Tegelijkertijd loopt juist datgene erg goed wat niet basic is, maar verrast en plezier brengt. Maar dat is nu eenmaal moeilijk te plannen.

In deze tegenstrijdigheid presenteren zich ook de trendzones van Munich Fabric Start, die enerzijds met trendthema's als "Unorthodox", "Limitless" of "Not Reproducible" inzetten op individueel gecureerde looks, radicale stijlbreuken, wilde patronenmixen en alles wat verrassend is, en anderzijds met trendthema's als "Lasting", "Emotional Heritage", "From the Archive" of "Timeless Modernity" klassieke kleuren, patronen en contrasten vieren. Het thema trendontwikkeling wordt überhaupt steeds moeilijker, omdat fast-fashion aanbieders zoals Shein elke trend onmiddellijk kopiëren, of het nu catwalktrends zijn of trends van de straat.

Trendthema Timeless Modernity op de MFS januari 2025. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Op denimgebied zetten streetstyles nog steeds de toon. "Ik denk dat het superoversized silhouet langer zal blijven", zegt Tilmann Wröbel, ontwerper en eigenaar van Monsieur-T. Denim Lifestyle Studio, die de trendzones op Bluezone heeft vormgegeven en de trendlezing gaf. Terwijl ook in de denimsector de standaardmode het moeilijk heeft, zoekt de branche naar mogelijkheden om zonder groot risico op te vallen. Belangrijke impulsen komen daarom van spannende samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld Levi's met Lego of Diesel met Coca-Cola. "Reconstruct" is een ander trendthema voor denim, dat visueel doet denken aan upcycling, maar speelt met iconische merktekens. Wröbel ziet ook goede kansen voor denimmerken uit de jaren 2000, waarvan de tijd nu rijp is voor een revival. True Religion is hier een goed voorbeeld van. Hierbij past ook het thema tweedehands, waarvan de aantrekkingskracht blijft toenemen, omdat het nu eenmaal niet reproduceerbaar is. Wröbel vertelt over het Parijse merk Coperni, dat naast de eigen collectie ook tweedehands items over de catwalk stuurde. "Vijf tot tien jaar geleden was het ondenkbaar geweest dat tweedehands items net zo moderelevant zijn als nieuwe items en dezelfde status hebben."

Foto van de Trend Area in de Bluezone: Oversized silhouetten bij Balenciaga Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Nieuwe looks toont bijvoorbeeld denimleverancier Isko met zijn nieuwe Multitouch-collectie naar München. Alleen met behulp van warmte kunnen stoffen worden voorzien van heel verschillende effecten, zoals plooien of reliëfpatronen. "Ontwerpers willen meer mogelijkheden met één en dezelfde stof", legt Keith O'Brien van Isko uit. Ook de collectie Isko Luxury by PG toonde zich zoals gewoonlijk opulent, waarin bijvoorbeeld ruiten en andere patronen van echt zilverdraad zijn ingeweven.

Denim met reliëfpatroon van Isko. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Denim: Nieuwe technologieën om het grondstoffenverbruik te verminderen

Juist de denimbranche heeft de afgelopen jaren veel nieuwe technologieën ontwikkeld die de ecologische voetafdruk van denim verkleinen, van het gebruik van gerecyclede vezels tot watervrije verfprocessen. Verdere innovaties op het gebied van verven presenteerden de bedrijven Sonovia Tech uit Israël en Synovance uit Frankrijk. De verftechnologie van Sonovia is gebaseerd op ultrageluid en werkt volledig zonder giftige chemicaliën en met 85 procent minder water. Sonovia heeft slechts één verfbad nodig, wat energie bespaart en de complexiteit van het verfproces en daarmee uiteindelijk de kosten reduceert. "Deze technologie zal de denimproductie revolutioneren", is Annabelle Evenhaime van Sonovia ervan overtuigd. De technologie werkt reeds op industriële schaal en zal dit jaar op minstens vijf locaties worden geïmplementeerd, onder andere in samenwerking met Kering.

De methode van het Franse biotechbedrijf Synovance is gebaseerd op het biologisch nabouwen van de denimkleurstof indigo door middel van genetisch onderzoek. In tegenstelling tot synthetische verfprocessen, die gebaseerd zijn op aardolie als grondstof en die tegenwoordig voornamelijk worden toegepast, vinden bij deze verfmethode geen gevaarlijke chemische reacties met veel giftige tussenproducten plaats. De kleurstof is nog steeds duurder dan synthetische kleurstof, "maar over vijf tot zes jaar willen we zover zijn dat we kunnen concurreren met de prijzen van synthetische indigo", zegt Efthimia Lioliou, medeoprichter en COO van Synovance. "Wij geloven dat over tien jaar biologisch geproduceerde kleurstoffen de standaardoptie zullen zijn voor de meeste textieltoepassingen."

Zilverdraad bij Isko Luxury by PG, Bluezone januari 2025 Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Nearshoring van denim: Is dat een alternatief?

De toeleveringsketens in de wereldwijde textiel- en kledingindustrie zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk op de proef gesteld. Met de ambtsaanvaarding van de Amerikaanse president Donald Trump nemen de zorgen over de toekomstige ontwikkeling van de wereldwijde productieroutes opnieuw toe. Onder het motto "Blue made in the EU" discussieerden branche-insiders over hoe de denimtoeleveringsketen weer sterker in Europa benut zou kunnen worden. Want die bestaat nog steeds: van de Europese katoenteelt (in Griekenland en Spanje) tot de spinnerijen, weverijen, ververijen en wasserijen. Bovendien beschikt Europa over veel knowhow die de branche verder helpt op weg naar meer duurzaamheid. Zo heeft bijvoorbeeld de gerenommeerde Italiaanse denimwever Candiani een materiaal ontwikkeld van 70 procent post-consumer garen en 30 procent regeneratieve katoen, dat toch robuust en duurzaam is. "We moeten ons oriënteren op de auto-industrie", zegt Stefano Tessarolo van finishingspecialist Jeanologia, dat met behulp van automatisering en digitalisering kosten reduceert, de efficiëntie verhoogt en daardoor in Europa actief kan zijn. Bovendien vergemakkelijkt een Europese toeleveringsketen de transparantie. George Kitas van Nafpaktos Textile Industry uit Griekenland werkt nauw samen met de lokale katoenboeren en kan lokale bedrijven volledige transparantie en traceerbaarheid bieden. Juist de toekomstige wetgeving kan hier helpen, is men het eens, als die wordt geïmplementeerd. "77 procent van de in Europa verkochte producten werd geïmporteerd", zegt Simon Giuliani van Candiani. "Dat alles moet eigenlijk volgens dezelfde EU-richtlijnen worden geproduceerd als de binnenlandse producten, maar dat wordt niet gecontroleerd."

Naaigaren dat oplost voor recycling van Climatex. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Nieuwe materialen voor de circulaire economie

De circulaire economie is een vast onderdeel geworden van het ontwerp- en productieproces - niet meer alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Talrijke startups, instituten en gevestigde bedrijven presenteerden hun oplossingen voor het sluiten van materiaalkringlopen in de toekomst. Naast nieuwe gerecyclede vezels en vezelmengsels wijden steeds meer bedrijven zich ook aan de vraag hoe de voorwaarden in de bedrijven kunnen worden verbeterd om de transformatie te bevorderen. Het onlangs gestarte, driejarige en gesubsidieerde project "Retrakt" van DTB en de RWTH Aachen onderzoekt hoe duurzaamheid kan worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen. Als partnerbedrijven nemen het Duitse outdoormark Ortovox en de Japanse stoffenleverancier Toray deel. "We willen onderzoeken welke setting nodig is en welke managementtools nuttig zijn om te voldoen aan de textielwetgeving", legt Nicole Espey van de RWTH Aachen uit. De Texroad Foundation uit Nederland werkt op haar beurt aan het genereren van data voor de post-consumer recyclingmarkt. "We stellen heel eenvoudige vragen", zegt Traci Kinden, oprichter van Texroad, en bedoelt bijvoorbeeld: Hoeveel goederen worden waar ingezameld? Hoeveel daarvan kan als tweedehands worden hergebruikt, hoeveel wordt verzonden, wat wordt gerecycled, hoeveel afval ontstaat er? "Deze informatie is erg belangrijk voor de transparantie, maar ook om bijvoorbeeld locaties voor recyclinginstallaties te bepalen of om uit te vinden welke gegevens nodig zijn voor de digitale productpas om de recycling te vereenvoudigen", aldus Kinden. Door een aantal recyclingschandalen zijn de afgelopen jaren veel mensen wantrouwend geworden ten aanzien van textielrecycling. "Meer transparantie in de recyclingketen zou het vertrouwen herstellen."

De omgang met textielafval en recycling waren belangrijke thema's op de MFS/Bluezone. Credits: Regina Henkel / FashionUnited