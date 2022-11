Munich Fabric Start GmbH verzet beursdata internationale stoffenbeurs

Munich Fabric Start GmbH verzet de data van haar internationale stoffenbeurs, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De zomeredities van Munich Fabric Start, Bluezone, Keyhouse en The Source vinden vanaf 2023 in de tweede helft van juli plaats, in plaats van eind augustus. Daarnaast krijgt de beurs een nieuw concept.

De verplaatsing van de beursdata noemt Munich Fabric Start GmbH een strategische zet, zo is te lezen. De beurs schuift zes weken op en zal dus zes weken eerder plaatsvinden. Munich Fabric Start vindt plaats van 18 tot en met 20 juli 2023. De locatie - MOC München - blijft hetzelfde, zo is te lezen. Bluezone, Keyhouse en The Source worden ingevuld als een tweedaags evenement op het Zenith-terrein (19 en 19 juli 2023).

View vindt vanaf de zomer 2023 twee keer per jaar plaats. Daarnaast krijgt het ook een nieuw concept: reView en preView. ReView is voor het eerst te zien op 5 en 6 september 2023, zo is te lezen. Daar wordt de herst-winter-editie 24/25 getoond. Op 28 en 29 november 2023 toont View het nieuwe concept ‘preView’ waarin de lente-zomer 25 collectie wordt gepresenteerd.

De beursdata voor lente-zomer 24 blijven ongewijzigd: View- 29 en 30 november 2022, Munich Fabric Start- 24 tot en met 26 januari 2023, Bluezone en Keyhouse- 24 en 25 januari 2023.