Na vertrek van LingeriePro heeft België weer lingeriebeurs dankzij Bodyfashion Tradefair

Op 28 en 29 juli vindt de eerste Bodyfashion Tradefair plaats in Antwerpen. Organisator Helen Ypma is in het gat gesprongen dat LingeriePro achterliet. FashionUnited spreekt telefonisch met haar over de plannen en wat men kan verwachten.

De beurs is al even in de maak, zo blijkt uit het gesprek met Ypma. Al in de zomer van 2023 gaat ze stappen ondernemen om het plan voor een bodyfashion beurs in Antwerpen te realiseren. Op dat moment is de (zo weten we nu) laatste editie van LingeriePro in Kortrijk net afgelopen en zoemen de geluiden dat de beurs tegen de grens van Frankrijk aan geen Nederlanders meer trekt. Steeds meer standhouders trekken zich terug en Ypma wordt veelvuldig gevraagd of zij niet een beurs wil organiseren.

Ze gaat in gesprek met Antwerp Expo en is enthousiast over de mogelijkheden om een beurs op te zetten, maar ze merkt toch wat terughoudendheid bij de Belgen in de lingeriebranche. “Een Nederlander die in België een beurs komt organiseren, dat viel niet zo lekker.” Ze besluit wat extra tijd te nemen, een kick-off sessie in januari te organiseren voor professionals uit de branche en het enthousiasme groeit. Nederlanders boeken meteen een stand, maar ook de Belgische professionals volgen.

Terugkeer van een bodyfashion beurs in België

Op de eerste editie eind juli staat een mooie lijst van merken, agentschappen en distributeurs. Versnaperingen zijn gratis en kosten voor de aankleding van de beurs heeft de organisatie op zich genomen. Na de beurs deze zomer zal een evaluatie volgen en een beslissing worden gemaakt over het vervolgtraject. “Ik wil alleen maar zomeredities organiseren. Zo kunnen merken en agenten die kosten een maal per jaar budgetteren.” Bovendien wordt het dan hét moment voor de Benelux lingeriesector om samen te komen en inspiratie op te doen. De Bodyfashion Days in Almere vinden traditioneel nog steeds in augustus plaats, ‘maar dat is een schrijfbeurs’.

“We staan op 28 en 29 juli met een uitverkocht huis,” lacht Ypma. Tijdens het evenement zijn er 75 exposanten. Ze legt uit dat er nog wel ruimte is in de evenementenhal, maar dat ze gekozen heeft een lijn te trekken. “De laatste weken verkopen we nee tegen mensen die simpelweg te laat zijn. Op een gegeven moment kom je organisatorisch er dan niet meer door.”

Ypma ziet in de lingeriesector nog genoeg kansen. “Je kan in onze branche echt nog goed je boterham verdienen. Je bent een specialist, het is anders dan reguliere mode. Je kunt vrouwen echt blij maken en helaas is er ook altijd het stuk mammacare voor mensen die borstkanker hebben gehad. Dat zal altijd zo blijven.” Ze geeft wel aan dat de sector te maken heeft van vergrijzing, dus er zijn nieuwe personen nodig die brood zien in de lingeriebranche en openstaan voor innovaties. Zo ziet Ypma kansen in meer werken op afspraak, zoals ook tijdens de pandemie gebeurde, maar ook op het gebied van social media en data liggen er kansen voor de retailers in de bodyfashion.

Maar eerst de Bodyfashion Tradefair eind juli. “We zijn nog de enige beurs in de Benelux. In Almere tijdens de Bodyfashion Days bieden we ook een totaal beeld, maar daar kun je niet zomaar even langs een stand lopen en de collectie voelen. Dat wil je toch met deze producten. Ook al trek je misschien niet meteen je orderblok, dit is de kans om op de hoogte te blijven van de nieuwe collecties voor volgend jaar en de veranderingen in de branche.”