Nearshoring in Portugal: Rondetafel event 9 november

Er is sterke toename van handelsaanvragen van Nederlandse modebedrijven welke geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van nearshoring in Portugal, waaronder ook diverse vragen omtrent de productie van duurzaam textiel.

Modebedrijven gaan dichter bij huis produceren, deze trend wordt nearshoring genoemd. Door de Corona crisis en de stijgende kosten in het verre Oosten en de vraag van de consument om snel wisselende collecties wordt het voor modebedrijven aantrekkelijker om dichter bij huis te produceren.

De Nederlandse Ambassade in Portugal organiseert in samenwerking met Clean & Unique (het toonaangevende on-en offline platform voor duurzame modemerken, designers, experts en leveranciers) en een aantal modebedrijven uit Nederland en Portugal een ronde tafel event op 9 november 2021 om de mogelijkheden voor nearshoring in Portugal onder de aandacht te brengen bij NL's modemerken, designers en NGO's (op gebied van duurzaamheid en circulaire economie).

Door het organiseren van dit event moet er een beter beeld en inzicht komen hoe breed de interesse is van NL'se partijen in textielproductie in Portugal, een beter inzicht in de duurzaamheid van de Portugese textielindustrie en waar de mogelijke problemen en handelsbarrières kunnen liggen die worden ervaren door NL'se bedrijven.

Op 9 november a.s.om 15:00 uur is dit gesprek “live” te volgen via een webinar link. Aan tafel o.a. Maurice Melenberg (Ned. Ambassade), Roosmarie Ruigrok (Clean&Unique), Braz Costa van CITIVE, Rick Schurink van Texet BV, Geesje Mosier van Hooked en Daan Ubachs van Unrobe. De Ned. Ambassade en de Portugese partijen zullen via een videoverbinding “live” meepraten en deelnemen met dit gesprek. Moderator van dit event is Bianca Moens.

Om dit event te volgen kunt u zich registeren voor dit webinar door op deze link te klikken.

Meer info:

roosmarie@cleanandunique.com

circleofstyle@gmail.com