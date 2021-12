Neonyt en nieuwe beurs Val:ue schuiven door van januari naar juli

Duitse modebeurzen Neonyt en Val:ue zullen niet in januari 2022 plaatsvinden, zo is te lezen in een persbericht. De beurzen zouden in eerste instantie van 18 tot en met 20 januari plaatsvinden in Frankfurt.

Messe Frankfurt, de organisatie achter de beurzen, heeft besloten vanwege de steeds nijpender wordende covid-19 situatie wereldwijd de beurzen door te schuiven. De beurzen moeten nu van 5 tot en met 7 juli plaatsvinden.

Voor Val:ue zou het de allereerste editie worden. De beurs is door Messe Frankfurt in het leven geroepen als een ‘thuisbasis voor kwaliteits en lifestyle mode in de mainstream sector’.