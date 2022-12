Neonyt gaat naar Düsseldorf

Première in Januari: Neonyt onder licentie van Messe Frankfurt Exhibition GmbH komt naar Düsseldorf en Igedo Exhibitions neemt de volledige operationele uitvoering en planning op zich.

Het populaire B2B-evenement zal twee keer per jaar plaatsvinden op het terrein van Böhler en brengt mode, duurzaamheid en innovatie naar de Duitse modemetropool.

Düsseldorf is en blijft de orderplaats voor de mode- en schoenenbranche in Duitsland en geniet een internationale reputatie. De populaire modemetropool aan de Rijn is niet alleen existentieel belangrijk als vestigingsplaats, maar scoort ook met korte afstanden en geconcentreerde bestelmogelijkheden. De imposante industriële achtergrond van het Areal Böhler, waar het evenement plaatsvindt, inspireert de Europese modemensen. Het industrieterrein is inmiddels uitgegroeid tot een zeer authentieke evenementenlocatie met eigentijdse industriële charme die uniek is in Duitsland. Neonyt zal voortaan tegelijk met FASHN ROOMS en dus samen in de modemetropool Düsseldorf plaatsvinden. Zo past het evenement uitstekend in een succesvolle mix van internationale merken. Het strikt duurzame assortiment krijgt een nieuw onderkomen naast de FASHN ROOMS segmenten Agencies en Premium Brands (Showroom Concept), Contemporary en Design en Accessoires en Schoenen.

Beeld: FASHN ROOMS

FASHN ROOMS staat ook bekend om zijn aanbod voor content creators. Dit is ook in lijn met het gemeenschaps-DNA van Neonyt en brengt een opwindend vermenigvuldigingspotentieel met zich mee.

Ook in Düsseldorf zal Neonyt zich positioneren met een consequent duurzame agenda en de transformatie naar een moderne, grondstofzuinige industrie stimuleren. Alle exposanten worden onderworpen aan een strenge duurzaamheidscontrole, die naast modecuratie een voorwaarde is voor deelname aan het evenement. Lavinia Muth, Sustainability Advocate & Consultant, zal dit proces ondersteunen met haar expertise en specialistische kennis.

De conferentieruimte 'The Stage' vormt de schakel tussen de twee evenementen en wordt door beide beurzen gebruikt - enerzijds de Fashionustain-conferentievorm van Neonyt en anderzijds de seminars en trendlezingen van FASHN ROOMS.

Ulrike Kähler, algemeen directeur van Igedo Exhibitions, is verheugd over de nieuwe uitdaging:

"Natuurlijk zijn we ook verheugd om de volgende ontwikkelingsstap van Neonyt intensief te kunnen begeleiden en ondersteunen", vertelt ze. "Ook met een nieuwe thuisbasis in Düsseldorf is het belangrijk om samen duurzaamheid te blijven stimuleren en impulsen te geven voor een attitudeverandering bij het grote publiek.

Tegelijkertijd betekent dit ook een extra versterking van Düsseldorf als modeplaats en toont het ook de onbetwiste achting die de firma Igedo Exhibitions in de branche geniet, zelfs in het 73e jaar van haar bestaan. Nu is het tijd om de mouwen op te stropen en uit alle macht samen te werken om de volgende doelen hier in Düsseldorf op de Areal Böhler te bereiken".

