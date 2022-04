Neonyt meets Greenstyle in Frankfurt: geniet van 24 t/m 26 juni 2022 van duurzame mode!

Fan van duurzame mode? Zin in een bewustere lifestyle? Bezoek dan het nieuwe ‘Neonyt Lab’ in de Union Halle in Frankfurt am Main (Ostend): van 24 tot 26 juni 2022 kunnen voor het eerst ook eindconsumenten naar Neonyt. Greenstyle en Neonyt nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit om zich tijdens workshops en lezingen te laten informeren en duurzame modecollecties van dichtbij te beleven, uit te proberen en meteen te kopen!

Progressief, disruptief en neon nieuw: Het nieuwe Neonyt Lab nodigt merken, consumenten, inkopers, designers, trendsetters en iedereen die geïnteresseerd is in mode uit om zich te laten informeren en van gedachten te wisselen over het meest urgente thema van onze tijd. “We hebben ongelooflijk veel zin in de zomereditie van Neonyt hier in Frankfurt. We hebben hiervoor een compleet nieuw concept ontwikkeld dat helemaal aansluit bij de veranderende tijden en dat voor het eerst ook de eindconsumenten erbij betrekt”, zegt Bettina Bär, show director van Neonyt. "We willen ons verder ontwikkelen en vooruitkijken, iets nieuws durven te doen, de focus leggen op wat nog niet ontdekt is, en aangeleerde patronen opnieuw vormgeven.”

Lets meet up!

De zomereditie van Neonyt vindt plaats volgens het principe ‘build your own experience’. Om de bezoekers een unieke ervaring te bieden, kunnen merken hun deelname volledig volgens hun eigen wensen en persoonlijke interesse vormgeven. In het Neonyt Lab kunnen ze dan ook op verschillende manieren deelnemen: als spreker op de Fashionsustain-conferentie, met praktische voorbeelden in de Showcase, door te netwerken met socialmedia-professionals op Prepeek, tijdens het rechtstreekse contact met eindconsumenten en door fashion te verkopen op de modebeurs ‘Greenstyle the store’. Deze zomer is de D2C (direct to consumer) modebeurs, die wordt georganiseerd door Greenstyle, een integraal onderdeel van het nieuwe Neonyt Lab. Greenstyle is een 360-gradenconcept, dat met zijn modebeurzen en conferenties in de branche voor eindconsumenten zowel nationaal als internationaal een plaats heeft veroverd als accelerator en netwerk voor duurzame, toekomstgerichte mode.

"Voor de branche is het echt een win-winsituatie dat Neonyt in juni 2022 ook is geopend voor eindconsumenten en met innovatieve ideeën zal bijdragen aan een verandering in het consumptiegedrag en de textielindustrie”, zegt Mirjam Smend, CEO & Founder van de Greenstyle Munich Fair and Conference. “We zijn al jarenlang bevriend, en het zal voor ons allemaal goed zijn dat we elkaar eindelijk weer eens persoonlijk kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Samen kunnen wij tenslotte nog meer tot stand brengen.”

Meet the Neonyt community!

Neonyt is het community-platform voor mode, duurzaamheid en innovatie in de business-sector. Het Neonyt Lab is de eerste editie van Neonyt die is gericht op consumenten en vindt plaats in de zomer van 2022. Het evenement wordt samen met Greenstyle georganiseerd en zorgt voor een inspirerende uitwisseling tussen merken en mensen: duurzame mode, bewuste lifestyle en toekomstgericht handelen!