Nieuwe B2B beurs voor de Mannenmode

Op 8 juli vindt de primeur plaats van NEXTDOORman, een nieuwe B2B-beurs die de mannenmodebranche wil versterken.

‘Binnen het herenmode-segment is er een beperkt beursaanbod, wat door zowel leveranciers als retailers als een gemis wordt ervaren’, aldus de organisatie van NEXTDOORman. “Vanwege de groeiende behoefte binnen de branche, en de waarde van direct contact en dynamiek tussen leveranciers en afnemers, biedt deze beurs een platform om de groei en ontwikkeling van de mannenmode-industrie in Nederland verder te stimuleren. En de nieuwste trends en collecties te ontdekken.”

De organisatie meldt dat ze positieve reacties uit de markt hebben ontvangen, met toezeggingen van merken die aanwezig zullen zijn op de eerste editie van NEXTDOORman. Het evenement richt zich exclusief op mannenmode en nodigt wholesale en retailers uit.

De eerste editie van het event vindt plaats op 8 juli en wordt gehouden in het Fletcher Hotel in Nieuwegein. Voor meer informatie over NEXTDOORman kunt u contact opnemen via: info@nextdoor-man.nl of 0653214161