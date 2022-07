Nieuwe beursconcept 'Premium Kosmos' trekt 6.000 bezoekers in Berlijn

Modebeurzen Premium en Seek keerden afgelopen week terug in Berlijn. Tegelijkertijd lanceerde organisator Premium Group ook een nieuwe D2C-evenement 'The Ground' en vonden er drie conferenties plaats. De evenementen kwamen samen in wat de organisatie 'Premium Kosmos' noemde dat ruim 6.000 bezoekers trok, aldus een persbericht.

Het bezoekersaantal zit ongeveer op het niveau van 70 procent van het aantal van voor de pandemie. "Bevredigend, maar zeker nog te optimaliseren," aldus het persbericht van de Premium Group.

"Het is een rodeo geweest om twee modebeurzen, een direct-to-consumer festival en drie conferenties, feestjes, diners en recepties te organiseren voor zoveel verschillende groepen terwijl de pandemie nog niet over is - naast de regen en de chaos op de vliegvelden," aldus Anita Tillmann, managing partner bij de Premium Group, in het persbericht. "Ik zou willen dat meer bezoekers konden komen, maar over het algemeen was de herstart beter dan verwacht."

De volgende editie van de Premium Kosmos zal plaatsvinden van 17 januari tot en met 19 januari. Het markeert de twintigste verjaardag van de beurs Premium. Daarnaast zullen de modebeurzen en de evenementen van de Premium Group weer gelijktijdig plaatsvinden.