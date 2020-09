Nieuwe directeur voor modebeurs CIFF

Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) heeft vanaf 1 oktober een nieuwe directeur. Christina Neustrup zal de functie op haar nemen, zo wordt gemeld in een persbericht. “Samen met het team zal ze de beurs terugbrengen naar de internationale scène,” aldus het bericht.

“Ik zie er naar uit een hedendaags en relevant CIFF te bouwen. Een format dat kan inspireren en aansporen - zowel fysiek als digitaal,” aldus Neustrup in het statement. “We moeten een fantastische ervaring creëren en het beste raamwerk voor handel en samenwerking.”

“We zitten in uitdagende tijden. Ondanks dit krijgt de Deense mode industrie nog steeds positieve aandacht, mede dankzij het Copenhagen Fashion Week team, Dansk Mode & Textil en Wear. Als industrie moeten we hiervan profiteren en deze aandacht gebruiken op de best mogelijke manier,” aldus Neustrup.

Neustrup is geen onbekende in de Deense mode industrie. Ze werkte hiervoor bij onder andere Stine Goya en By Malene Birger en heeft ervaring opgedaan met brand development, communicatie en PR. Het persbericht geeft eveneens aan dat onder de leiding van Neustrup CIFF zal blijven focussen op het integreren en implementeren van verduurzaming binnen de activiteiten en initiatieven van CIFF.