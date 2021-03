Nieuwe duurzame textielbeurs Circular Textile Days beleeft in juni eerste editie

Nederland heeft er een nieuwe textielbeurs bij: Circular Textile Days. Het event gericht op duurzaamheid, circulariteit en innovatie, beleeft de eerste editie op 16 en 17 juni in de Prodentfabriek in Amersfoort, aldus het persbericht.

Het is de bedoeling dat de textielbeurs elk jaar plaats gaat vinden en het heeft een internationaal karakter. Om die reden zal de beurs dan ook als voertaal Engels hebben. De beurs heeft een hybride format vanwege de huidige corona-pandemie. Bezoekers en exposanten kunnen dan ook kiezen of ze digitaal of fysiek een bezoek brengen. De fysieke beurs zal wandelroutes krijgen, diverse hygiënemaatregelen en bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

De beurs richt zich op het verschaffen van informatie over de mogelijkheden omtrent duurzamer en circulair textiel, recyclen en welke circulaire initiatieven al bestaan. Ook is het uiteraard de bedoeling om een ontmoetingsplek te zijn voor de industrie. De beurs is dan ook voor iedereen in de gehele textiel productieketen. Van producenten van textiel, vezels en garens tot kennisinstituten en organisaties uit de industrie.