Nieuwe locatie en indeling geven Modefabriek zomereditie 2025 een andere dynamiek

Geen lange rechte hal, maar diverse hallen verspreid over het Hembrugterrein. Modebeurs Modefabriek vindt op zondag 6 en maandag 7 juli plaats in Zaandam. Door de nieuwe locatie ziet de opzet van de beurs er weer anders uit dan gewend.

“We hebben kleinere ruimtes, daarom hebben we ook weer andere keuzes gemaakt”, vertelt beursdirecteur Caroline Krouwels tijdens een telefoongesprek. In totaal zijn er vier gebouwen in gebruik tijdens het tweedaagse evenement. Een van deze gebouwen is het meer industrieel ogende Muza, dat twee verdiepingen heeft waarover de stands verdeeld zijn. De diverse gebouwen zijn verbonden door gangen en een ‘event garden’.

“We staan in nauw contact met onze klanten; de bezoekers, maar ook zeker de standhouders”, aldus Krouwels. “Die wilden toch ook iets nieuws. Daar hebben we naar geluisterd.” Afgelopen januari was het voor het eerst in jaren dat Modefabriek niet plaatsvond in de RAI in Amsterdam. De duidelijk voelbare energie die een andere locatie met zich meebrengt, wil Modefabriek dan ook vasthouden.

Op het Hembrugterrein zullen in ‘The Studio’ merken te vinden zijn die groter uitpakken met hun stands. Denk bijvoorbeeld aan Barts, Garcia, Jansen Amsterdam, Second Female, Brax, Pom Amsterdam en Beaumont. In Muza is de standbouw juist uniform gehouden. Hier zijn merken zoals Xandres, Mexx, Deblon Sports en Kaffe te vinden. “Veel kalmer en sober. Hier bieden we een plug and play concept en veel kleinere merken staan daar nu opgesteld.”

Dat er zo’n diversiteit is aan opzet binnen Modefabriek vindt Krouwels ook wel weer tekenend voor de tijd. “Niets is in cement gegoten op dit moment. Alles [in de industrie, red.] moet opnieuw ontdekt en onderzocht worden. Iedereen is op zoek naar iets.” Juist door die onvoorspelbaarheid binnen de industrie ging het invullen van de beursvloer ook weer anders dan de organisatie dacht. “Uiteindelijk kan iedereen het merk plaatsen waar behoefte aan was.”

Nieuwe locatie Modefabriek vraagt om aangepaste beursopzet

De afgelopen jaren waren op de beursvloer van Modefabriek vaak één of meerdere samenwerkingen te vinden. Zo was bijvoorbeeld The Fashion Gallery met haar merken partner van diverse edities en was er het Young Entrepreneurs Platform. Deze staan beide niet op de plattegrond. “We moesten keuzes maken vanwege de ruimte. We hebben minder plek om deze grote platforms op te zetten en we hebben ook keuzes moeten maken voor het budget.” Het platform dat nog wel te zien is, is Spotlight. De Responsible Route, waarop duurzamere merken staan, zal ook weer aanwezig zijn op de plattegrond.

Een bekend element van de beurs is ook het Talks Programma. “De industrie moet een nieuwe route vinden. Dat is een ingewikkelde weg. Daarom hebben we een aantal knappe koppen uitgenodigd om de bezoeker daarin te ondersteunen.” Zo staan op het programma trendforecasters Lidewij Edelkoort en Jan Agelink, modeondernemer en oud Vogue-hoofdredacteur Yeliz Çiçek en modejournalist Emma Vloeimans.

Gaat Modefabriek volgende wintereditie ook weer naar een andere locatie verhuizen? “Als we in de Randstad willen blijven, is er maar een handvol terreinen waarop we zo’n evenement kunnen neerzetten. Nederland blijft klein. Wat we bijvoorbeeld kunnen doen is de zomereditie elke keer ergens anders organiseren”, vertelt Krouwels, hoewel ze benadrukt dat dit maar een idee is en niet een plan dat vaststaat. “De winter is eigenlijk altijd dé beurs van het jaar. Dan kunnen we de mensen een bepaalde houvast geven door het op dezelfde locatie te houden, zodat het eenvoudig blijft. Nu moeten mensen goed alle communicatie rondom de beurs lezen. Dat is niet altijd makkelijk en kan voor wrijving zorgen.”

Hoe dan ook verwacht Krouwels dat veel bezoekers zich door hun nieuwsgierigheid laten leiden. “Dat ze zeggen: Eens kijken wat ze nu hebben verzonnen.”