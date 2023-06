Nieuwe merkpositionering voor Dutch Sustainable Fashion Week

Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) onderging een herpositionering, omdat het ‘nog beter’ wil aansluiten bij het mainstream publiek, zo meldt DSFW in een persbericht.

“De kledingindustrie zit volop in transitie. Het is van essentieel belang dat consumenten mee transformeren", vindt Cecile Scheele, initiatiefnemer. “Het is en blijft natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Gedragsverandering stimuleren is een van de meest uitdagende dingen voor marketeers. Vastgesleten gewoonten aanpassen is moeilijk. Wij geloven erin dat dit enkel en alleen kan door het thema ‘hip & happening’ te maken. Toegankelijk voor het mainstream publiek, interessanter dan het reguliere aanbod en vooral mooi & positief. We vieren de vooruitgang tijdens de DSFW en hopen iedereen hiermee te stimuleren in deze vooruitgang mee te gaan.”

Om de herpositionering visueel te maken, lanceert het een nieuw merklogo en een vernieuwde website die haar positionering en strategie duidelijk visualiseert en uitdraagt, aldus het persbericht. De nadruk van de strategie ligt op het meenemen van consumenten in de duurzame transitie binnen de kledingindustrie, op een positieve manier, middels kennis, creativiteit en innovatie.

De tiende DSFW-editie vindt plaats van 5 tot en met 11 oktober 2023. Tijdens deze week vinden er door heel het land evenementen plaats die een duurzamere garderobe stimuleren.