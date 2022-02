Nieuwe modebeurs BrandsHatch op 6 februari

Op 6 februari maakt modebeurs BrandsHatch haar opwachting. In ‘de Fabrique’ in Utrecht presenteren zowel Internationale mannen- en vrouwenmodemerken alsmede boutique merken hun nieuwe collectie. Het event richt zich op merken actief in het midden-hoog segment voor inkoop FW’22, en zal een kwalitatief en onderscheidend karakter hebben.

Onder de deelnemende merken bevinden zich Aimée the label, Ecoalf, Femme du Sud, G-Star Raw footwear, HNST, Better Rich, Hackett, Kuyuchi, HV Society, Maje, Sandro, CRUYFF, Pepe Jeans, Mud Jeans, Scalpers, Ted Baker, Ball Original, Palladium en The Jogg Concept.

Brandshatch vindt gelijktijdig met Sunday School plaats. Deze beurs stond al geruime tijd op de planning, maar het debuut werd onder andere wegens de pandemie steeds uitgesteld. Beide beurzen zijn op zondag 6 februari tussen 10:00 en 18:00 uur te bezoeken. Tickets zijn online te koop voor 12,50 euro en geven toegang tot beide beurzen.

‘De Fabrique’ is een oude mengvoederfabriek, een industriële en inspirerende omgeving die momenteel dienst doet als evenementenlocatie En al sinds 2018 de thuisbasis is van onze succesvolle kindermodebeurs SundaySchool. Voor meer informatie mail naar info@brandshatch.nl of bel met Rob de Vos 06-201 35 293.

