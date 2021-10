Nieuwe modebeurs BrandsHatch van start in januari

Op 23 januari maakt modebeurs BrandsHatch haar opwachting. In ‘de Fabrique’ in Utrecht presenteren zowel Internationale mannen- en vrouwenmodemerken alsmede Boutique merken hun nieuwe collectie. Het event richt zich op merken actief in het midden-hoog segment, voor inkoop FW’22, en zal een kwalitatief en onderscheidend karakter hebben.

De eerste merken hebben zich aangemeld, waaronder | Aeronautica Militare |Aímee the label | Baldessarini | Better Rich | Blauer | Brava | Cabaïa | Champion | CRCL | Cruna | Dame Blanche | EcoAlf | Edwin | Femmes du Sud | Four.10 | Holubar | Knowledge Cotton | Kuyichi | La Petite Étoile | Lee | Mason’s |Mos Mosh Gallery | Mud Jeans | National Geographic | Ottod’Ame | Outthere | Peuterey | Replay | Refridgewear | Save the Duck | Sundek | Meer deelnemende merken worden binnenkort bekend gemaakt.

‘De Fabrique’ is een oude mengvoederfabriek, een industriële en inspirerende omgeving die momenteel dienst doet als evenementenlocatie En al sinds 2018 de thuisbasis is van onze succesvolle kindermodebeurs SundaySchool. Voor meer informatie mail naar info@brandshatch.nl of bel met Rob de Vos 06-201 35 293 of Marleen Holleman 06-557 69 881.