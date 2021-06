Nieuwe modebeurs Preview speelt in op groeiende belangstelling voor kleinschalige initiatieven

Op zondag 11 juli vindt de eerste editie van Preview plaats, een nieuwe modebeurs van het Nederlandse handelsplatform Cast. Dat kondigt Cast aan in een persbericht. Het betreft een eendaagse, kleinschalige beurs waarop 42 merken zullen exposeren.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende mode-agenturen. “De opzet is om in een ongedwongen sfeer een groep agenturen te bezoeken die samen een duidelijk concept vormen,” zo is in het persbericht te lezen. De beurs wordt ‘een unieke samenkomst van relevante merken voor relevante winkels’. Op de beurs zijn verschillende nationale en internationale merken te vinden, waaronder Frnch, Minimum, Peak Performance, Colorful Standard, Komono, Knowledge Cotton Apparel, Tiger of Sweden Jeans, Woodbird en Yoko Wool.

Met de beurs speelt Cast in op de groeiende vraag vanuit de markt naar kleinschaliger modebeurzen, nu grootschalige en internationale beurzen niet doorgaan. Met Preview hoopt Cast ‘een nieuwe weg met kleine beursopzet in te slaan, zodat het platform ook op modegebied services aan de markt kan bieden’, zo schrijft het.

De beurs vindt plaats in het pand van Cast, aan de Buizerdlaan in Nieuwegein. Vanwege de corona-richtlijnen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zo staat in het persbericht. Aanmelden voor de beurs is dan ook verplicht.