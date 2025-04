Nieuwe talenten ontmoeten: zo presenteerden Norah zich op de Carrièrebeurs

De stand van Norah werd op beide dagen van de Carrièrebeurs in april druk bezocht door een divers en enthousiast publiek. De twee inspirerende dagen stonden volledig in het teken van het ontmoeten van nieuw talent en het delen van Norah’s verhaal als groeiende retailorganisatie. Het merk ging met veel bezoekers in gesprek over wie zij zijn als merk en welke carrièremogelijkheden er binnen Norah zijn – zowel op het servicekantoor, distributiecentrum, als in de winkels. “Het was mooi om te merken dat ons verhaal zoveel mensen aansprak,” gaf het team aan.

Een bruisende stand vol kansen en gezelligheid

Ze deelden daarnaast leuke goodies uit, die goed in de smaak vielen bij de bezoekers. Dit bestond uit een tasje met een waterflesje, gelukskoekje, notitieblokje, pen en een flyer. Ook het prijzenrad, waarmee men kans maakte op shoptegoed, zorgde voor veel vrolijke gezichten en een gezellige sfeer rondom de stand.

Credits: Norah

Voor Norah was deze beurs niet alleen een kans om in contact te komen met potentiële nieuwe collega’s, maar ook een waardevol moment om Norah als werkgever te laten zien. Kortom: een succesvolle en inspirerende ervaring waar het merk met veel plezier op terugkijkt.

Heb je Norah gemist op de Nationale Carrièrebeurs, maar ben je wel nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Bekijk dan de vacature via onderstaande link.