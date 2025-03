Nike op de Nationale Carrièrebeurs: de kracht van beweging

“If you have a body, you are an athlete.” Met deze woorden legde medeoprichter Bill Bowerman de basis voor de cultuur die tot op de dag van vandaag het hart vormt van NIKE, Inc.. Dit uitgangspunt drijft niet alleen het productontwerp en de marketing, maar ook de manier waarop het bedrijf omgaat met zijn medewerkers. Op 28 en 29 maart is Nike aanwezig op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam. Een unieke kans om van dichtbij kennis te maken met een wereldmerk dat inspiratie en innovatie inzet om elke atleet – en elke collega – vooruit te helpen.

Een wereldspeler met een duidelijke missie

Met het hoofdkantoor in Beaverton, Oregon, is NIKE, Inc. wereldwijd marktleider op het gebied van sportkleding, schoenen, accessoires en uitrusting. Het bedrijf bedient een breed scala aan sport- en fitnessactiviteiten en is ook eigenaar van het merk Converse, dat zich richt op athletic lifestyle footwear, apparel en accessoires.

Nike is actief in tientallen markten wereldwijd en biedt via zijn merken oplossingen voor sporters in alle disciplines. De producten en diensten van Nike zijn ontworpen voor iedereen – ongeacht niveau, leeftijd of achtergrond – zolang er beweging is. Dat idee staat centraal in alles wat Nike doet.

Een cultuur van collectieve energie

Bij Nike is sport meer dan een doel – het is een middel om vooruitgang te boeken. Die filosofie zie je ook terug in de bedrijfscultuur. Medewerkers worden aangemoedigd om hun unieke energie en persoonlijkheid in te zetten voor het grotere geheel. Binnen de teams geldt: We win as one.

Iedereen draagt bij aan het creëren van momenten die impact hebben – of je nu klanten helpt op de winkelvloer of meewerkt aan de introductie van een nieuwe collectie. Nike omschrijft de dagelijkse werkervaring als een omgeving waarin individuele passie wordt ingezet om samen vooruit te gaan.

Credits: Nike

Voordelen die kracht geven – binnen en buiten het werk

Nike biedt een uitgebreid pakket aan arbeidsvoorwaarden die zijn gericht op gezondheid, groei en balans. Medewerkers ontvangen een concurrerend salaris, kunnen profiteren van een Performance Sharing Plan (PSP) en deelnemen aan het Employee Stock Purchase Plan (ESPP).

Op het gebied van welzijn is er aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid. Denk aan betaald verlof, extra vrije dagen, sabbatical-mogelijkheden en toegang tot zorgverzekeringen en employee assistance programs.

Ook de ontwikkeling van medewerkers staat centraal. Nike ondersteunt een growth mindset en biedt daartoe diverse leermiddelen en ontwikkelingskansen. Het motto daarbij: een gezonde hersteldag is net zo belangrijk als een sterke wedstrijddag.

Maak kennis met Nike op de Carrièrebeurs

Tijdens de Nationale Carrièrebeurs op 28 en 29 maart in de RAI Amsterdam kunnen bezoekers ontdekken wat Nike als werkgever bijzonder maakt. Kom langs bij de stand, leer meer over werken bij NIKE, Inc. en ervaar hoe het is om deel uit te maken van een organisatie die wereldwijd beweegt – en blijft bewegen.

