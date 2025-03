Norah zoekt talent op de Carrièrebeurs: kom jij kennismaken?

Bij Norah, de snelgroeiende Nederlandse modeketen, draait alles om toegankelijke en stijlvolle mode waarin vrouwen zich zelfverzekerd voelen. Op 28 en 29 maart is het bedrijf te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam, waar bezoekers niet alleen de carrièremogelijkheden kunnen ontdekken, maar ook de unieke bedrijfscultuur kunnen ervaren.

Van één winkel naar een succesvolle modeketen

Het begon in 2014 met een droom: een modeketen creëren waar vrouwen van alle leeftijden en maten zich stijlvol en comfortabel in kunnen voelen. Inmiddels telt Norah meer dan 100 winkels in Nederland en België en blijft het merk groeien. De kracht ligt in het wekelijks vernieuwde aanbod van kleuren, prints en pasvormen, waardoor klanten telkens opnieuw verrast worden. Maar achter de etalages en collecties schuilt een bedrijf dat net zo dynamisch is als de modewereld zelf.

Een werkplek waar je jezelf kunt zijn

Binnenstappen in een Norah-winkel voelt als thuiskomen – niet alleen voor klanten, maar ook voor het team. De sfeer is informeel en collegiaal, waarbij successen samen worden gevierd en iedereen zich gehoord voelt. Of je nu in de verkoop werkt, als orderpicker in het magazijn aan de slag gaat of een functie hebt op het servicekantoor, bij Norah ben je onderdeel van een enthousiast team.

Wat het werken in de winkels extra bijzonder maakt, is de directe impact die medewerkers hebben op het winkelbeeld en de klantbeleving. Van het geven van persoonlijk stylingadvies tot het meedenken over merchandising: iedere dag biedt nieuwe kansen om te groeien.

Groei en ontwikkeling

Norah gelooft dat succes niet alleen voortkomt uit een sterk product, maar ook uit sterke mensen. Daarom investeert het bedrijf in de ontwikkeling van medewerkers. Doorgroeimogelijkheden zijn er volop – van winkelmedewerker naar storemanager, of van een logistieke functie naar een specialistische rol binnen het servicekantoor. Daarnaast worden trainingen en opleidingen aangeboden, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen in zijn of haar vakgebied.

Technologische innovaties spelen ook een steeds grotere rol. Zo werken teams met de nieuwste kassasystemen en voorraadbeheertools, waardoor er meer tijd overblijft voor datgene waar het écht om draait: de klant.

Ontdek Norah op de Nationale Carrièrebeurs

Norah’s deelname aan de Nationale Carrièrebeurs is dé kans om de sfeer van het bedrijf te proeven, kennis te maken met collega’s en direct te ervaren waarom Norah een werkgever is waar je je thuis voelt. Bij de Norah-stand draait het om interactie: bezoekers kunnen niet alleen hun vragen stellen over carrièremogelijkheden, maar ook leuke verrassingen verwachten. Denk aan een prijzenrad met Norah-momenten, goodies en inspirerende gesprekken over hoe het is om in de modebranche te werken.

Of je nu actief op zoek bent naar een baan of je aan het oriënteren bent op de arbeidsmarkt – Norah laat zien dat mode en werkplezier perfect samengaan. Kom langs op 28 of 29 maart in de RAI Amsterdam en ontdek of Norah jouw volgende stap is in de wereld van retail en fashion!

