NRF Retail’s Big Show komt naar Europa: Dit wil je weten

De eerste Europese editie van Nrf: Retail’s Big Show Europe vindt plaats in Parijs, van 16 tot en met 18 september. Deze editie, aangekondigd in Milaan, is een Europese uitbreiding van het evenement dat traditioneel in New York plaatsvindt.

Het evenement combineert de gevestigde Paris Retail Week (Comexposium Group) met de gerenommeerde National Retail Federation van de Verenigde Staten. Directeur Arnaud Gallet van Nrf 2025 Retail’s Big Show Europe legt uit: “De kracht van twee moderne retailmarkten, de Europese en de Noord-Amerikaanse, wordt gebundeld. Thema ‘Retail Together’ wordt volledig weerspiegeld in de inhoud, de agenda en de internationale deelnemers.” Het thema van de beurs is niet toevallig ‘Retail Together’. Er worden 480 exposanten, ongeveer 15.000 bezoekers en circa 7.000 internationale retailprofessionals verwacht.

Vijf jaar na de pandemie toont de retailsector zich veerkrachtig en flexibel. De sector positioneert zich voor een nieuwe generatie kopers. Retail staat aan de vooravond van een nieuwe grote evolutie, met kunstmatige intelligentie als drijvende kracht achter innovatie en efficiëntie op alle niveaus, benadrukken de organisatoren.

Francesco Montuolo, Executive Vice President van Confimprese, vertelde tijdens de presentatie dat de koopkracht van gezinnen is afgenomen. “We hebben gezinnen gevraagd naar hun sentiment en dat is zeker verslechterd ten opzichte van vorig jaar”, aldus Montuolo. “Maar we weten allemaal dat het sentiment de uitgaven van gezinnen beïnvloedt.” De retailsector, en met name winkels in de winkelstraten, hebben hier last van.

Het gaat beduidend beter met de horecasector. Desalniettemin, benadrukt Montuolo, moeten retailers inspelen op de behoeften van consumenten wereldwijd, die te maken hebben met toenemende onzekerheid door politieke veranderingen, regionale conflicten en kleinere gezinsbudgetten. Inspelen op deze behoeften betekent ook dat retailomgevingen moeten evolueren, “dat ze samensmelten en hybride worden”.

Daarom zijn evenementen zoals Nrf 2025 Retail’s Big Show Europe belangrijk voor updates, uitwisseling en kansen op technologisch en organisatorisch gebied. Deze kunnen worden gebruikt als instrumenten om de retail en daarmee de business te ontwikkelen.

Whitepaper belicht belangrijkste retailtrends van de toekomst

Unified commerce is een strategische prioriteit voor retailers. “Door fysieke, digitale en sociale ervaringen naadloos te integreren, herzien merken hun winkels om de customer journey te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten”, voegt Gallet toe.

Arnaud Gallet, directeur van Nrf 2025 Retail’s big show Europe Credits: FashionUnited

Kunstmatige intelligentie, duurzaamheid en ESG in de retail zijn centrale thema’s op de beurs. Nrf 2025 Retail’s Big Show Europe presenteerde ook een whitepaper met inzichten van experts en concrete strategieën van grote retailspelers, waaronder Calvin McDonald (CEO, Lululemon), Artemis Patrick (President en CEO Sephora Noord-Amerika), David Bourla (Newmark, Head of Research), Sophie Marchessou (Chief Customer Officer, Mirakl) en Jerome Laurent (CEO, PricingHub).

Lululemon: winkels blijven essentieel voor toekomstige expansie

Voor Calvin McDonald, CEO van Lululemon, die het Canadese merk voor sportkleding, -schoenen en -accessoires meer dan zes jaar heeft geleid en de omzet in de eerste drie jaar heeft verdubbeld door de focus op het verbeteren van de klantervaring, zowel in de winkel als online, blijven winkels essentieel voor toekomstige expansie. De volgende groeifase kan worden bereikt door gerichte openingen, aldus het rapport.

“Vooruitkijkend is er niets dat het merk ervan weerhoudt om de omzet opnieuw te verdubbelen. Op de lange termijn richten we ons op het worden van een nog dominanter internationaal merk naarmate we uitbreiden naar nieuwe markten. Momenteel vertegenwoordigt de internationale verkoop 25 procent van de totale omzet, maar er is geen reden waarom dit niet 50 procent kan worden”, aldus McDonald tijdens de Nrf Retail’s Big Show afgelopen januari. “We hebben momenteel wereldwijd ongeveer 700 winkels en de winkel is nog steeds erg belangrijk voor ons, omdat het ons de mogelijkheid geeft om de consument te informeren en met hem of haar te communiceren.”

Het Britse sportkledingmerk Gymshark heeft zich na een online start gewaagd aan fysieke winkels. Na een pop-upwinkel in New York tussen half december en half januari, heeft het merk Bond Street in Manhattan aangekondigd als eerste permanente locatie in de Verenigde Staten.

“Voor ons heeft de fysieke retail echt groene scheuten laten zien en het is erg goed gegaan. Dus we verdubbelen onze inzet op dit gebied en proberen nog meer innovatieve dingen te doen”, aldus Noel Mack, CBO van Gymshark, over de overgang van het merk van online-only.

Opkomst omni-modale handel vormt de toekomst van retail

“De recente ontwikkelingen in AI markeren het begin van een nieuw tijdperk in de handel, wat we ‘omni-modale handel’ kunnen noemen”, aldus Nicolas Diacono, oprichter van Nincotech, in de whitepaper.

“Deze verandering vindt plaats terwijl veel retailers nog steeds de achterstand inhalen van de omni-channel revolutie.” “Smart glasses maken een sterke comeback. Deze met AI geïntegreerde wearables herkennen de omgeving en integreren digitale content naadloos met de echte wereld via augmented reality. Deze nieuwe generatie brillen zou smartphones kunnen vervangen en het tijdperk van spatial computing inluiden”, aldus Diacono.

Personalisatie is een andere belangrijke trend

“In 2025 zal de belangrijkste AI-trend in de retail de toenemende verfijning van op AI gebaseerde personalisatie zijn. Retailers gebruiken AI om gepersonaliseerde en vloeiende koopervaringen te creëren op meerdere contactpunten, waarbij ze proactief inspelen op de behoeften en voorkeuren van de consument”, aldus Massimiliano Squillace, CEO van Contents.

“Platformen zoals Contents, die een geïntegreerde oplossing bieden voor contentbeheer, helpen merken om dit proces te optimaliseren door de creatie, levering en distributie van content in realtime, efficiënt en op grote schaal te garanderen.”

Dit, vervolgt het rapport, maakt gepersonaliseerde en schaalbare interacties met klanten mogelijk. Deze verandering verbetert niet alleen de betrokkenheid, maar optimaliseert ook de operationele efficiëntie in het hele retail-ecosysteem.