NRF's Big Show debuteert in Europa

Parijs - Deze week vindt de eerste editie plaats van NRF Retail's Big Show in Europa, een nieuwe vakbeurs georganiseerd in samenwerking met Comexposium. De beurs, die van 16 tot en met 18 september 2025 in Parijs plaatsvindt, is een natuurlijke uitbreiding voor de National Retail Federation (NRF), na de jarenlange show in New York en een succesvolle lancering in de regio Azië-Pacific twee jaar geleden. Het evenement wil het beste van de Europese retail samenbrengen en tegemoetkomen aan de behoefte aan één beurs die de frontlinies van de retail op een holistische manier verenigt, in plaats van individuele, landspecifieke evenementen.

Een gesprek met Jill Dvorak, senior vicepresident content bij NRF

FashionUnited sprak met Jill Dvorak, senior vicepresident content bij NRF, verantwoordelijk voor de strategische en operationele leiding van de wereldwijde content van de organisatie. Met meer dan twintig jaar ervaring in e-commerce, marketing en technologie bij merken zoals National Geographic en Discovery Communications, geeft Dvorak haar inzichten in de toekomst van retail. In haar huidige rol werkt ze dagelijks samen met de executive councils van NRF, die bestaan uit retailers die hun uitdagingen en kansen delen. Deze dialoog vormt de directe input voor de content en agenda van de NRF-evenementen, zodat de presentaties en sessies inspelen op de meest urgente kwesties in de branche. Naast de beurs vertegenwoordigt NRF ook de behoeften van retailers bij de overheid om gunstige wetten en beleidsmaatregelen te bevorderen.

Waarom de NRF retailshow naar Europa brengen?

Jill Dvorak: Retail is een wereldwijde industrie. Hoewel onze show in New York gevestigd is in de Verenigde Staten, trekt deze bezoekers uit bijna 100 landen. We hebben allemaal verschillende talen en valuta's, maar uiteindelijk kan één shopper bij merken over de hele wereld kopen. De behoefte aan een Europese show was duidelijk, net zoals dat het geval was in de regio Azië-Pacific. Er was geen enkele show die de frontlinies van de retail op een allesomvattende manier samenbracht. We vonden dat er een open markt was voor een evenement dat het beste van heel Europa zou samenbrengen, inclusief Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk, omdat klanten al grensoverschrijdend winkelen. We zijn tot nu toe erg blij met de opkomst.

In welk opzicht is de opzet hier anders?

JD: We wilden ervoor zorgen dat dit echt een Europese show was en geen evenement per land. In plaats van bijvoorbeeld een Frans bedrijf te laten spreken over de Franse klant, hebben we de CEO van Sephora, Guillaume Motte, die spreekt over hun wereldwijde klant. We hebben veel zorg besteed aan het samenstellen van een agenda die alle gewenste landen vertegenwoordigt, terwijl we erkennen dat deze bedrijven ver buiten hun lokale markten verkopen. We hebben ook sprekers van Europese merken die in de VS misschien niet zo bekend zijn, zoals de CEO van Action en MediaMarkt. We zijn hier om onze kennis over het organiseren van geweldige shows te delen en ook om te leren wat Europa beter doet, met name op gebieden zoals duurzaamheid.

Hoe zit het met duurzaamheid in de retailsector?

JD: Europa heeft veel strengere en vooruitstrevendere wetten en eisen met betrekking tot duurzaamheid in vergelijking met de VS, waar dergelijke regelgeving nog maar net wordt ingevoerd. Uiteindelijk is het wat de klant wil. De Europese klant lijkt waarde te hechten aan zaken als CO2-neutraliteit en wil transparantie over hoe en waar producten worden gemaakt. Hoewel sommige klanten in de VS dit ook willen, geven anderen prioriteit aan de prijsklasse. Veel millennials en generatie Z-consumenten zijn erg geïnteresseerd in het kopen van tweedehands kleding, recyclen en opknappen van artikelen om hun eigen persoonlijke stijl te creëren. Retailers die klanten kunnen bedienen waar ze zijn, of ze nu iets willen voor een specifiek evenement of iets dat duurzaam is gemaakt, hebben de kans om te slagen.

Wat kunnen onafhankelijke moderetailers hier leren?

JD: Onafhankelijke moderetailers zullen veel ontdekken over technologie door over de beursvloer te lopen. Voor degenen met een e-commercesite zijn er veel oplossingen om de hoge kosten van retouren te verlagen door het vertrouwen van de klant in hun online aankopen te vergroten. Leveranciers hier kunnen oplossingen bieden voor personalisatie, betere en meer gedetailleerde foto's en informatie over hoe een stof aanvoelt, rekt of kreukt. Andere innovaties zijn onder meer betaalproviders voor verkooppunten en slimme portemonnees die verbinding maken met back-endsystemen voor loyaliteitspunten, wat kan helpen om het verkeer naar fysieke winkels te stimuleren. American Eagle heeft bijvoorbeeld een app waarmee een tiener een virtuele winkelmand in een paskamer kan vullen en deze vervolgens naar een ouder kan sturen voor betaling.

Waar ben je het meest trots op met betrekking tot de agenda voor deze show?

JD: Ik vond de keynote van Guillaume Motte, CEO van Sephora, vanochtend echt geweldig. Het merk ademt echt hun missie van schoonheid en inspiratie. Je merkt dat elke verkoopmedewerker gepassioneerd is en zoveel weet over alle producten. Ik ben ook erg enthousiast over de aankomende sessie met Mark Irvin, chief supply chain officer bij Best Buy. Best Buy is een leider in de VS op het gebied van het runnen van een duurzame supply chain, zelfs met hun grote elektronica en apparaten. Ze hebben aangetoond dat de supply chain niet alleen een kostenpost hoeft te zijn; het kan een bron van efficiëntie en besparingen zijn.

Wat is volgens jou de meest interessante ontwikkeling in de retail in de afgelopen twee jaar?

JD: AI heeft zonder twijfel alles veel sneller vooruitgeholpen dan iemand had kunnen bedenken. Een fascinerende toepassing van AI en sociale media is hoe de customer journey volledig is veranderd. Vroeger gingen klanten meestal naar de homepage van een retailer om te browsen. Nu kan een klant iets op zijn TikTok- of Instagram-feed zien en rechtstreeks naar een productpagina worden geleid, soms met het artikel al in zijn winkelmandje. Ze slaan de traditionele winkelstroom over en gaan rechtstreeks naar de kassa met een betaaloptie met één klik. Dit is een grote verschuiving. Ik was onlangs bij Sephora en zag hoe ze influencerfoto's en producttoepassingen direct naast de artikelen hadden geïntegreerd, waardoor een directe weg naar het winkelmandje werd gecreëerd.

Wat is je favoriete winkelervaring?

JD: Ik was gisteren in de Salomon-winkel aan de Champs-Élysées en het was zo'n interessante ervaring. Het was ingericht als een luxe winkel, met slechts één artikel per stijl tentoongesteld. Dit zorgde ervoor dat de ruimte mooi, open en schoon aanvoelde. Hoewel de kleding is bedoeld voor buitensportactiviteiten, hadden de schoenen achtergrondverlichting om de zolen te benadrukken, wat een cruciaal kenmerk is. In tegenstelling tot de meeste schoenenwinkels hadden ze passpiegels over de volledige lengte, zodat je de hele outfit kon zien. De verkoopmedewerkers waren perfect deskundig en hadden veel meer artikelen achterin, waardoor het een full-service operatie was. Het resultaat was dat ik uiteindelijk meer geld heb uitgegeven.

