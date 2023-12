Ontdek 130 en meer merken tijdens PREVIEW WOMEN bij CAST

Over een paar weken, precies maandag 15 januari 2024, is de derde editie van PREVIEW WOMEN bij CAST in Nieuwgein. Kom langs en ontdek de nieuwste dameskleding collecties van 130+ merken onder het genot van een heerlijk hapje en drankje!

Let's PREVIEW

PREVIEW bestaat sinds juli 2020 en is een initiatief van CAST, gelegen in Nieuwegein. In samenwerking met enthousiaste mode-agenturen en merken zijn er inmiddels vijf herenedities en 2 damesedities met succes georganiseerd.

Boutique Fashion Trade Show

Ontmoeten en vakkennis opdoen in een ongedwongen sfeer door mooie en op elkaar aansluitende merken van nú te bezoeken. Een overzichtelijke beursvloer met een eenduidig concept en eenvoudige presentatie voor elk merk. Een unieke samenkomst van relevante merken voor relevante winkels.

Credits: CAST

Brandlist

24Colours | 4CCCCEES | 7 for All Mankind | 727 CYCLEUR de LUXE | A Beautiful Story | Agenda | Aimee the Label | All Week | Alpaca Loca | Angelo Moretti | Anna Blue | Armed Angels | Artlove | Atelier Rêve | Avec Ēlan | AVENY | Bandhu | Baron Filou | Basic Apparel | Bella Dahl | Bellamy Gallery | Black Colour | Blundstone Footwear | Blutsgeschwister | Bô-Dôme | Bon Parfumeur | Bruno Carlo | Bruuns Bazaar | By Jam | By Loffs | Catwalk Junkie | Chabo | CharlieV | CKS | Colmar | Colourful Rebel | Comfort Studio by Catwalk junkie | Continue CPH | Copenhagen Muse | Current Elliott | D’Etoiles Casiopé | Daniele Fiesoli | Dr. Denim | EKN Footwear | Ellastiek | Elvine | ETIQUETT ESSENTIALS | Five Units | Fracomina | Freequent | FRNCH | G-lab | Genesis | Gomaye | Gossia | Got Bag | Grace & Mila | Guess | Hestra Gloves | Homage | HOX Italia | Humble by Sofie | Ichi | Imprevu | Ivy Copenhagen | Jo Ghost | Juul & belle | KangaROOS Footwear | Kangol | Kapten & Son | Karen By Simonsen | Kiki Fox | Kings of Indigo | Klitmøller Collective | Klue Concept socks | Komodo | Knowledge Cotton Apparel | Kuyichi | La petite Etoile | Label Kiki | Lacoste | Lagofra | Lanius | Lavage | Le Bohémien | Lemargo | Levete Room | Lotus Eaters | Love&Divine | MAC Jeans | Maison Anje | Maison Hotel | Markberg | Mauritius leather | Mazine | MEIMEIJ | MET Jeans | MKT Studio | Moment.Amsterdam | MP Women | My Essential Wardrobe | New Optimist | Noella | Nous Sommes Labels | Nümph | On Vacation | Paul Silence | Pavement | Pig&Hen | Pilgrim | Rosemunde | Rotholz | Rude Riders | Rue de Wool | Selfhood | Sister’s Point | Six Ames | SKFK | Soft Rebels | Spooq the label | Sui Ava | Tenné | The Finds | The Korner | Things I like things I love | Thinking Mu | Tim & Simonsen | Van Bommel | ViCOLO | Zhrill

Save the date PREVIEW WOMEN EDITION III

15 januari 2024

Free entrance

Buyers online: Niet-kopende bedrijven kunnen het evenement niet betreden