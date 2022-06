Ontdek de SS23 active/jog style collectie van Bellaire boys

Op zondag 3 juli is weer de Sunday School Fair, hét kindermode event van Nederland. Bellaire is hier natuurlijk aanwezig met hun nieuwste collectie.

Bellaire voor grotere jongens die actief zijn. Het merk wordt steeds meer ontdekt en gewaardeerd door deze doelgroep. Belangrijk nieuws vanuit Bellaire is dat vanaf de Spring Summer 2023 collectie de maatboog loopt tot M (182-188), waardoor de grotere jongens zich in Bellaire kunnen kleden. Er is bewust gekozen voor de aanduiding met letters in de bovenste maten XXS (146-152), XS (158-164), S (170-176) en M (182-188) om de kleding extra volwassenheid te geven.

Beeld: Bellaire SS23 Boys collectie, eigendom van het merk.

De SS23 collectie van Bellaire bestaat uit de herkenbare jogstyle items; hoodies, crewneck sweaters en broeken in sweat. Makkelijk te combineren. De kleuren zijn fris, neutraal en mannelijk. Zachte pastels gecombineerd met stoere neutrale tinten. Het gebruik van het eigen logo als artwork is bescheidener zichtbaar dan voorheen, maar zal zeker aanwezig zijn. Met de stepped bodywarmer wordt ingespeeld op de trend van nu. Naast een volledig outfit zijn er diverse bijpassende accessoires, zoals petjes in meerdere kleuren, tasjes en sokken.

Beeld: Bellaire SS23 Boys collectie, eigendom van het merk.

Bezoek Bellaire tijdens de zevende editie van de Sunday School in De Fabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht of online via www.bellaire.nl en Instagram: @bellaire_official.

Bellaire is onderdeel van Brandworks.

Sales:

Brand Works Nederland:

Bertina Arbeek

Pieter Braaijweg 201 1114 AJ Amsterdam Duivendrecht

Bertina@brndwrks.nl

+31 (0)20 545 19 99

info@bellaire.nl

Brand Works International:

Luc Leisire

+32 (0) 477 21 21 57

Brand Works België:

Odette Mes

Samberstraat 3 2060 Antwerpen

odette@brand-works.be

Let’s go there,

Bellaire