Ontdek deze merken van Fashion Club 70 tijdens Modefabriek 2026

Fashion Club 70 is op zondag 5 en maandag 6 juli aanwezig op Modefabriek, in Taets Art & Event Park in Zaandam. De multimerkenagentuur uit Antwerpen presenteert er de nieuwste collecties van zes merken en nodigt retailers uit om langs te komen voor inspiratie en nieuwe namen voor hun winkel.

Modefabriek is het grootste modevakevenement van de Benelux en trekt per editie meer dan tienduizend modeprofessionals. De zomereditie keert voor de tweede keer terug naar Taets Art & Event Park op het Hembrugterrein, met een compactere opzet en beursgebouwen dichter bij elkaar. Dat zorgt voor een duidelijke route langs alle deelnemende merken, aangevuld met een buitenterrein met foodtrucks, muziek en loungeplekken.

Retailers vinden de merken van Fashion Club 70 op de volgende standnummers:

Lola Casademunt, stand 384. Het label presenteert zijn nieuwe SS27-collectie. Daarnaast geniet je bij Lola Casademunt in de event garden van fruitbowls en een sangria bar.

Guess Jeans, stand 394. Guess Jeans is met zijn SS27-collectie vertegenwoordigd.

Credits: Fashion Club 70

Vicolo, stand 334. Vicolo toont als enige van de zes merken nog zijn FW26-collectie.

Silvian Heach, stand 386. Het merk laat zijn SS27-lijn zien.

Credits: Fashion Club 70

Fracomina en Borlani, stand 392. Fracomina toont zijn SS27-collectie. Op dezelfde stand is ook Borlani te vinden, een buy-now-wear-now-merk waarmee retailers direct kunnen inkopen voor het lopende seizoen.

Credits: Fashion Club 70

2NDDAY, stand 314. 2NDDAY sluit de rij met zijn SS27-collectie.

Credits: Fashion Club 70

Wie alvast een voorproefje wil van de collecties, kan de merken volgen op Instagram. Fashion Club 70 deelt daar regelmatig beelden van de nieuwe lijnen in de aanloop naar de beurs.

Fashion Club 70 is gevestigd aan de IJzerlaan 54/56 in Antwerpen en vertegenwoordigt een breed pakket internationale modemerken voor de Benelux.