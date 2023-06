Ontdek deze nieuwe merken op Modefabriek!

Op 9 en 10 juli 2023 vindt het grootste halfjaarlijkse mode-evenement weer plaats in de Amsterdamse RAI. Tijdens Modefabriek ontmoet je like-minded mode-professionals, woon je masterclasses en talks bij, vind je de belangrijkste fashion trends van SS 24 én maak je kennis met meer dan 400 fashion brands.

Mode voor iedereen

Op Modefabriek vind je de nieuwe collecties van de beste vrouwenmerken, merken die zowel mannen- als vrouwenmode brengen, en prachtige kids brands. Ninetyfour biedt streetwear – voor man en vrouw – zoals je niet eerder zag. Bijzondere ontwerpen, kwaliteit en een vleugje ondeugendheid spelen de hoofdrol. Ook bij het Spaanse Grimey halen streetwear liefhebbers hun hart op. In hetzelfde rijtje vallen Age Official – het populairste Koreaanse sneakermerk van dit moment – en het Italiaanse Sergio Tacchini, dat dankzij de tenniscore-trend helemaal gaande is in Korea. Het zal dus niet lang meer duren voordat het label ook ons land verovert.

Merken met een groen hart

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen Modefabriek, en met de nieuwe Europese wetgeving die vanaf 2025 modemerken oplegt om duurzaam te produceren, wordt het een nóg belangrijker topic. O My Bag is binnen dit onderwerp een voorbeeld voor velen; ze creëren niet alleen duurzame, maar ook ethisch-verantwoorde leren tassen. Het Spaanse modemerk ECOALF - voor mannen, vrouwen en kinderen - focust zich al sinds 2009 op recycling en gerecyclede materialen.

Credits: via Modefabriek

New Female brands to watch

Een aantal niet-te-missen merken zijn Birgitte Herskind, Stella Forest, Berenice. Birgitte Herskind is voor cool ladies, en laat de harten van aanbidders van Scandinavische mode sneller kloppen. Natuurlijke materialen, wijde pasvormen en neutrale tinten voeren de boventoon bij dit merk dat hoge ogen gooit in de modewereld. Berenice weet hoe eenvoud en klassiek samengaan én allesbehalve saai hoeven te zijn. Stella Forest biedt mode voor een eclectische doelgroep, die dol is op bloemen en een vleugje bohémien Romantiek in een alledaags jasje, zouden we zeggen. Naetur – het merk van internationaal topmodel Romee Strijd – biedt een uitgebreide sieradencollectie en legt zich sinds kort ook toe op mode en badkleding.

Nieuwe merken bij The Fashion Gallery op Modefabriek

Veel nieuws valt er komende editie te ontdekken bij The Fashion Gallery, waar high-end vrouwen merken hun nieuwste collecties tentoonstellen. Onder anderen Devotion Twins, Sophie + Lucie, Ivana Helsinki, Papu Design, Moliin, Coéme, Nema, Dea Kudibal, Pieszak, K&J Belgium en M.A.B.E. betreden het toneel. Het merk Dea Kudibal is een van de nieuwe labels op The Fashion Gallery die je wil ontdekken. Het Deense merk biedt gedurfde kleuren, vrouwelijke silhouetten en eye-catching details

Credits: via Modefabriek

Nieuwe merken op Drive Inn Junior: kids fashion!

In januari 2023 was de allereerste release van Drive Inn Junior x Modefabriek: een groot succes met 20 mooie kids collecties. Daarom komt Drive Inn Junior in juli nog groter terug! Hier een sneak peek van de nieuwe internationale merken die er staan. Levi’s maakt al meer dan 150 jaar de beste denim voor volwassenen, en vertaalt sinds 2005 hun authentieke en kwalitatieve collectie naar het universum van kind en tiener. Het Belgische merk AO76 staat voor mode met een twist, voor kinderen en tieners. Vrolijke prints, stoere items en zomerse looks. Uit Frankrijk hebben we designermerk Arsène et les Pipelettes, geliefd bij iedereen die van een Franse stijl houdt. En K-Way Junior voor de kleine avonturiers. De lente-zomercollectie omvat sterke en waterdichte jassen, sportieve T-shirts en andere items die een vakantie in de natuur compleet maken. Uit Italië komt EMC (Everything Must Change), helemaal nieuw op de Nederlandse markt. Trendy, comfortabele én duurzame kleding met een eenvoudige stijl.

En dit is nog maar een kleine selectie van nieuwe labels op Modefabriek juli 2023 biedt onderdak aan meer dan 400 modemerken van over de hele wereld. Een volledig overzicht van alle merken vind je op de website van Modefabriek.

Lees hier meer over het evenement.