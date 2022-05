Ontdek het alpaca textiel aanbod bij Perú Moda Europa 2022

Van 16 tot 20 mei komt het beste wat Peru te bieden heeft op het gebied van mode en interieur naar Europa, dankzij Peru Moda Europa 2022. Deze commerciële organisatie richt de aandacht op alpaca kleding en huishoudtextiel van Peruaanse komaf, die voldoen aan de geldende internationale duurzaamheidsstandaard. De vraag naar deze producten groeit dagelijks en op Peru Moda kunt u er kennis mee maken.

De zogeheten ‘gouden vezels van de Andes worden gepromoot in Madrid (16 - 17 mei) en Amsterdam (19 - 20 mei). Beide steden zijn gastheer van deze Europese editie van Peru Moda. De tentoonstelling is een combinatie tussen een commerciële exhibitie en een zakelijke conferentie. Vijftien Peruaanse bedrijven zijn aanwezig met interessante aanbiedingen en promoties.

Tijdens deze nieuwe editie van Peru Moda Europa worden geïnteresseerden uitgenodigd via PROMPERU’s commerciële kantoren zodat zij alles kunnen leren over het aanbod van deze Peruaanse bedrijven.

Met dank aan de goede samenwerking zijn meer dan negentig Europese kopers benaderd. Voornamelijk uit landen zoals Spanje, Portugal, Italie, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Rusland en Oostenrijk.

Peru Moda komt met een duidelijk doel naar Europa: de promotie van Peruaanse bedrijven in de Europese markt voor producten zoals alpaca kleding en huishoudtextiel.

Een toevoeging aan het voorgaande is de noodzaak om toenadering tussen exporteurs en potentiële professionele kopers te vergemakkelijken. Daarnaast zal het merk Alpaca del Perú op de Europese markt moeten worden gepositioneerd door de voordelen van onze vezels en de alpaca textielindustrie over te brengen op de aanwezigheden.

Het in Europa tonen van het beste wat de Peruaanse industrie te bieden heeft wordt al jaren gedaan. In 2019 organiseerde PROMPERÚ een handelsmissie in Berlijn. Verschillende Peruaanse bedrijven waren aanwezig om zich te richten op de commerciële strategie van inkoop van katoen en alpaca vezels.

Het Peruaanse aanbod van de mode- en decoratie-industrie trok de aandacht van belangrijke markten en bereikte steden als Parijs, Milaan en Londen. Echter kwamen de inspanningen om alpaca en andere vezels te promoten in 2020 onherstelbaar tot stilstand vanwege de effecten van de COVID-19 pandemie. Ook Peru Moda Europa werd daardoor met twee jaar uitgesteld.

In 2022 zijn de wereldwijde economische en commerciële activiteiten nieuw leven ingeblazen, bijna tot hetzelfde niveau als voor de pandemie. Momenteel leeft 80% van alle alpaca's wereldwijd in Peru, waardoor het land op dit gebied geweldige exportprestaties heeft geleverd: in 2021 hebben de verzendingen van producten op basis van de zogenaamde ‘goudvezel van de Andes’ een groei van 63,8% bereikt ten opzichte van het voorgaande jaar.