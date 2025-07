Ontdekkingstocht of zoektocht? Meningen over nieuwe locatie Modefabriek lopen uiteen

Modebeurs Modefabriek is voor de zomereditie neergestreken op het Hembrugterrein in Zaandam. Op zondag 6 juli en maandag 7 juli vindt het evenement daar plaats, maar op de beursvloer zijn de meningen verdeeld over het succes van de nieuwe locatie.

Wie op zondagochtend aankomt bij het Hembrugterrein wordt opgewacht door een lange file van auto’s en bussen. Ook wordt er gebruikgemaakt van het openbaar vervoer, hoewel dat nog geen sinecure is. Leonardo Ciampini, oprichter en directeur van L.C. (een bedrijf dat merken begeleidt bij de inkoop van Made in Italy-producten), vindt zijn weg naar de beurs door middel van het openbaar vervoer. "Ik begrijp de locatiekeuze niet. Als je een uur moet reizen vanaf Amsterdam Centraal, raak je internationale bezoekers kwijt." De bus belandt in dezelfde file als die van andere bezoekers.

Eenmaal uit de file en op het terrein mogen standhouders naar de ene parkeerplaats, bezoekers naar een ander. Het terrein zelf kent meerdere evenementenhallen, dus ook daar is het nog even zoeken, ondanks de diverse borden die de weg wijzen naar Modefabriek.

De beurs is dit keer verdeeld over vier hallen waarvan The Studio en Muza de grootste zijn. Een deel van de hallen is met elkaar verbonden door glazen gangen, maar er is ook genoeg niet overdekt. Modefabriek lijkt hiermee de goden verzocht te hebben, want op zondag komt de regen met bakken uit de hemel. De diverse blauwe lopers die van hal tot hal lopen, soppen dan ook na een regenbui. Bezoekers met open schoenen zoals sandalen of zelfs slippers lopen natte voeten op, tot hun grote onvrede. Zo kan men bezoekers horen vloeken in zowel het Nederlands als het Duits en Engels.

Bezoekers worden verwelkomd met een kleine plattegrond van de opzet. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Bezoekers verdeeld over de juiste locatie voor Modefabriek

De beurs heeft wat langer nodig om op gang te komen dan gewend. Meestal staan rond openingstijd bij de deuren al drommen met mensen, maar op zondagochtend blijft dit uit. De vertraging lijkt te maken te hebben met de zoektocht naar de nieuwe locatie, de parkeergelegenheid én de wegwerkzaamheden in Zaandam waar niet iedere bezoeker rekening mee heeft gehouden.

Rond tien uur is het dan ook nog stil in alle hallen, maar rond een uur of elf staat het in The Studio hartstikke vol. Merken zoals Pom Amsterdam, Beaumont, Mos Mosh en Jansen Amsterdam doen goede zaken. Wie op dat moment in Muza staat, ziet nog een relatief lege beursvloer. Op diverse stands worden tactieken bedacht om de bezoeker te lokken. Zo wordt op de stand van Même Road gebrainstormd over het maken van een Instagram Story waarin de route van de hoofdingang naar de stand wordt getoond.

Na lunchtijd trekt Muza meer bezoekers aan en staat er personeel van Modefabriek klaar dat de juiste route aanwijst. Muza bestaat namelijk uit twee verdiepingen en om te voorkomen dat de bovenste verdieping wordt gemist wordt duidelijk gecommuniceerd ‘dat de route boven begint’.

Muza op het Hembrugterrein. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Amsterdam, Vijfhuizen of Zaandam? Standhouders en bezoekers over de juiste plek voor Modefabriek

Wat de beste locatie is voor Modefabriek, dat blijft de vraag. Waar sommige standhouders en bezoekers terugverlangen naar de RAI, voornamelijk vanwege de bekendheid en overzichtelijkheid, geven anderen juist aan dat de RAI echt klaar is als locatie. “Het is goed dat Modefabriek iets nieuws probeert”, zo klinkt het bij Pom Amsterdam. “Hierdoor blijven mensen toch nieuwsgierig en komen ze kijken wat er weer is opgezet.” Door de nieuwe opzet zijn bezoekers ook eerder geneigd te meanderen en nieuwe merken te ontdekken. Hallen die iets dichter bij elkaar hadden gelegen, hadden echter wel handig geweest, zo klinkt het.

Dieter Deceuninck van agentschap Fashion Brewery ziet niet per se een probleem in de hallen die wat verder uit elkaar liggen. Hij ziet echter wel dat de zeer industriële sfeer van Muza soms niet aansluit bij de merken die in de hal staan. “Het trekt elkaar niet op, dus het inspireert misschien niet altijd om te kopen.”

Esther Coppoolse, voormalig creatief directeur van Elle Nederland en mede-initiatiefnemer van de Leger des Heils-campagne I Care, I Share merkt op: "De Studio oogt als een standaard beurslocatie, zoals we die al vaker hebben gezien. Maar in de Event Garden kun je echt mensen ontmoeten. Dat zorgt voor een open sfeer dat bijna als een festival aanvoelt." Deze tuin is te vinden tussen The Studio en Spotlight en fungeert meermaals als schuilplaats voor de regen.

Opvallend is ook hoe vaak de locatie van afgelopen wintereditie, die in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen plaatsvond, wordt genoemd als een toplocatie. Dit was een grote lichte hal. Hierdoor waren alle merken samen te vinden en kwamen de collecties door het natuurlijke licht goed uit. Hoewel deze omstandigheden perfect waren voor de wintereditie, geven meerdere mensen toe dat ze bij de warme temperaturen van eerder in de week liever niet in de kas hadden gestaan.

Het lijkt dus moeilijk om het voor iedereen goed te doen. Een nieuwe locatie brengt nieuwsgierigheid, maar soms ook ongemak. Verbeterpunten zijn er, maar die blijven altijd aanwezig. Het is aan de organisatie van Modefabriek om te beslissen hoe nu verder te gaan. Tot volgende editie in Zaandam of wordt de verhuiswagen weer ingepakt?

Dit artikel is tot stand gekomen met bijdragen van FashionUnited redacteur Susan Zijp.