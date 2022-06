Ontwerper Christelle Kocher aangesteld als gast creatief directeur Tranoï vakbeurs

Ontwerper Christelle Kocher is aangesteld als gast creatief directeur van de aankomende september editie van de Tranoï vakbeurs, zo deelt WWD mee. Het is de eerste keer dat de vakbeurs een ontwerper uitnodigt als creatief directeur.

Kocher zal in haar rol de labels selecteren die op de beurs gepresenteerd worden. In een aparte ruimte zullen tevens een kleinere selectie van haar favorieten te zien zijn. Ook zal ze voor de gelegenheid een ‘masterclass’ geven over de ‘nieuwe uitdagingen binnen de mode’, zo deelt WWD mee.

Kocher is onder andere bekend van haar in 2015 opgezette merk Koché. Ook werd ze afgelopen februari nog aangesteld als creatief directeur van Frans schoenenmerk Charles Jourdan.

CEO van de beurs Boris Provost vertelt in een verklaring aan WWD waarin hij haar deelname onthulde: "Tranoï en Koche hebben een gemeenschappelijke, diepgewortelde visie en betrokkenheid ten opzichte van mode. We zijn verenigd door onze waarden van openheid in de mode en onze toewijding aan het promoten van jonge ontwerpers uit de hele wereld."

De desbetreffende Tranoï vakbeurs vindt plaats van 29 september tot en met 2 oktober in Parijs.