Frans schoenenmerk Charles Jourdan strikt Christelle Kocher als creatief directeur

Naast Koché en Lemaire neemt ontwerper Christelle Kocher nu ook de creatieve leiding van Charles Jourdan op zich. Het Franse schoenenmerk Charles Jourdan wil met Kocher een comeback maken en millennials en Gen Z'ers aanspreken, zo meldt WWD exclusief.

Kocher meldt tegen WWD dat ze de kans om het Franse merk nieuw leven in te blazen niet kon laten liggen. "Het is fantastisch om een slapende schoonheid met geweldige geschiedenis, erfgoed en legitimiteit wakker te maken," aldus Kocher tegen de publicatie. "En om het terug te brengen op een moderne, hedendaagse en creatieve manier. Voor iemand zoals ik die houdt van mode en de geschiedenis van mode, was dit overduidelijk een ongelooflijke kans."

Er zal al een voorproefje te zien zijn van Kochers werk voor het merk tijdens de catwalkshow van haar eigen merk op 1 maart tijdens Paris Fashion Week. De ontwerper heeft namelijk een capsulecollectie ontworpen. "Het was een technische uitdaging om deze schoenen te maken," zo meldt ze tegen WWD. "Het zijn kleine sculpturen. Ik wil dat ze er goed uitzien op aan een voet, maar ook mooi zijn als objecten."

De komende maanden moet er een nieuwe winkel van Charles Jourdan openen in Parijs. De debuutcollectie van Kocher voor het merk moet in juni in de winkels liggen. Retailprijzen liggen tussen de 470 euro en 750 euro, aldus WWD.