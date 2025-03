Op de Carrièrebeurs? Stap in de wereld van vanHaren!

Op 28 en 29 maart is vanHaren te vinden op de Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam. Als een van de meest succesvolle schoenenretailers in Nederland én België biedt het bedrijf volop kansen voor ambitieuze professionals die een carrière in de retail overwegen. Of je nu op zoek bent naar een eerste baan, een nieuwe uitdaging of een kans om door te groeien: vanHaren heeft veel te bieden. Maar wat maakt werken bij vanHaren nu écht bijzonder?

Traditie en toekomst in schoenen

Al 95 jaar is vanHaren een toonaangevende naam in de schoenenbranche. Met 145 winkels in Nederland en een groeiend netwerk van 56 filialen in België blijft het merk zich uitbreiden. VanHaren maakt deel uit van de Europese marktleider DEICHMANN en onderscheidt zich door een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding, een breed assortiment en een sterke klantgerichte aanpak. Van klassieke laarzen en elegante pumps tot sportieve sneakers van topmerken als adidas, Puma, Nike en Fila: bij vanHaren vindt het hele gezin altijd de perfecte schoen.

Credits: vanHaren

Retail met beleving: het winkelconcept van vanHaren

VanHaren biedt een winkelervaring waarin gemak en plezier vooropstaan. Het moderne winkeldesign en de overzichtelijke productpresentatie zorgen ervoor dat klanten eenvoudig hun favoriete schoenen kunnen vinden. Van ruime verkoopoppervlakten en strategische productpresentaties tot sfeervolle belichting: alles is ingericht om de klant én het winkelteam een optimale ervaring te bieden. Dankzij de combinatie van eigen merken en bekende sportmerken is vanHaren al generaties lang een aantrekkelijke winkelbestemming. Bovendien blijft het bedrijf vernieuwen met verrassende marketingcampagnes en een sterke omnichannel-strategie, zodat winkelen bij vanHaren – zowel fysiek als online – altijd een fijne ervaring is.

Samen kunnen we alles: een teamcultuur vol energie

Bij vanHaren draait het niet alleen om schoenen, maar vooral om de mensen achter het merk. De werksfeer wordt door medewerkers zelf omschreven als gezellig, ondersteunend en resultaatgericht. Samenwerken, elkaar helpen en successen vieren staan centraal. Dit blijkt ook uit interne medewerkerstevredenheidsonderzoeken, waarin collega’s aangeven dat de prettige werkomgeving een van de belangrijkste redenen is om bij vanHaren te werken.

Credits: vanHaren

Van verkoopmedewerker tot filiaalmanager: bij vanHaren zijn er volop doorgroeimogelijkheden. Via de vanHaren Academy krijgen medewerkers toegang tot interne opleidingen op het gebied van verkoop, leiderschap en persoonlijke groei. Veel van de huidige filiaalmanagers begonnen hun carrière als verkoopmedewerker – een duidelijk bewijs dat vanHaren talent graag stimuleert. Daarnaast biedt het bedrijf aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder bonussen en teamprovisie, reiskostenvergoeding, personeelskorting op schoenen, werkgeverskorting bij andere winkels en een eindejaarsuitkering – uniek in de retail!

Jouw toekomst bij vanHaren begint op de Carrièrebeurs

VanHaren doet mee aan de Carrièrebeurs om in contact te komen met enthousiaste mensen met een passie voor fashion en retail. En wie kunnen daar beter over vertellen dan de eigen medewerkers? Bij de stand staan zij klaar om hun ervaringen te delen, al je vragen te beantwoorden en je een kijkje te geven in het dagelijkse werk bij vanHaren. Of je nu nieuwsgierig bent naar openstaande vacatures, wilt weten hoe de doorgroeimogelijkheden eruitzien of simpelweg de sfeer van het bedrijf wilt proeven: je bent van harte welkom. Verwacht een interactieve en gezellige ervaring, waarbij je meteen voelt of vanHaren bij jou past.

Registreer je gratis via deze link en plan alvast je bezoek!