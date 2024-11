Optimisme bij Mare di Moda ondanks uitdagingen in de sector

Na drie dagen te worden ondergedompeld in badmode, lingerie en activewear, werd de tweeëntwintigste editie van Mare di Moda op 7 november afgesloten in het iconische Palais des Festivals in Cannes (Frankrijk). Het evenement bevestigde opnieuw haar status als een belangrijk ontmoetingspunt voor professionals uit de industrie en toonde de veerkracht en dynamiek van de sector.

De beurs, die vaak wordt aangeduid als “een verplicht evenement voor iedereen die in dit segment actief is”, behoudt zijn relevantie ondanks uitdagingen als gevolg van de wereldwijde economische onzekerheid en een lichte daling van het aantal bezoekers. Dit werd door de organisatoren toegeschreven aan kleinere afvaardigingen van kopers.

In alle hallen van Mare di Moda - rustig op dinsdag, drukker op woensdag en nog steeds gonzend van de gesprekken tot laat op de donderdag - waren de meest gesproken talen Frans, Italiaans en Spaans. Exposanten benadrukten ook de aanwezigheid van Duitse en Engelse kopers, hoewel ze de afwezigheid van meer klanten uit Latijns-Amerika en Azië misten, die aan eerdere edities hadden deelgenomen.

Kwaliteit boven kwantiteit

Hoewel de beurs minder druk was dan voorgaande edities, lieten exposanten een positieve indruk achter. Ze benadrukten de “hoge kwaliteit” van de beurs en de stands.

“Het klopt dat de beurs rustiger aanvoelt, maar je gaat weg met een goede indruk omdat degenen die aanwezig waren hier waren om zaken te doen,” deelden vertegenwoordigers van Espunto, een textielbedrijf gevestigd in Alicante, Spanje.

De echte impact van hun deelname zal echter pas over enkele maanden duidelijk worden, omdat bestellingen meestal pas later worden afgerond, wanneer de merken zich volledig richten op de lente/zomercollecties van 2026. Voorlopig blijven de schijnwerpers gericht op de ontwikkeling van de lente/zomercollecties van 2025. . Daarnaast werken sommige merken ook aan tussencollecties, zoals Resort- of Cruise-lijnen, die meestal in mei worden gepresenteerd en gericht zijn op eindejaarsvakanties in warme bestemmingen.

Ondanks de positieve feedback waren exposanten het erover eens dat de beurs later wordt gehouden dan ze zouden willen. Dit tijdstip heeft sommige bedrijven, met name Spaanse, ertoe aangezet alternatieven te zoeken, zoals de opkomende beurs Swimwear Barcelona, die een maand eerder plaatsvindt. Dit evenement is ook praktischer voor veel bedrijven, aangezien een aanzienlijk aantal gevestigd is in Catalonië, een van de belangrijkste textielcentra van Spanje.

Rechts ontwerpster Dolores Cortés en links haar lente/zomer collectie 2025 die werd gepresenteerd tijdens de Gran Canaria zwemweek.Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Een van de aanwezigen op de beurs, was de ontwerpster Dolores Cortés, een specialist in badmode. Haar creaties zijn regelmatig te zien op evenementen zoals Mercedes-Benz Fashion Week en de gespecialiseerde Gran Canaria badmodeweek. Na het bijwonen van David Shah's trend seminar, deelde ze haar gedachten over hoe dit evenement van vitaal belang is voor het voeden van haar creatieve proces en het behouden van een concurrentievoordeel in een steeds veeleisender markt. Ze legde uit dat haar team jaarlijks naar de beurs gaat, niet alleen om relaties met belangrijke leveranciers te versterken, maar ook om afwerkingen, technieken en materialen te identificeren die ze in hun creatieve workflow kunnen integreren.

Aanpassing en veelzijdigheid als oplossingen

Voorbeelddisplay van Escaler, een bedrijf dat bekend staat om zijn 50 jaar ervaring.Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Het evenement bracht ook belangrijke spelers uit de kledingindustrie samen, waaronder experts in lycra, stofontwikkeling, verven, detaillering en sluitingen, die allemaal nog steeds de gevolgen van de pandemie voelen. De daling van het vakantietoerisme heeft de vraag naar badmode en lingerie aanzienlijk verminderd. Hoewel er een groeiende voorkeur is voor sportievere ontwerpen, is deze verschuiving niet genoeg geweest om de daling volledig te compenseren. Deze realiteit komt overeen met een belangrijk idee gepresenteerd door David Shah: het is tijd om badmode, lingerie en actieve kleding opnieuw te bekijken om ze veelzijdiger te maken en geschikt voor dagelijks gebruik. Met zonnig weer van 25 graden in Cannes in november leek het concept bijzonder relevant.

Details van de stand van het Italiaanse bedrijf Valter.Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Opkomende trends benadrukken de groeiende vraag naar gepersonaliseerde producten. Klanten willen zich onderscheiden door patroonwijzigingen, kleurvariaties of exclusieve details. Qua afwerking blijft goud favoriet, samen met natuurlijke schelpversieringen. Nude tinten en traditionele afwerkingen zoals tortoiseshell hebben ook aan populariteit gewonnen op de stands, wat suggereert dat consumenten een balans zoeken tussen opvallende stukken en meer ingetogen items die jarenlang in hun garderobe blijven zonder gedateerd te raken in hun vakantiefotoalbums.

Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt

De hoge temperaturen onderstreepten ook de dringende noodzaak om verder te gaan in de richting van een duurzamere mode-industrie, een centraal onderwerp in de seminars van het evenement.

The Lycra Company heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die maïs als grondstof gebruikt om elastische vezels te produceren. Alistair Williamson, Vice President van EMEA en Zuid-Azië, benadrukte dat deze aanpak gericht is op het verminderen van het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen, het verlengen van de levensduur van kleding en het vergemakkelijken van recycling aan het einde van de levenscyclus.

De sleutel tot deze innovatie ligt in de samenwerking met QORE, een in de VS gevestigd bedrijf dat gebruik maakt van industriële maïs die geteeld wordt onder regeneratieve praktijken om een essentieel onderdeel in het proces te produceren. Deze strategie vermindert niet alleen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar bevordert ook verantwoorde landbouwpraktijken.

“Er is een kloof tussen wat wordt beloofd en wat daadwerkelijk wordt geïmplementeerd in de industrie,” merkte Janne Baetsen op tijdens een andere lezing op het evenemententerrein. De expert besprak de evolutie van de industrie en benadrukte het belang van het opbouwen van een modesector die niet alleen innoveert, maar verandering ook ziet als een continu en uitdagend proces dat openheid, zelfkritiek en samenwerking vereist.

Baetsen benadrukte dat voor echte transformatie niet alleen plannen en stappenplannen nodig zijn, maar ook een integratieve aanpak die culturele, sociale en menselijke elementen in het proces integreert. Haar seminar ging ook in op de toepassing van kunstmatige intelligentie bij het creëren van mode en de dilemma's die dat met zich meebrengt.

Eerbetonen en opkomend talent

Ontwerpen van de finalisten van The Link wedstrijd, getoond in hun stand tijdens Mare di Moda. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Naast prijzen voor gevestigde merken, organiseerde het evenement opnieuw The Link-competitie, die opkomende ontwerpstudenten erkent in de categorieën badmode, activewear en lingerie.

In de editie van 2024 won Matilde Balduzzi uit Italië, een student aan de Next Fashion School by Carla Secoli in Bologna, de categorie strandkleding. Nicolai Vulpe uit Roemenië, student aan de Universiteit voor Kunst en Design in Cluj-Napoca, werd uitgeroepen tot beste in de categorie activewear; en Marianna Luca, ook uit Italië, student aan de Next Fashion School by Carla Secoli in Padua, viel op in de categorie lingerie.

De organisatoren deelden hun plannen met de volgende woorden: “Vanaf morgen beginnen we met de voorbereidingen voor de volgende editie. Voordat we terugkeren naar Cannes, zijn we in februari in Milano Unica, gevolgd door de Miami Swim Week in juni.”

FashionUnited bezocht Mare di Moda op uitnodiging.