Orderdagen Düsseldorf: lichte kleuren, zware thema’s

De vrolijke kleuren van de zomercollecties kunnen de spanning op de Orderdagen in Düsseldorf niet verhullen. De situatie is dan ook precair: veel kledingmerken nemen grote risico's en hebben grondstoffen gereserveerd om op tijd te kunnen leveren. Tegelijkertijd is het onduidelijk hoeveel mode klanten daadwerkelijk zullen willen inkopen in de komende maanden, met het oog op de inflatie. Hoe zien retailers en merken de orderfase van inkoopseizoen SS23 voor zich? Een bezoek aan Digel, Marc Cain en Gerry Weber.

Chaotische bevoorradingsketen

Op de stand van Dietmar Krause hangen nog de jassen van het herfst-winterseizoen. De jasjes uit de SS23-collectie liggen nog bij de douane in Düsseldorf, de overhemden zelfs nog bij de douane in Istanbul. Maar de eigenaar van het gelijknamige modeagentschap probeert het beste van de situatie te maken en exposeert toch op Supreme aan de Bennigsen Platz in Düsseldorf. De eerdere beurzen in Florence en Berlijn moest hij afzeggen.

Hij is niet de enige die op deze dag vertelt over missende samples als gevolg van problemen met de toeleveringsketen. Ook bij andere merken hangen delen van hun collecties nog niet in de showroom omdat stoffen ontbreken of de leverancier van ritssluitingen in Oekraïne is gevestigd. Velen vinden dat de situatie in de toeleveringsketen nog neteliger is geworden.

"Het is het ene slechte nieuws na het andere. Maar we moeten kleur bekennen en doorgaan, het kan niet anders," zegt Krause op vrijdag. Hij hoopt dat de collectie de douane van Düsseldorf nog zal halen. De levensgenieter uit München laat zich zijn goede humeur niet afpakken. Het volgende moment staat hij te draaien in een jasje van Dennis Koo. "Coole stukken, toch?"

Mode voor iedereen tijdens de Fashion Days in Düsseldorf: in de Trinkhausstraße was er voor het eerst een modeshow. Beeld: FashionUnited

Hoewel misschien een extreem voorbeeld, Dietmar Krause belichaamt de stemming tijdens de Orderdagen in Düsseldorf precies. Het hier verzamelde middensegment van de mode-industrie is op de hoogte van de onzekere situatie, maar heeft besloten dat een slecht humeur ook niet helpt. Na twee jaar pandemie lijkt het bijna vanzelfsprekend te zijn geworden om eerder ondenkbare problemen - zoals in de logistiek - het hoofd te moeten bieden of niet te weten wat de dag van morgen zal brengen.

Extreme trendomslag

Anderhalf jaar geleden was het 22.000 vierkante meter grote magazijn van het herenmodemerk Digel in Nagold ‘tot aan het plafond gevuld’, vertelt verkoopleider Markus Dietrich. "In onze eigen productiefaciliteiten stonden de gangpaden vol met goederen." Na het uitbreken van de pandemie zakte de verkoop van pakken door het vele thuiswerken en het uitblijven van sociale gelegenheden; tegenwoordig kan het pakkenmerk de vraag nauwelijks bijbenen.

"Vandaag de dag is ons bedrijf 300 procent groter dan vorig jaar", zegt Dietrich op zaterdag. Voor de pandemie bedroeg de omzet 120 miljoen euro, tijdens de pandemie werd die bijna gehalveerd, dit jaar verwacht het bedrijf de omzet van 2019 te overtreffen.

Met de terugkeer naar kantoren en de heropleving van sociale gelegenheden is het pak helemaal terug. Het statussymbool zal blijven bestaan, verwacht Dietrich. Hij voorspelt dat de vraag zal aanhouden, aangezien veel hotels en restaurants tot volgend jaar ook al voor evenementen geboekt zijn.

"Onze bestellingen gaan heel, heel goed. Natuurlijk is men ook kritisch naar zichzelf en is de vraag of men de hoge omzetten van nu tot in de herfst kan handhaven," aldus Dietrich. "Hoe zal de inkoop voor de lente en zomer eruit zien als de situatie - en dan met name die van moderetailers - zo onzeker is?” Dietrich bericht over detailhandelaren die momenteel winst maken met zijn producten, maar over het geheel genomen tweecijferig in de min staan ten opzichte van de periode voor de pandemie.

Bij Herrlicher zijn er naast de bestsellers - spijkerbroeken - ook veel kleuren in de collectie te vinden. Beeld: FashionUnited

Ook Digel heeft de capaciteit en de hoeveelheid grondstoffen in de huidige productielijn al opgehoogd, nog boven het niveau van 2019, om in de toekomst zoals gebruikelijk binnen 24 tot 48 uur te kunnen leveren. Op dit ogenblik kunnen de wachttijden voor modewinkeliers nog twee tot drie weken bedragen.

Meer risico’s voor merken

Ook andere kledingmerken zoals Marc Cain of Gerry Weber hebben reeds grondstoffen en productiecapaciteit gereserveerd om op tijd te kunnen leveren. Om de levertijden te waarborgen stopt Fynch Hatton op 12 augustus met de verkoop van de SS23-collectie voor de levertermijnen van 15 januari, februari en maart. Ook andere merken laten weten dat zij iets eerder dan gebruikelijk met de verkoop zullen stoppen.

"Tegelijkertijd hebben we vooraf een enorme hoeveelheid grondstoffen, garens en productiecapaciteit gereserveerd en hebben we ook enorme risico's genomen. Dit was voor ons mogelijk omdat we vrij goed kunnen inschatten wat we qua standaardartikelen zullen verkopen," aldus Matthias Eckert, Managing Director van Fynch-Hatton. "Het is een zware last voor de industrie, maar anders kunnen we de leverdata niet halen."

Fynch Hatton produceert het grootste deel van zijn collectie in Azië. De vervoerstijd bedroeg vroeger 35 dagen en is nu bijna het dubbele, tot 60 dagen. In Vietnam, waar Fynch Hatton overhemden laat produceren, lopen de transporttijden op tot 80 dagen.

"We produceren voornamelijk in Azië. De logistieke was echt heel precair," vertelt Eckert ons vrijdag. "Voor het huidige herfst-winterseizoen hebben we 70 procent van de eerste drop laten invliegen. Het zou anders niet mogelijk zijn geweest." De havens van Hamburg en Rotterdam zitten vol, zegt hij, en de lostijden zijn niet twee tot drie dagen, maar twee tot drie weken. "Je moet creatief zijn," zegt Eckert.

Ook bij jassenmerk Fuchs Schmitt ontbreekt het niet aan kleur. Beeld: FashionUnited

Evenals andere kledingmerken overweegt Fynch Hatton delen van zijn productie dichter bij Europa te brengen. Het herenkledinglabel is begonnen met de productie van overhemden in Macedonië en kijkt ook naar landen als Turkije, Tunesië, Marokko, Italië en Portugal. "Het gaat niet zo snel als we zouden willen," zegt Eckert. "Het is ook een kwestie van prijs. De arbeidskosten zijn dichterbij veel hoger. Het vervoer is goedkoper, maar over het geheel genomen is het nog steeds veel duurder."

Voorzichtige handel

Bovenop de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen is er de onzekerheid over het koopgedrag van mensen in het licht van de inflatie.

"Wij zijn voorzichtig optimistisch. Wij weten, net als anderen, niet hoe de markt zich zal ontwikkelen - zal er sprake zijn van een consumptiedaling of niet? Wat zal er met corona gebeuren?” zegt Helmut Fahle. De directeur van het modehuis Schwager in Bad Pyrmont zorgt dat hij enige marge heeft om op korte termijn op trends in te spelen. "We hebben veel fabrikanten met wie we goed samenwerken. Dat maakt het makkelijker voor ons, met de anderen moeten we nog langer praten."

In het begin van het jaar hebben de meeste kledingmerken de detailhandelsprijzen verhoogd met het oog op de gestegen kosten voor vervoer en bevoorrading, maar hoe reageert de clientèle nu dagelijkse kosten ook hoger dreigen te worden?

"Als de prijs wordt verhoogd en het product een toegevoegde waarde biedt, dan aanvaardt de klant dat zeker. Met nieuwe producten, waarbij je geen vergelijkingsmogelijkheden hebt, is het ook wat gemakkelijker," zegt Fahle op vrijdag. "We overleggen veel met onze leveranciers en kijken met een scherpe blik. We denken dat klanten door de prijsstijgingen van onder meer energie kritischer worden.”

In Düsseldorf is het van vrijdag op zaterdag vrij rustig in het gebied tussen de Kaiserswerther Straße en de hallen 29 en 30, maar de verschillen tussen de showrooms zijn groot - sommige zijn zichtbaar druk, terwijl andere vrij leeg zijn.

Wat opvalt is de terugkeer van internationale inkopers. "We hebben hier klanten uit Chili, Canada en Australië die allemaal voor het eerst in twee jaar terugkomen, dat geeft kippenvel," zegt Gerry Weber-directeur Angelika Schindler-Obenhaus op zondag. "We verkopen momenteel voor leverdata in januari, februari en maart en we denken dat het een heel goede bestelling gaat worden."

In contrast met internationale aanwezigheid miste een enkeling in de showrooms en op de beurzen de inkopers uit Duitsland die zonder vaste besteldatum komen, maar een bezoekje brengen om rond te kijken.

Ook Marc Cain gaat voor kleur. Beeld: FashionUnited

"Ik heb iedereen verteld dat dit seizoen moeilijker was dan welk corona-seizoen dan ook," zegt Ulrike Kähler, algemeen directeur van beursorganisator Igedo. "Mensen zijn heel stroef, hebben veel, heel veel aanspraak nodig. Ik moet echt meer moeite doen om klanten hier te krijgen."

Daarom is ze met haar evenement Fashn Rooms nog niet op het niveau van voor corona. In januari 2020 waren er 800 merken te zien in de Areal Böhler, tijdens de pandemie waren dat er 300, afgelopen weekend 500. Hetzelfde geldt voor de bezoekers. Voor de pandemie keken er zo'n 6.000 mensen rond, nu rekent Kähler op 3.000.

"Ik vind de sfeer erg stressvol. Sommige detailhandelaars - niet allemaal - verstoppen zich, bang om nieuwe budgetten te openen en om bij te bestellen," zegt Kähler.

Modehandelaren vertrouwen op bestaande bestsellers

Tegen de achtergrond van zo veel onzekerheid maken de moderetailers geen geheim van hun stemming.

"Pessimistisch. Je weet niet wat er gaat komen. Zullen mensen nog geld uitgeven aan mode of niet?" zegt Heike Zappe op zaterdag. "Het is heel moeilijk. Ik ga zeker bezuinigen op bestellingen, ik zal ook alleen werken met bedrijven die zich bewezen hebben in de coronaperiode. Met nieuwe bedrijven - tenzij ze echt iets geweldigs hebben - ga ik niets aan."

De eigenaresse van modezaak AureliaH in Castrop-Rauxel zoekt op de Fashn Rooms-beurs naar producten die ze nog niet in de winkel heeft, met nadruk op accessoires zoals riemen en sjaals. Zij is ook bezig haar winkel om te bouwen tot een concept store met interieurdecoratie en cadeau-artikelen.

Nieuwe labels hebben het moeilijk in dit landschap. Het is gemakkelijker voor bestaande bedrijven. Kledingmerken als Marc Cain maken al de vergelijking met de omzet van 2019.

Orders voor de eerste SS23-collecties, met leveringsdata rond half oktober, november, december en januari, worden in de kernmarkten al geschreven.

Ten opzichte van 2019 noteert Marc Cain een plus van vijf procent, en ten opzichte van 2021 een plus van 21 procent. Vanaf nu loopt de tweede bestelronde. "De rugwind van de zeer succesvolle verkoop van de voorjaarscollecties heeft ervoor gezorgd dat we vol vertrouwen zijn wat betreft de bestelronde van de zomercollectie die nu is begonnen," aldus hoofd verkoop Dirk Büscher op vrijdag.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman