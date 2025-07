Orderdagen in Düsseldorf: Tussen nieuwe ontwikkelingen, beproefde concepten en de vraag naar lef

Afgelopen weekend stond Düsseldorf weer in het teken van mode. Zomerse temperaturen vormden tijdens de Fashion Days een passend decor voor de collecties van het komende lente/zomer 2026 seizoen. Naast lichte silhouetten en vrolijke kleuren was er één thema dat de orderdagen bijzonder kenmerkte: 'Lef als must-have'.

Aan het begin beurs deelde de organisatoren van Supreme Women & Men deze gedachte in een gesprek met FashionUnited, als een houding die de handel in uitdagende tijden moet dragen. In een markt die zich nauwelijks heeft kunnen herstellen van de nasleep van de coronapandemie en nog steeds kampt met terughoudende consumenten, onzekerheid en structurele veranderingen, is lef meer dan ooit nodig.

Maar hoe groot is de bereidheid tot moedige beslissingen als de handel al jaren in een uitzonderingstoestand verkeert? En hoe is dat van invloed op het lente/zomer 2026 seizoen?

Positieve beursstemming ondanks moeilijke cijfers

Een indruk hiervan is niet alleen op de beursvloer te krijgen, maar ook tijdens de rit tussen de verschillende evenementenlocaties. In een van de shuttlebussen die bezoekers van de Supreme-locatie aan de Kaiserswerther Straße door de stad vervoerden, merkte een gast droogjes op dat de sfeer merkbaar beter was dan de bedrijfscijfers van veel handelaren vooraf hadden doen vermoeden. Vooral in de traditioneel terughoudende Duitse markt is dat geen vanzelfsprekendheid.

Supreme Düsseldorf blijkt dit seizoen een van de weinige overgebleven vaste waarden te zijn voor de uitwisseling tussen industrie en handel. De beurs fungeert al lang niet meer alleen als een orderplatform, maar steeds meer als een ontmoetingsplaats voor dialoog, oriëntatie en nieuwe impulsen. Veel exposanten melden een solide bezoekersaantal in de eerste twee dagen. Zo'n 3.000 gasten werden van vrijdag tot en met zondag geteld. Het gaat niet alleen om bestellen, maar ook om intensief verkennen, netwerken en vakinhoudelijke uitwisseling. De behoefte aan ontmoetingen blijft groot, ook al klinkt hier en daar de wens om weer meer in te zetten op spontane klanten in plaats van op strikt geplande gesprekken. Toch is de wil tot verbinding voelbaar, evenals de bereidheid om weer meer te investeren in persoonlijke relaties en continue dialoog.

Een voorbeeld van deze wil is de aanwezigheid van het Nederlandse merk Fabienne Chapot, waarvan het verkoopteam Supreme gebruikt als platform om gericht nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te verdiepen. "We hebben bewust gekozen voor een dubbele aanwezigheid, met een compacte stand op de beurs als emotioneel ankerpunt en een nabijgelegen showroom voor de volledige collectie en de concrete orders", legt Fabienne Chapot-vertegenwoordigster Tina Kopp uit. De reacties zijn positief, ook al verloopt de beurs over het algemeen rustiger dan verwacht.

"Voor ons is de inzet de moeite waard geweest, vooral omdat nieuwe klanten de weg naar ons hebben gevonden." Vooral de handgeschilderde prints en de liefdevolle details van de collectie werden gewaardeerd. Aspecten die volgens Kopp juist in een persoonlijk gesprek overtuigend overgebracht konden worden. Ook de prijs-kwaliteitverhouding stuitte nauwelijks op weerstand. "De stemming op de beurs was over het algemeen verrassend positief", concludeert ze.

Supreme positioneert zich als toegangspoort tot de handel

"Vastberadenheid is nodig. Bij de handel, bij de merken, maar ook bij ons als organisatoren", aldus Supreme-directeur Aline Müller-Schade in gesprek met FashionUnited. Deze vastberadenheid is ook te zien op de beursvloer. De collecties voor lente/zomer 2026 ogen frisser en jonger, ook al blijft de opbouw van een merk een langetermijn taak. Het duurt drie tot vier seizoenen voordat een label serieus wordt opgemerkt, legde ze uit. Daarom zet Supreme gericht in op continuïteit in de exposantenstructuur en ziet zichzelf niet alleen als een plek voor kortstondige orders, maar als partner voor strategische merkontwikkeling. 'Wij zien onszelf als toegangspoort tot de branche - en die poort staat wijd open.'

Deze toegangspoort wil ook Schwister gebruiken, de nieuw gelanceerde, hoogwaardige dameskledinglijn van het modemerk Blutsgeschwister. Marion Meyer-Arendt, Chief Retail Officer van Blutsgeschwister, en Sarah Voß, die verantwoordelijk is voor de verkoop in Oost-Duitsland, presenteerden Schwister voor het eerst op de beurs. Na een beurspauze keert het team bewust terug met deze nieuwe lijn om, naast de afspraken in de eigen showrooms, ook direct op de beursvloer nieuwe klanten te werven en feedback te verzamelen.

De start op de beurs verliep echter moeizaam. De eerste dagen waren vrij rustig, met voornamelijk persbezoeken. Potentiële klanten zouden zich eerder concentreren op reeds bekende merken en vastgelegde afspraken. Pas op zondag, de laatste beursdag, bleek er een levendige interesse te zijn, ook van potentiële nieuwe klanten. Tegen deze achtergrond benadrukte Meyer-Arendt opnieuw dat juist in de huidige marktfase vastberadenheid nodig is - zowel van inkopers, die nieuwe merken een kans moeten geven, als van de handel, die bereid moet zijn te investeren in innovatie.

Schwister richt zich met duidelijke prijsstructuren en modieuze ontwerpen op een doelgroep die waarde hecht aan bijzondere patronen, hoogwaardige materialen en ook avondkleding. Voß onderstreepte daarbij met name de jarenlange ervaring en productiekwaliteit van Blutsgeschwister, die een vertrouwensvoorschot bieden. Tegelijkertijd benadrukte ze dat het merk bewust nieuwe wegen inslaat om zich verder te ontwikkelen en zich modischer te positioneren.

De beslissing komt op een moment dat de vraag naar een duidelijkere differentiatie steeds groter wordt, en dat is niet zonder reden. Wie uitsluitend inzet op beproefde concepten, loopt op de lange termijn het risico aan profiel te verliezen. Tijdens de Düsseldorfse beurzen - en aan de hand van voorbeelden zoals Schwister - blijkt echter dat de interesse in nieuwe dingen weliswaar aanwezig is, maar dat de daadwerkelijke moed om ze te implementeren en het bijbehorende budget op veel plaatsen nog ontbreken.

Ondanks deze uitdagingen blijft Supreme trouw aan zijn duidelijke positionering in het premium- en luxesegment en aan de locatie Düsseldorf. Met een langlopend huurcontract tot minstens 2030 wijdt de beurs zich duidelijk tot de locatie toe. Ondanks de aanhoudende discussies over de toekomst van de fysieke handel en de rol van digitale orderformaten, is één ding duidelijk voor Müller-Schade: "Er zijn plaatsen zoals deze nodig, waar de branche samenkomt. Want hier worden de beslissingen genomen die morgen het verschil maken." Daarmee spreekt ze voor veel exposanten , want ook al zijn de bezoekersaantallen misschien niet meer te vergelijken met de vroegere massa's inkopers - ook omdat inkoopteams net als budgetten steeds kleiner worden - wil men een plek als de Supreme in Düsseldorf niet missen.

Twodays start op twee locaties

Lef toonde dit seizoen echter vooral ook Igedo. De organisator, die onlangs de beurzen Fashn Rooms en Neonyt in Düsseldorf organiseerde, waagde de stap naar een nieuw beurshoofdstuk. Al in het afgelopen seizoen zette Fashn Rooms in op een compactere oppervlakte en verhuisde van het Areal Böhler naar de aangrenzende 'Kaltstahlhalle'. Nu volgde een nieuwe verhuizing naar de historische Rheinterrasse. Het monumentale gebouw met zijn hoge plafonds, grote ramen en uitzicht op de Rijn maakte ooit deel uit van de GeSoLei-tentoonstelling van 1926 en diende vroeger als concert- en danshuis. Nu fungeerde het als een van de twee locaties van de TwoDays en het bijbehorende showroomconcept.

Het nieuwe beursconcept is, zoals de naam al doet vermoeden, officieel slechts twee dagen open, maar het begon met een 'soft launch' in de Rheinterrassen op zaterdag. Het parallel geïntegreerde showroomconcept in Kap.One aan de Kaiserswerther Straße begon zelfs al op vrijdag. Nog steeds geïntegreerd in de Rheinterrasse is het duurzame beursconcept Neonyt. Niet met een eigen oppervlakte, maar door een discrete markering van duurzame 'Neonyt'-merken. Volgens de exposantenlijst ging het om acht van de in totaal ongeveer 170 labels.

De ingang van de Twodays in Düsseldorf Credits: FashionUnited

Direct bij de ingang van de als rondgang opgezette beurs in de Rheinterrasse presenteert Gola zich. Het label, dat zich met meer dan 120 jaar geschiedenis de oudste sneakermerk ter wereld noemt, zet in op aanwezigheid, ook al lijkt de beursdeelname meer op een gerichte test. "Dit is een test. We willen kijken of we met onze aanwezigheid nieuwe klanten uit de modehuizen of boetieks kunnen bereiken", legt vertegenwoordiger Detlef Zimmermann uit. Het merk is momenteel vooral vertegenwoordigd in de klassieke schoenen- en speciaalzaken. Des te logischer leek de deelname aan het nieuwe platform van organisator Igedo, dat mode, accessoires en schoenen combineert, als lakmoesproef.

Ondanks een duidelijk doel was Zimmermann op zaterdagochtend weinig verrast of ongerust over het nog zeer terughoudende bezoekersaantal. Als bedrijf heeft men een zekere aanwezigheidsplicht, ook om locaties als deze te ondersteunen. Andere formaten zoals de ANWR-vakbeurs in Mainhausen of het Unitex Fashion Festival in Ulm zijn momenteel weliswaar veel effectiever, maar men heeft bewust gekozen om in Düsseldorf aanwezig te zijn.

Voor Gola staat echter niet zozeer de orderportefeuille centraal als wel het persoonlijke contact: "De gesprekken, niet de orders. Ik wil uitwisseling, niet alleen opdrachten. Die schrijven we elders." Juist in de huidige marktsituatie is dat voor veel handelaren cruciaal. Investeringen worden terughoudender gedaan, assortimenten worden sterker geconsolideerd. "Veel handelaren zijn onzeker, mijden risico's en zijn bang om te investeren", beschrijft hij de stemming in de markt. Bovendien wensen handelaren zich vooral stabiliteit, betrouwbaarheid en profiel - aan beide kanten. Juist in een fluctuerende marktomgeving is het belangrijk dat merken een duidelijke houding laten zien. "Wie overal naartoe gaat waar licht brandt, mag zich niet verbazen als niemand meer weet waar het merk voor staat", zegt hij met het oog op al te brede verkoopstrategieën in de markt. In dergelijke fasen is een vertrouwensvolle, ongecompliceerde samenwerking echter des te belangrijker. Precies daar wil Gola op inspelen: "Bij ons zijn er geen minimale afnamehoeveelheden of budgetlimieten. Het moet alleen zinvol zijn."

Tegelijkertijd stelt het bedrijf echter duidelijke eisen aan de keuze van zijn verkooppartners. "We hebben ons bewust losgemaakt van platforms zoals Amazon, Zalando of About You. Dat heeft het merk enorm goed gedaan", benadrukt hij. Gola zet in plaats daarvan in op fysieke winkels, een eigen webshop met bewust hogere prijzen en een gerichte locatie strategie: "We nemen geen nieuwe klanten aan als de locatie niet past. Ook niet als grote namen aankloppen."

Ook 8Beaufort selecteert zijn handelaren zorgvuldig. Het sneakermerk, dat zijn materialen betrekt uit gerecyclede zeildoeken en produceert in Hamburg en Portugal, zet al jaren in op een gerichte distributie. Daarbij richt het Hamburgse bedrijf zich met name op partners in kustregio's zoals Bretagne, Nederland, Denemarken of Noord-Duitsland, die de ethos van het merk weerspiegelen.

Toch vond het sneakermerk zijn weg naar Düsseldorf, zij het als voormalig onderdeel van de nu in TwoDays geïntegreerde duurzame beurs Neonyt. Dat Neonyt nu niet meer als zelfstandig podium waarneembaar is, maar is opgenomen in een breder format, ziet directeur Sabine Moormann echter kritisch - ook al juicht ze de poging om duurzaamheid meer centraal te stellen in de branche in principe toe. Ze vreest dat het profiel van Neonyt in de nieuwe structuur verwaterd zou kunnen raken. "Ik had gehoopt dat het thema zichtbaar zou blijven en niet zou verdwijnen in de rest van de hal." Op het oorspronkelijke beursformat werden gesprekken op een heel ander niveau gevoerd, want daar ging het niet alleen om berekeningen, maar om een houding.

8.Beaufort op de Twodays Credits: FashionUnited

Desalniettemin wilde het bedrijf de nieuwe constellatie een eerlijke kans geven. "Alleen maar kritiek uiten heeft geen zin. Je moet formaten ook uitproberen voordat je ze beoordeelt." Het bezoekersaantal bleef echter op de eerste beursdag, die met een soft launch op zaterdag begon, beperkt. "Velen hadden de afspraak op zaterdag niet op hun radar", aldus Moormann op zondagochtend. "Ikzelf merkte pas twee dagen van tevoren dat ik al op zaterdag moest aankomen." De beursnaam TwoDays zorgde eerder voor verwarring dan voor duidelijkheid en liet de meesten in de waan dat de beurs op zondag en maandag zou plaatsvinden.

Het merk is in september nog aanwezig op Who's Next in Parijs, dat net als Igedo een licentie heeft voor Neonyt. Toch lijkt de directeur te twijfelen aan de zin van een beursdeelname voor haar merk. Dat komt onder meer doordat nieuwe klanten momenteel sowieso niet de focus van het merk zijn, dat onlangs zijn tweede eigen winkel in het Überseequartier in Hamburg opende.

"Voor ons als merk met een sterke directe verkoop en een duidelijke keuze aan handelaren is een regionale beursdeelname zoals deze niet altijd het beste platform", aldus de huidige situatie. De eigen showroom in Hamburg dient bovendien als mogelijk alternatief voor de klassieke orderronde op de beurs voor het merk, dat volledig afziet van agentenverkoop.

De jonge start-up Azur L'Amour heeft daarentegen voor het eerst heel gericht de weg naar de beurs gezocht. Het label uit Hamburg is nog geen jaar op de markt, maar ziet zichzelf al als een premiummerk met een houding. "Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit en sterke statements. Ons logo is een kusmond, die staat voor sensualiteit, maar ook voor je mond opendoen, voor duidelijke boodschappen", legt medeoprichter Niels Stehn uit. Zo droegen de oprichters bijvoorbeeld tijdens de Amerikaanse verkiezingen een hoodie met de provocerende tekst 'Stop making stupid people famous'.

Azur L’Amour op de Twodays Credits: FashionUnited

Met een mix van een eigen webshop en zelfstandige boetieks heeft Azur L'Amour zich tot nu toe bewust gedistantieerd van grote platforms of klassieke verkoopbureaus. De deelname aan TwoDays was dan ook des te belangrijker voor het jonge bedrijf: "We wilden gewoon feedback krijgen, zien hoe de collectie wordt ontvangen, of boetieks interesse tonen, misschien lookbooks aanvragen", aldus Stehn.

De eerste beursdag werd echter ook hier gekenmerkt door terughoudendheid, en ook de positionering in de eerste beurshal, waar schoenen en mode samenkomen, zorgde aanvankelijk voor wat verwarring. Als premiummodemerk wenst men zich een duidelijkere curatie en een betere indeling in het totaalbeeld. Toch benadrukken ze de positieve kanten van het beursbezoek, want de uitwisseling die plaatsvond was geweldig, en ook de beurs als centraal gelegen ontmoetingsplaats voor de Duitse markt zou zeker zinvol zijn. "Düsseldorf is eigenlijk geweldig als je kleine boetieks in heel Duitsland wilt bereiken." Toch denkt het label al na over andere opties zoals Kopenhagen of Parijs.

Showroomconcept in Kap.One onderscheidt zich

Waar vooral de rustige start op zondagochtend in de Rheinterrasse voor gemengde gevoelens zorgde, waren de exposanten in het centraal gelegen Kap.One vooral overtuigd van de locatie van het nieuwe concept. Voor Desigual is de locatieverandering naar de Kaiserswerther Straße een duidelijke verbetering, zoals Tanja Wiesent, Area Manager voor Midden-, Noord- en Oost-Europa, benadrukt: "Je kunt alles in één keer doen - de Supreme, Kaiserswerther showrooms en dan hier naartoe naar de beurs." Ook het klantenbestand was internationaler en spontaner dan verwacht. Ondanks aanvankelijke gezonde scepsis beleefde men een succesvolle start met nieuwe contacten uit landen als Groot-Brittannië en Finland.

Desigual op de beurs Twodays Credits: FashionUnited

Bij Hinterhofagentur wordt de nieuwe locatie ook positief beoordeeld. Vooral de centrale ligging en het meer ontspannen verloop zonder de verplichting van puur op afspraak te werken, worden gewaardeerd: "Hier komen klanten ook gewoon binnen om te kijken - dat is natuurlijk positief", aldus manager Dominik Meuer. De bezoekersaantallen ter plaatse worden weliswaar waargenomen, maar niet overschat - 'liever drie goede klanten dan tien die alleen maar langslopen', aldus een vertegenwoordiger van het bureau. De passanten zijn kwalitatief hoogwaardig, maar over het algemeen is de beursbusiness ver verwijderd van vroegere bezoekersaantallen.

Beide gesprekspartners schetsen een realistisch beeld van de huidige situatie in de handel. Wiesent beschrijft de branche als voorzichtig, maar weer licht optimistisch: "De mensen worden een beetje moediger. Maar spontane aankopen ontbreken nog." Margedruk, krappe budgetten en een focus op gevestigde merken maken het moeilijk om nieuwe labels op te nemen: "Uiteindelijk strandt het op de winkelruimte", vervolgt Wiesent. Ook Meuer beschrijft de branche als consolidatiegericht, met weinig ruimte voor experimenten: "Velen willen alleen maar zien en kopen wat ze toch al hadden."

Hinterhofagentur op de Twodays in Kap.One Credits: FashionUnited

Merkintegratie en modernisering in Düsseldorf

Het is een beeld dat zich niet alleen op TwoDays aftekent, maar regelmatig op de beurzen in Düsseldorf. Verandering, hoe noodzakelijk ook, maakt veel handelaren momenteel nog bang.

Met de volledige integratie van Casual Identity (CI) onder de merknaam Comma heeft de S.Oliver Group daarom een moedige en tegelijkertijd consequente stap gezet: weg van parallelle lijnen, naar een geconsolideerde merkenwereld. De beslissing is een duidelijk antwoord op veranderd consumentengedrag, dalende orderaantallen in de klassieke speciaalzaken en maakt deel uit van een langetermijnstrategie, zoals Mouna Straub, Division Head Comma & Comma CI, benadrukte.

Comma in de showroom van S.Oliver in hal 29 Credits: FashionUnited

"We hebben gezegd: Laten we liever de sterke punten van beide lijnen bundelen in één merk - en investeren in de toekomst", legt de productmanager uit. Daarmee doet men ook bewust afstand van omzet op korte termijn om op lange termijn te kunnen groeien met een sterk, consistent merk. De stap was niet zonder risico, want vooral in de handel werd de nieuwe koers met gemengde reacties ontvangen. "Natuurlijk waren er stemmen die zeiden: Jullie waren er toch juist voor die niche die jullie nu opheffen", vertelt ze. Maar Comma houdt vol. Het gaat niet om een vervanging, maar om een modernisering. De doelgroep blijft 35-plus, de merkidentiteit blijft behouden - alleen in een eigentijdser jasje.

De reacties op de orderdagen waren bovendien overwegend positief. "De klanten kwamen binnen en zeiden: 'Het ziet er anders uit - maar goed anders'", zo luidt de tussentijdse balans. Toch blijft een zekere terughoudendheid voelbaar. De pre-ordervolumes dalen - een gevolg van de algemene marktsituatie, maar ook een uiting van groeiende voorzichtigheid aan de kant van de handel.

"We leveren maandelijks en analyseren daarbij nauwkeurig: 'Wat verkoopt er wanneer echt?'" Het bedrijf zet bewust in op datagestuurde productontwikkeling. Want tussen klassiek pre-orderdenken en werkelijke verkoopcijfers gaapt een groeiende kloof. Deze discrepantie ziet Comma ook als een educatieve taak ten opzichte van de handel. Maar niet alle partners zijn bereid om deze weg meteen mee te gaan. Terwijl sommigen de nieuwe merkstrategie toejuichen, blijven anderen aarzelend. Vooral in traditionele huizen wordt het verdwijnen van de niche kritisch bekeken: 'Ik heb je daar geplaatst - ik wil dat je dat blijft bedienen', klinkt het vanuit de inkoop. Voor Comma staat echter vast dat dit model niet toekomstbestendig is.

"We nemen onze partners mee in de transitie", zo luidt de duidelijke boodschap. Nu gaat het er echter om in de handel prestaties te leveren en partners beetje bij beetje mee te nemen. "Over drie jaar moet de handel meegetrokken zijn, anders werkt het niet."

Nieuwkomers en 'oude rotten' in hal 29

In hal 29 wordt niet alleen bij Comma, maar ook bij andere hier gevestigde merken opnieuw duidelijk dat de markt in beweging is, maar niet iedereen beweegt zich in hetzelfde tempo. Terwijl gevestigde merken hun strategieën aanscherpen, presenteren nieuwe labels frisse impulsen.

Een voorbeeld van deze frisse wind is het merk Guido Maria Kretschmer. "We zijn net gestart, hebben in maart het eerste seizoen afgerond en zijn nu structureel goed gepositioneerd", vertelt Rebecca Drießen, Senior Key Account & Sales Manager. Het merk is verzelfstandigd uit het voormalige moederbedrijf About You, met P&C Düsseldorf als sterke eerste handelspartner.

Guido Maria Kretschmer in hal 29 Credits: FashionUnited

De entree in hal 29 was strategisch gekozen: "Veel klanten vroegen waar we te vinden waren. We wilden aanwezig zijn en dicht bij de actie." De mix van bekendheid, aantrekkelijke prijs en een emotioneel toegankelijke collectie viel in de smaak. Vooral jurken voor speciale gelegenheden en het aanbod in grotere maten waren gewild, die volgens Drießen 'direct besteld werden, hoewel het oorspronkelijk niet als beursfocus gepland was'.

Ook Digel is vertegenwoordigd in hal 29 en presenteert zich als een van de leveranciers waarop de handel in onzekere tijden vertrouwt. Gerrit Schulz, Sales Director Wholesale, beschrijft de huidige situatie met realistische duidelijkheid: "We hebben het hier niet over dubbele groeicijfers, maar we zitten op een stabiel niveau en kunnen ons meten met het ordervolume van vóór corona."

De eerste orders voor het komende seizoen liggen momenteel al zo'n 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Een signaal dat weliswaar positief stemt, maar ook te danken is aan de veranderde marktdynamiek. "Veel handelaren concentreren zich weer meer op hun vaste leveranciers. Daar profiteren wij van", aldus Schulz.

Digel in hal 29 Credits: FashionUnited

Met een sterk never-out-of-stock-assortiment (NOS), meer dan 140 modulaire systemen en nieuwe modieuze impulsen, bijvoorbeeld in de vorm van oversized stijlen, jersey colberts of hybride oplossingen, slaagt Digel erin de spagaat te maken tussen commerciële moderniteit en functionerende winkelprestaties. Schulz benadrukt: "Klanten willen tegenwoordig niet alleen een product, maar ook zekerheid. De bereidheid om hogere prijzen te accepteren is er - als de kwaliteit, pasvorm en beschikbaarheid kloppen." Digel is vooral succesvol in de gelegenheidskleding: bruiloften, schoolfeesten en zakelijke evenementen zorgen nog steeds voor vraag en maken omzet mogelijk waar klassieke herenkleding het laatst onder druk stond.

Toch blijft ook bij Digel de terughoudendheid van de handel een voelbaar thema. Er wordt momenteel minder gediscussieerd over prijzen, maar over assortimentsvermindering, marge en logistiek. 'Hoe kunnen we met minder opties meer omloopsnelheid bereiken?' is volgens Schulz een van de meestgestelde vragen.

Dat veel van deze vragen ook bij andere merken spelen, blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van de R.Brand Group. De stemming is over het algemeen positief, aldus Marco Vocke, Head of Sales National voor Pierre Cardin & Atelier, maar de uitdagingen van de afgelopen seizoenen wegen nog steeds op de industrie en de handel. Bij Pierre Cardin staan ook margedruk, pre-orderrisico's en dalende bezoekersaantallen centraal - maar ook oplossingen.

Pierre Cardin in hal 29 Credits: FashionUnited

"De gestegen kosten gaan 1:1 ten koste van de bedrijfsmarge als de brutowinstmarge niet verandert", vertelt Vocke. Om dit tegen te gaan, werd het verkoopconcept herzien, de marge voor de handel aanzienlijk verbeterd en tegelijkertijd het NOS-aanbod strategisch uitgebreid. Vooral bij AirTouch, Lightweight of Denim - gebieden waar Pierre Cardin als sterk wordt gezien - zet men bij het label van de R.Brand Group in op nalevering in plaats van overlevering.

Spannend is daarbij ook de duidelijke collectie architectuur. Ongeveer 30 tot 35 procent NOS-geschikte artikelen, 30 procent trendproducten met een modieuze uitstraling, tien procent als modieuze voorhoede. 'Deze verdeling zorgt voor een evenwicht tussen mode, lef en zekerheid - en helpt ook de handel om gerichter te plannen.'

Een andere bouwsteen is de sinds herfst/winter 2025 geïntroduceerde Atelier-lijn, die op verzoek van de handel is gelanceerd en het aanbod gericht naar boven uitbreidt - zowel qua prijs als qua materiaal. Echt geitenleer of kasjmier moeten helpen om de gemiddelde besteding te verhogen. De reacties op de collectie zijn positief, ook al is dit nog niet direct in orderaantallen meetbaar.

"Iedereen die hier weggaat, zegt: Ik moet Pierre Cardin opnieuw bekijken." Het merk, decennialang sterk gericht op broeken, wil zich nu breder opstellen. Toch is ook hier de realiteit dat nieuwe denkwijzen soms op structurele hindernissen stuiten. "Veel inkopers weten niet waar ze ons moeten plaatsen als we plotseling meer kunnen dan broeken."

Pierre Cardin Atelier in hal 29 Credits: FashionUnited