OutDoor by Ispo: Outdoorbranche en beurs staan voor veranderingen

Wanneer de outdoorbeurs OutDoor by Ispo op woensdag 5 juni na drie dagen ten einde loopt in het Munich Exhibition Centre, heeft de industrie opnieuw haar innovatieve geest laten zien. Tegelijkertijd is het nu al duidelijk dat de beurs de volgende keer niet meer hetzelfde zal zijn.

“De industrie is veranderd. Het is anders dan vóór Covid,” zei Tobias Gröber, hoofd van de Ispo Group, tijdens de persconferentie op de eerste beursdag. Met meer dan 600 exposanten uit meer dan 30 landen werd de beurs qua aantallen goed bezocht, maar veel grootheden uit de branche ontbraken. Sommige bezoekers ontbraken ook nog aan het begin: de overstromingen in Beieren maakten het voor veel mensen moeilijk om vanuit het noorden en westen van Duitsland te reizen.

Duurzaamheid blijft het centrale thema

Ondanks de tegenslagen had de beurs nog steeds veel innovaties te bieden: Van opblaasbare en opvouwbare fietshelmen van de Londense start-up Ventete tot trailrunning schoenen van het Mallorcaanse merk Nnormal, waarvan de zolen kunnen worden vervangen, vernieuwd en dus gerepareerd, en de e-SUP van Sipa Boards.

Over het algemeen werd het onderwerp duurzaamheid weer in vele facetten, nieuwe producten en collecties gepresenteerd. Outdoorleverancier Vaude breidde bijvoorbeeld zijn Design for Life-collectie uit met producten die recyclebaar en repareerbaar zijn. Een van de hoogtepunten was een repareerbare trolley. De Duitse looierij Heinen presenteerde ook voor het eerst een biologisch afbreekbare koeienhuid - een belangrijke stap in de richting van de biologische afbreekbaarheid van schoenen. Het ondersteunende programma bevatte ook tal van presentaties en workshops over onderwerpen als recycling, duurzaamheid van producten, nieuwe materialen en nieuwe wettelijke vereisten.

De opblaasbare helm van Ventete heeft verschillende Ispo Awards gewonnen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Doordacht tot het einde: de nieuwe trolley van Vaude. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Outdoor staat voor een verlangen naar natuur en ontspanning

Maar de beurs draaide niet alleen om nieuwe producten. Terwijl merken als Rab, Lowa en Berghaus nog een groot deel van de stand gebruikten voor productpresentaties, presenteerden merken als Schöffel en Ortovox slechts enkele highlights op de beursstand. “Onze focus op de beurs ligt dit keer op onze nieuwe merkrichting met een nieuw logo en nieuwe visuele taal,” zei Christiane Reher van Schöffel, die de afwezigheid van de collectie toelichtte. Het nieuwe logo en het nieuwe groene CI-kleurenschema worden vanaf winter 2025 geïntroduceerd en zijn gebaseerd op de claim 'Ik doe niet meer mee’’. “Al jaren staat Schöffel's ‘Ich bin raus’ voor de antithese van hoger, sneller, verder. De claim is een absoluut juweeltje en een belofte die Schöffel verder zal versterken,” zegt Stefan Ostertag, Head of Marketing & Digital Business bij Schöffel.

De claim sluit perfect aan bij een trend die Jon Takao, directeur van WGSN Sports & Outdoor, ook presenteerde in zijn keynote speech “Future of Outdoor” op de beurs. In een tijd van wereldwijde gezondheidscrises verlangen consumenten steeds meer naar ontspanning in de buitenlucht en om te ontsnappen aan hun dagelijkse leven en zich onder te dompelen in nieuwe werelden, emoties en ervaringen. Merken en organisatoren van evenementen spelen in op deze behoeften en bieden rustige, ontspannende buitenervaringen aan, zoals zwemmen onder de sterren of forest bathing. Hoger, sneller, verder - wat een paar jaar geleden nog het doel was bij buitensporten, is geëvolueerd in de richting van mentale gezondheid en welzijn.

Ondanks de terughoudendheid van klanten zijn retailers op zoek naar nieuwe merken

Gezien de onzekere wereldwijde situatie, die ook weerspiegeld werd in de recente overstromingsramp in Beieren, zijn retailers terughoudend om risico's te nemen. Maar ze zijn nog steeds op zoek naar iets nieuws. “De beurs is zeker de moeite waard voor ons,” zegt Mario Alkov van het duurzame modemerk Knowledge Cotton Apparel. “Er is hier geen merk dat kan bieden wat wij hebben.” Alle grote retailers zijn hier al geweest. Alkov is ervan overtuigd dat, juist omdat retailers op dit moment erg voorzichtig zijn, de enige manier om punten te scoren iets nieuws is.

Een outdoor look van Knowledge Cotton Apparel gemaakt van puur katoen. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Knowledge Cotton exposeerde voor het eerst op de beurs. Het merk wil in 2030 volledig plasticvrij zijn en zit nu al op 99 procent, aldus Alkov. Op de Outdoor beurs toonde het merk bijvoorbeeld waterdichte jassen van puur katoen, T-shirts van merinowol en linnen overhemden. Jürgen Henssen van het Amerikaanse merk Cotopaxi is het daarmee eens. Het bijzonder kleurrijke merk voor accessoires en kleding heeft de afgelopen seizoenen een enorme groei doorgemaakt. “In de VS zijn we een van de snelst groeiende merken in de outdoormarkt,” zegt Henssen, die het merk als distributeur in Duitsland en Oostenrijk aan het opbouwen is.

Een typische kleurrijke look van Cotpaxi Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Uitdagende marktsituatie

Ook schoenenfabrikant Lowa heeft zijn collectie verder ontwikkeld en werkt aan zijn merkimago om relevant te blijven voor jongere doelgroepen. In plaats van de klassieke enkelhoge bergschoenen ligt de focus nu steeds meer op modellen met een lage snit, die groei genereren. Trail running is ook uitgebreid en er is voor het eerst een vrijetijdsschoen ontwikkeld. Hoe hebben de zaken zich de afgelopen maanden ontwikkeld? “Gezien de algemene terughoudendheid van de consument zijn we tevreden dat we in 2023 dezelfde omzet hadden als het jaar ervoor”, zegt David Knan van Lowa. Het bedrijf zal dat dit jaar waarschijnlijk weer bereiken, ‘de vooruitzichten voor 2024 zijn vergelijkbaar’.

Bijna niemand verwacht momenteel hoge groeicijfers. Niet alleen de algemene terughoudendheid van consumenten om nieuwe producten te kopen vertroebelt het klimaat, maar ook de golf van faillissementen, van Galeria tot SportScheck, brengt de aan groei gewende industrie aan het wankelen. Dit wordt ook weerspiegeld in de beurs zelf. Ondanks 600 exposerende bedrijven en meer bezoekers (op de eerste beursdag) dan tijdens het vorige evenement, waren de grote namen in de branche zoals Jack Wolfskin, The North Face, Mammut, Arc'Teryx, Patagonia, Adidas Terrex, de Oberalp Group met Salewa en Dynafit en de klassieke bergsportmerken zoals La Sportiva en Scarpa niet met een stand vertegenwoordigd op de beurs. “Maar ze waren er toch om de detailhandelaren die hier zijn op te pikken,” zei een exposant geërgerd. Het feit dat veel merken de beurs nu alleen gebruiken als ontmoetingsplaats, maar zelf niet meer met een stand deelnemen, werd door velen bekritiseerd. “Ik vind het jammer dat mensen niet waarderen wat ze aan dit platform hebben,” zei bijvoorbeeld Mario Alkov van Knowledge Cotton Apparel. Hij wil zeker gebruik blijven maken van de beurs.

Drukbezochte gangpaden bij OutDoor by Ispo. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

OutDoor by Ispo 2025 wordt anders

Natuurlijk bleef deze situatie niet onopgemerkt door Messe München en de European Outdoor Group, de brancheorganisatie die de conceptuele sponsor is van het evenement. De beurs kondigde tijdens de persconferentie op de eerste beursdag wijzigingen aan in de komende evenementen. Ispo en EOG willen voor oktober van dit jaar een nieuw beursconcept ontwikkelen dat nieuwe antwoorden moet geven op de uitdagingen waar de branche voor staat. Drie “sleutelveranderingen” zullen centraal staan: Built Environment, More Opportunities en Creating More Business Value. In de toekomst wil de beurs een “dorps” karakter nastreven met kronkelende straatjes en open ruimtes om een gevarieerde tentoonstellingsruimte aan te bieden. Dit zal het ook mogelijk maken om kleinere, budgetvriendelijke stands te integreren en de doorstroming van bezoekers in de hallen te verbeteren door meer mogelijkheden te creëren voor plaatsingen op de eerste rij. Daarnaast wil OutDoor by Ispo 2025 nog meer doelgroepen aanspreken, waaronder productontwerp en -ontwikkeling, marketing en marktonderzoek, productie en inkoop. Hiervoor komen speciale ruimtes.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.