Performance Days München blijft toonaangevend voor functioneel textiel

Performance Days in München bewijst opnieuw haar status als een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor de internationale functionele textielindustrie. Zelfs de staking in het openbaar vervoer in de Beierse hoofdstad brengt daar geen verandering in.

“De beurs is goed bezocht”, zegt Eva Doll, Brand Strategy Manager voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij de Zweedse textielleverancier Polygiene, al op de eerste beursdag. Een indruk die door tal van andere exposanten wordt gedeeld en bevestigd bij een blik door de twee beurshallen, die op beide dagen constant levendig zijn.

Ook de kwaliteit van de bezoekers wordt alom geprezen. Talrijke relevante besluitvormers uit de industrie komen samen om zich te informeren over nieuwe materialen en ontwikkelingen voor het lente/zomer 2028 seizoen. Genoemde merken zijn onder andere Adidas, Bogner, Peak Performance en Black Yak.

Recycling: Het proces moet worden beheerd

Duurzaamheid blijft een centraal thema voor de branche en de beurs, mede omdat er de komende maanden nieuwe wettelijke regels van kracht worden waarop de industrie moet reageren. Waar de vorige editie in de herfst van 2025 nog gericht was op textiel-naar-textiel recycling, staat dit keer het thema ‘Textiel-naar-textiel – De rol van inzamelaars en sorteerders’ centraal.

Exposanten zoals Turns presenteren circulaire oplossingen, zoals de theedoek voor drogisterijketen DM van post-consumer textiel of de nieuwe textielcollectie met Höffe Textil uit Berlijn, gemaakt van gerecyclede vezels. Het Turkse textielbedrijf Kipas heeft met dochteronderneming fibR-e dit jaar de naar eigen zeggen grootste installatie ter wereld voor chemische recycling van mono-polyester en gemengde weefsels met een polyestergehalte van minstens zeventig procent in gebruik genomen. “We kunnen per dag 200 ton garen produceren”, verklaart Halit Gümüşer, directeur van Kipas Holding.

Het recyclingproces van FibR-e bij Kipas. Beeld: Regina Henkel

De Eco-Award van de beurs gaat dan ook naar een stof van BioCulus en Reo-Eco, geproduceerd uit post-consumer polyester met behulp van een enzymatische recyclingtechnologie. In tegenstelling tot eerdere methoden, werkt het bedrijf met een milde variant van enzymatische depolymerisatie, waarbij geen agressieve chemicaliën nodig zijn en toch zeer zuivere polyesterbouwstenen kunnen worden verkregen.

Het gaat echter niet alleen om de op te bouwen technische infrastructuur en recyclebare componenten. “Er is ook behoefte aan de ontwikkeling van processen en bijpassende kleding die in de toekomst recyclebaar is”, zegt Matthew Betcher, creatief en marketing directeur bij de Amerikaanse donsleverancier Allied Feather + Down. Het bedrijf werkte samen met activewearmerk Peak Performance en andere partners aan de materiaalscheiding van donsjassen. Tot nu toe is het terugwinnen van dons uit jassen enorm arbeidsintensief. Het scheidingsproces gebeurt bovendien voornamelijk door shredderen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van dons en textiel. Met behulp van garenspecialist Resortecs gebruikte Peak een oplosbaar garen, wat de materiaalscheiding aanzienlijk vereenvoudigt en de kwaliteit waarborgt.

Drukte in de gangpaden en bij de stands - hier bij Flytec. Beeld: Regina Henkel

Standaardisatieprocessen voor hogere marges en meer duurzaamheid

Juist in tijden van meervoudige crises wordt duurzaamheid ook besproken vanuit het oogpunt van kostenreductie. De Chinese stoffenleverancier Flytec zet bijvoorbeeld in op processtandaardisatie door kerngarens te definiëren die bij de meeste merken passen en daardoor goedkoper zijn. “Hierdoor is een efficiëntere productie mogelijk, hebben we minder afval en krijgen merken hoge kwaliteit, snellere ontwikkelingscycli en hogere marges”, zegt Karrine Fang van Flytec. Zo kan het probleem worden opgelost dat bij stijgende prijzen vaak op kwaliteit wordt bezuinigd. Met de iWarm-verwarmingsfunctie van Flytec, die in textiel kan worden geïntegreerd, denkt Fang in een vergelijkbare richting: “Als ik de kleding kan verwarmen, hoef ik de ruimtes niet te verwarmen en heb ik misschien niet eens meer kleding nodig voor zoveel verschillende seizoenen.”

Ook fleecespecialist Polartec en outdoormerk Haglöfs hebben nagedacht over standaardisatie, maar dan op het gebied van textielverven. Bij een gezamenlijke materiaaltest identificeerden ze meer dan twintig optisch nauwelijks te onderscheiden zwarttinten die actief worden gebruikt in de best verkochte originele fleeceserie van Polartec. Elke tint vereiste een eigen verfproces met bijbehorende productvolumes en middelen, hoewel ze er vrijwel identiek uitzien. “Door iets fundamenteels als zwart te standaardiseren, kunnen we onnodige productiestappen verminderen en gezamenlijke middelen efficiënter inzetten”, zegt Ramesh Kesh, Senior Vice President bij Milliken & Company en Business Manager bij Polartec. “Standard Issue Black is bewust open voor de hele industrie. Ons doel is een bredere beweging op gang te brengen naar gezamenlijke standaarden in kleurontwikkeling en -productie.”

Polartec en Haglöfs willen één standaard zwarttint promoten in plaats van vele verschillende. Beeld: Regina Henkel

Technische innovaties voor meer functionaliteit

Technische innovaties zijn onmisbaar in de sportbranche. Het gaat vooral om oplossingen die de functionaliteit verbeteren, zoals lichtgewicht, ademend vermogen en vochttransport.

Zo vierde The Lycra Company op Performance Days de wereldwijde première van de nieuwe Coolmax CloakFX-vezel. Deze innovatie minimaliseert zichtbare zweetvlekken en is bedoeld voor merken, weverijen, stof- en kledingfabrikanten die prestatiegerichte activewear, werkkleding en alledaagse kleding produceren. De technologie verspreidt het licht op vezelniveau door middel van een optische ‘maskering’, die de zichtbaarheid van vocht vermindert en zo helpt zweetvlekken minder opvallend te maken. De functie blijft ook na meerdere wasbeurten behouden.

De Zwitserse textielleverancier Livinguard presenteerde een technologie die textiel niet alleen beschermt tegen onaangename geuren, maar ook ‘de vezelfragmentatie met tot tachtig procent vermindert’, aldus Christina Fürst, Global Head of Marketing van Livinguard.

Ook start-up SA-Dynamics uit Aken had een echte primeur. De spin-off van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen heeft een vlies van cellulose-aerogel ontwikkeld, dat al met Adidas is getest. Aerogel is een materiaal dat voor een zeer groot deel uit lucht bestaat en daardoor bijzonder licht en isolerend is. Het hoogporeuze cellulose-aerogel van SA-Dynamics bestaat voor zeventig procent uit lucht. “Wij zijn de eersten die een vezel als aerogel kunnen produceren”, legt CEO Sascha Schriever uit. In tegenstelling tot andere aerogel-oplossingen hoeft de aerogel hier niet extra in vezels te worden geïntegreerd, wat aanzienlijk complexer en duurder is. De technologie is ook geschikt voor andere vezels zoals polyester of aramide. Het bedrijf is momenteel op zoek naar investeerders om de eerste pilotfabriek te bouwen.

Wol als functionele natuurvezel in de schijnwerpers

Ook natuurvezels stonden in de belangstelling, met name wol. Deze natuurlijke functionele vezel is al lang populair in de outdoor-industrie, maar heeft te kampen met stijgende prijzen. “Veel boeren stoppen ermee en verkopen hun land liever voor veel geld dan dat ze schapen blijven fokken”, zegt Steve Weinstein van wolleverancier Engraw uit Uruguay. Het bedrijf is een van de weinige op de wereldwijde wolmarkt die rechtstreeks met zijn boeren samenwerkt, RWS- en GOTS-gecertificeerd is en wiens energiebehoefte voor 98 procent uit hernieuwbare bronnen komt.

Wol heeft van nature uitstekende eigenschappen, die echter nog verder kunnen worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld door de integratie van biokeramische garens die ver-infraroodgolven reflecteren, waardoor lichaamswarmte wordt vastgehouden en de bloedcirculatie verbetert, zoals bij de Südwolle Group met Tecnofilati. Brandwerende wol met thermoregulerende eigenschappen werd ondertussen gepresenteerd bij Woolmark.

Ook de Innovation Award had te maken met wol en ging naar breispecialist Wu Luen Knitting. Met zijn nieuwe kettingbreitechnologie NeoWarp doorbreekt de fabrikant de conventionele beperkingen van het breien met wol. De hoge dichtheid van de kettingstructuur verbetert de stabiliteit en duurzaamheid van de stof.