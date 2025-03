Performance Days München: Functionele stoffen tussen performance en duurzaamheid

De Performance Days in München stelden de stofinnovaties voor het voorjaar/zomerseizoen van 2027 centraal. De sport- en outdoorbranche is op zoek naar duurzame materialen die ook op het gebied van performance nieuwe maatstaven zetten.

De sport- en outdoorbranche staat van oudsher bekend om haar affiniteit met technologie en haar liefde voor innovatieve materialen. Daarom loont het altijd om op de Performance Days, de stoffenbeurs voor functionele textiel, de nieuwste stofinnovaties te bekijken. Maar welke richting gaan we op met de performancestoffen?

Waar in de afgelopen jaren vaak de haalbaarheid van duurzamere stofalternatieven op zich al voorop stond en als een mijlpaal werd gevierd, gaat het er nu steeds meer om deze baanbrekende projecten ook industrieel te produceren en tegelijkertijd de performance verder te verbeteren. Want vlak voor het magische jaar 2030, waarin veel (beursgenoteerde) kledingproducenten hun CO2-voetafdruk willen halveren, zijn alle merken aangewezen op duurzamere materialen. Deze zijn namelijk goed voor het grootste aandeel van de CO2-voetafdruk van een product.

Een belangrijk thema van de beurs was dit keer het materiaal wol, dat door nieuwe behandelingen extra functies kan krijgen en volgens de Performance Days ook een van de grote trends is voor het seizoen voorjaar/zomer 2027. Ook het onderwerp certificeringen in het algemeen kwam aan bod en hoe het daarmee verdergaat gezien de wildgroei aan keurmerken.

Trend Forum op de Performance Days in maart 2025. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Wol viert een comeback en is veelzijdiger dan ooit

“Een trend voor voorjaar/zomer 2027 is de terugkeer van wol, dat zowel op het gebied van duurzame vezels als op het gebied van performance vezels steeds belangrijker wordt”, aldus Alexa Dehmel, ontwerpster en hoofd van de Experts Jury in het Trend Forum van de Performance Days. Fascinerend is de bandbreedte aan functies die wol door bepaalde coatings, behandelingen of constructies inmiddels bereikt.

Deze bandbreedte werd voor de tweede keer gebundeld gepresenteerd in de Wool Area. Zo won bijvoorbeeld de textielfabrikant Takisada Nagoya de Performance Award voor de stof ‘Wool Combat’. Het bijzondere: hier is Cordura-nylon met wol gecombineerd, waardoor de stof aanzienlijk duurzamer en slijtvaster is dan een traditionele wollen stof. In combinatie met de natuurlijke eigenschappen van wol (zoals ademend vermogen, vochtregulatie en geurbestrijding) is het weefsel uitermate geschikt als bovenstof voor zomerse outdoorjassen en softshells. Ook bij de overhemdstoffen liet de comeback zich zien met bijzonder lichte, ademende constructies. Maar ook zonder menging blijft wol een interessante vezel die, vooral in de zomer, nog lang niet haar volledige potentieel heeft benut.

Natuurlijke proteïnevezels zoals wol of zijde hoeven echter niet meer per se van natuurlijke oorsprong te zijn. AMSilk presenteerde een kunstmatige proteïnevezel uit zijdeproteïne, die zeer uiteenlopende eigenschappen kan hebben, van zeer elastisch tot zeer stevig. Deze eigenschappen kunnen op moleculair niveau aan het materiaal worden toegevoegd.

Een nieuwe zooltechnologie van Nexx4, die veel ruimte laat voor creativiteit. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Hennep: Nu ook als lyocell vezel

Ook bij de plantaardige vezels is er nieuws, bijvoorbeeld bij hennep, dat de afgelopen jaren eveneens een opmerkelijke comeback heeft gevierd in veel sport- en outdoorcollecties. “De bedrijven zijn op zoek naar een duurzamer alternatief voor katoen”, aldus Martina Finken van Felde Fibers. Felde Fibers verbouwt hennep in Oost-Duitsland en verkoopt het aan spinnerijen. Naast de regionaliteit, die transportroutes en tijd bespaart, biedt hennep nog meer voordelen, omdat het niet bewaterd hoeft te worden en ook op het gebied van materiaal-efficiëntie bijna onverslaanbaar is, aldus de deskundige. Zo kan een zeer hoog percentage van de plant voor de vezelwinning worden gebruikt en kan ook het restmateriaal in andere branches verder worden verwerkt.

Als hennepinnovatie presenteerde Hemp Fortex de nieuwe vezel ‘Macel’. Deze wordt volgens het lyocell-procedé geproduceerd en bestaat uit hennepcellulose, die voor 70 procent uit hennepafval wordt gewonnen.

Maar ook aan de kant van het katoen had de beurs een echte highlight te bieden: een 100 procent gerecycled katoen van Inovafil. Het bijzondere is dat hier een mechanische recyclingtechnologie is ontwikkeld, waarbij de lengte van de stapelvezels niet wordt vernietigd. “Op deze manier kun je de kwaliteit van katoen ook bij het recyclen behouden”, aldus Regina Goller, hoofd Material Strategy and Future Trends bij de Performance Days.

Steeds meer fabrikanten passen hun recepturen aan

De textiel- en kledingindustrie wil haar klimaatdoelstellingen in 2030 bereiken. Aangezien op de beurs al de stofcollecties voor voorjaar/zomer 2027 werden gepresenteerd, is te zien hoe groot de druk momenteel is op de textielfabrikanten om hiervoor de passende oplossingen te ontwikkelen. Veel bekende fabrikanten van zogenaamde 'ingrediënt brands’, zoals The Lycra Company of de membraanfabrikant eVent, hebben oplossingen gepresenteerd die het voor de merken makkelijk moeten maken om op duurzamere stoffen over te stappen. Zo presenteerde The Lycra Company de biologisch gebaseerde Lycra EcoMade vezel, die voor 70 procent uit industriële maïs wordt gewonnen.

“Belangrijk om te weten is dat we slechts één ingrediënt hebben veranderd, maar niet het hele proces hoefden aan te passen om de CO2-voetafdruk met bijna de helft te reduceren”, aldus Alberto Ceria van The Lycra Company. “Zo helpen we onze klanten hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.” Nog dit jaar zal de officiële B2B-lancering van de vezel plaatsvinden.

Lycra EcoMade Fiber op de Performance Days in maart 2025. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

eVent Fabrics, een aanbieder van waterdichte en ademende laminaten, schakelt vanaf 2025 volledig over op producten die vrij zijn van PTFE en PFAS. In plaats van het PTFE-membraan (waarvoor PFAS nodig zijn voor de productie) gebruikt eVent nu een membraan op polyolefinebasis, daarnaast is een waterafstotende behandeling zonder PFAS ontwikkeld. “Beide waren niet eenvoudig. Het is technisch niet triviaal om PTFE te vervangen door een polyolefinemembraan. Maar met onze ervaring is het ons gelukt en hebben we een behoorlijk overtuigend product ontwikkeld”, aldus Chad Kelly, CEO van eVent.

Ook PrimaLoft, gespecialiseerd in isolatie, produceert sinds januari 2025 zijn ‘vlaggenschip’ PrimaLoft Gold uitsluitend met de duurzamere PrimaLoft P.U.R.E. technologie, die het energieverbruik en de emissies drastisch reduceert.

Certificeringen: Welke heb je nodig?

Met de vooruitgang van de textielindustrie naar een duurzamere en schonere industrie is ook het aantal certificeringen sterk toegenomen, vooral in de afgelopen jaren. Niet alleen voor de consumenten wordt het steeds moeilijker om het overzicht te behouden, ook voor ontwerpers en stoffeninkopers. Een ander belangrijk thema van de beurs was daarom gewijd aan de certificeringen en keurmerken, en hoe je de juiste selecteert voor de eigen processen en producten.

Meerdere presentaties waren aan het onderwerp gewijd en ook de beurs zelf heeft in nauwe samenwerking met Anna Schuster, hoofd Sustainability van de Performance Days, een uitgebreide leidraad opgesteld die zowel verplichte als optionele duurzaamheidsstandaarden voor producten omvat. Deze is gebaseerd op intensief onderzoek en een gedetailleerde analyse van de werkwijzen van retailers, warenhuizen en groothandels en moet heldere informatie opleveren over de eisen, het aanvraagproces en de presentatie van gekwalificeerde data.

Vanwege de diversiteit aan keurmerken, maar ook de vele overlappingen en doublures, heeft bijvoorbeeld Textile Exchange, de organisatie achter bekende standaarden zoals Responsible Wool Standard (RWS) of Recycled Content Standard (RCS), in 2024 de Material Matter Standard gelanceerd, die acht afzonderlijke keurmerken in één transformeert. Ook deze ontwikkeling was een thema op de beurs.

De Performance Days vonden plaats op 5 en 6 maart 2025 op het beursterrein van München. De volgende editie staat gepland op 29 en 30 oktober 2025.