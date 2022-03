Peru Moda komt in mei 2022 naar Europa

Amsterdam en Madrid zijn de gaststeden van het evenement waar de beste Peruaanse kleding gemaakt van alpaca vezels en huistextiel te zien is.

Peru Moda streeft naar een bewuste mode industrie. Het event zal in 2022 van 16 tot 20 mei de meest exclusieve Peruaanse mode promoten. De focus ligt op kleding gemaakt van alpaca vezels en huishoudtextiel. Het event is fysiek toegankelijk.

De textielindustrie van Peru houdt zich aan de internationale duurzaamheidsnorm. Tijdens de Europese editie van Peru Moda staan fabrikanten met een Fairtrade-certificaat en hun duurzame manier van werken in de spotlight. Als belangrijkste leverancier van alpaca wol heeft Peru een speciale plek in de mode industrie ingenomen. Om de kwaliteit van de Peruaanse producten hoog te houden is er een nationaal merk genaamd ‘Alpaca del Perú’. Dit keurmerk erkent de kwaliteit van vezels gebruikt in een groot aantal producten.

Peru Moda Europa is een commercieel platform, in het leven geroepen om de werkwijzen en technologische innovatie van het land te benadrukken. Het evenement is een must-see voor iedereen in de industrie die graag kennis wil maken én meer wil leren over de zogeheten ‘Gold Fiber’ van de Andes.

Na verschillende edities in wereldsteden als Parijs, Londen, Milaan en Berlijn komt de vijfde editie van Peru Moda Europa in mei van dit jaar naar de hoofdsteden van Spanje en Nederland. Twee steden die bekend staan om hun creatieve designers en innovatie kledingindustrie.

In Madrid zal het evenement plaatsvinden op 17 mei bij Casa Matesanz, een architectonisch hoogtepunt op de Gran Vía in Madrid. In Nederland kunnen de liefhebbers van mode op 19 mei terecht bij De Hallen Studio in de modieuze Amsterdamse wijk Nieuw-West.

Peru Moda Europa brengt ondernemers van verschillende delen van het continent samen zodat zij stoffen, kleuren, ontwerpen en nog veel meer met elkaar kunnen delen. Het evenement wordt georganiseerd door PROMPERU (Afdeling Export en Toerisme Promotie van Peru), samen met hun handelskantoren in Madrid en Rotterdam. Er zullen 15 Peruaanse bedrijven uit verschillende Peruaanse regio’s deelnemen.

Kom langs bij Peru Moda en ontdek waarom de modewereld steeds vaker gebruikt maakt van alpaca vezels. Word onderdeel van de duurzaamheidsrevolutie!