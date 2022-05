PI Apparel Supply Chain Forum keert fysiek terug na afwezigheid van bijna drie jaar

Net als vele andere mode-evenementen is PI Apparel teruggekeerd na een onderbreking die door de pandemie werd veroorzaakt. Tijdens deze onderbreking werden de fysieke netwerkevenementen aangepast aan een nieuw digitaal formaat. Nu, bijna drie jaar nadat het laatste evenement in 2019 in Italië plaatsvond, organiseerde de organisatie haar Supply Chain Forum Europe in Amsterdam, waar het aanvankelijk in 2020 zou verschijnen.

"Niemand wist wat er aankwam toen we voor 2019 gepland stonden," zei David Wilcox, hoofd communicatie van PI Apparel, in een gesprek met FashionUnited. "Het is geweldig geweest om weer terug te keren naar in-person evenementen. Deze hele week voelden we de energie van de modegemeenschap weer samenkomen en we hebben meer aanwezigen verwelkomd dan we ooit eerder in Europa hebben gehad."

Het evenement zelf vond plaats in de loop van twee dagen, van 28 tot 29 april, en sloot nauw aan bij het eerdere forum van PI Apparel rond productontwikkeling, dat eerder in de week plaatsvond van 25 tot 26 april. Bezoekers konden van toespraken en focusgroepen naar één-op-één ontmoetingen met leveranciers van oplossingen voor de toeleveringsketen springen, die allemaal konden worden geregeld via een speciale app die van tevoren werd verspreid, waar gebruikers ook toegang hadden tot meer informatie over elke aanwezige.

"We willen gesprekken faciliteren. Mensen komen hier om in contact te komen met de rest van de industrie, en het kan vaak moeilijk zijn om iemand te vinden die je wilt spreken", merkte Wilcox op. "Je kent misschien iemands functietitel, maar je moet ook weten wat hun uitdagingen zijn en waarom ze naar een evenement komen. Daarom laten we iedereen zijn profiel invullen, laten we zien wie er aanwezig is en laten we bezoekers ontmoetingen organiseren. Als je dat in een inleidende vergadering van 15 minuten stopt, creëer je een eenvoudige manier voor mensen om het doel van hun bezoek te bereiken - nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe connecties maken."

Terug naar face-to-face ontmoetingen

Het evenement had te kampen met het ongelukkige feit dat het direct na Koningsdag, 27 april, plaatsvond, een nationale feestdag in Nederland die bestaat uit dagvullende straatfeesten, wat mogelijk resulteerde in een afname van het voetgangersverkeer op het forum. De rustige sfeer schrok de aanwezige exposanten echter niet af; velen van hen waren eerder in de week ook al op het evenement aanwezig geweest.

"Na Koningsdag was er zeker een impact, maar we hebben dat eigenlijk in ons voordeel gebruikt," zei Raine Georgiou, marketing manager van het New Yorkse softwarebedrijf Infor. "Het heeft ons in staat gesteld om meer diepgaande gesprekken te voeren. Normaal gesproken blijven we steken in de IT-route, dus het is leuk voor ons om met een grotere verscheidenheid aan mensen te praten - in die zin is het echt positief geweest."

Dit sentiment werd ook weerspiegeld door Katrina Duck, senior client engagement manager bij Serai, een bedrijf in Hong Kong dat eigendom is van HSBC en zich richt op traceerbaarheidsoplossingen voor de toeleveringsketen.

"Na twee jaar niet te hebben gereisd, vind ik face-to-face ontmoetingen geweldig. Een zoom-meeting zal die leegte nooit opvullen," zei Duck. "We zijn hier om te netwerken en dit is het eerste forum waar we zijn geweest. Ons doel was om meer naamsbekendheid te creëren en mensen te ontmoeten die ons nog niet kenden, en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Het was interessant om met zoveel internationale mensen in contact te komen.”

Ook de deelnemers aan het evenement waren positief over de kans op connecties tijdens het forum. Katherine Absher, manager mode en digitaal ontwerp van Cotton Incorporated, behoorde tot degenen die genoten van de kans op persoonlijke interacties. De digitale afdeling van de non-profitorganisatie is nog maar twee jaar oud en is voortdurend in ontwikkeling. Dit evenement maakte deel uit van Absher's agenda om deze groei verder te stimuleren.

"De grootste waarde van een evenement als dit is dat je mensen ontmoet met wie je waarschijnlijk geen contact zou hebben gehad als je apart had gewerkt", zei ze. "Ik denk dat het erom gaat mensen die aan dezelfde of gelijkaardige projecten werken, samen te brengen en hen de kans te geven elkaar te ontmoeten en contacten te leggen. Omdat dit evenement in Europa plaatsvond en Cotton Inc. in de VS gevestigd is, merk ik dat niet veel mensen bekend waren met onze organisatie, dus het is iets om mee terug te nemen naar mijn team om ons misschien in die richting te duwen."

Over de inhoud van het forum zei Absher: "Met het werk en het onderzoek dat ik doe, maak je je altijd zorgen dat je niet genoeg doet om op de hoogte te blijven, dus het was fijn om te weten dat ik, door wat ik heb opgestoken van de vragen die andere mensen stelden en de sessies zelf, eigenlijk bekend ben met datgene waarover wordt gesproken en er een goed begrip van heb. Het was goed om te weten dat we ons bewust zijn van dezelfde dingen en daar samen aan werken."

Nieuwe EU-regelgeving en brancheoverkoepelende samenwerking

Het was dit idee van brancheoverkoepelende samenwerking dat de rode draad vormde in de reeks toespraken, focusgroepen en paneldiscussies die gedurende de twee dagen werden gehouden. "Ik denk dat we moeten nadenken over hoe we makers op hetzelfde podium kunnen plaatsen als het merk", zei Borre Akkersdijk, oprichter van Byborre, een platform voor materiaalontwikkeling, tijdens zijn presentatie op vrijdag. Akkersdijk sprak over het ontmantelen van de gatekeeping van verantwoorde textielcreatie, iets wat hij met Byborre van plan is te doen. "Wij democratiseren de toegankelijkheid tot innovatie", merkte hij op.

Net als in andere gesprekken werd Akkersdijk ook gevraagd naar de nieuwe textielstrategie van de EU, die merken strenge regels zal opleggen om duurzame en ethische praktijken toe te passen. "Ik denk dat het interessant is om te zien hoe wetgeving industrieën pusht om meer verantwoordelijk te zijn," zei hij, en hij voegde eraan toe dat de mode zou moeten leren van andere industrieën, zoals de voedingsindustrie, die al gereguleerd zijn.

Een soortgelijk onderwerp in verband met nieuwe wetgeving werd aangesneden door Sandra Kuijpers, docent aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en Miriam Geelhoed, consultant bij Modint, die spraken over de invoering van vaste digitale criteria voor het meten van stof, iets waar fabrieken tot nu toe terughoudend tegenover stonden. Maar, zoals Kuijpers opmerkte, met de nieuwe regelgeving die er aan zit te komen, zou deze technologie wel eens minder ver kunnen gaan dan ooit gedacht. Een dergelijk kader, zo voegde Kuijpers eraan toe, zou kledingstukken kunnen helpen voorspelbaar te worden wat betreft hun levenscyclus, levensduur en afval, wat keurig aansluit bij wat de EU binnenkort van textielbedrijven zal eisen.

De verwachtingen ten aanzien van de nieuwe wetgeving kwamen vooral aan bod in een presentatie van Dirk Vantyghem van Euratex, die de regels wilde vereenvoudigen en de aanwezigen een idee wilde geven van wat ze zouden kunnen betekenen als ze eenmaal van kracht zijn.

"Terwijl de textielindustrie vroeger vaak werd genegeerd of vergeten als het ging om duurzaamheidskaders", zei Vantyghem, "staat ze nu op het punt om een volledige herstructurering te ondergaan". Hij voegde eraan toe dat Euratex voorstander is van deze overgang, verklarend: "We willen een open markt in stand houden, maar we vinden dat iedereen dezelfde normen moet respecteren."

De recente publicatie van de textielstrategie van de EU was iets waarmee snel rekening moest worden gehouden in het slotevenement. David Wilcox merkte op: "Wanneer je het hebt over naleving van de regelgeving en voorschriften, zijn deze een constant onderwerp, vooral binnen de toeleveringsketen, dus dat soort gesprekken zijn altijd gepland voor deze evenementen. Je moet als productieteam wel behendig zijn bij het opstellen van deze agenda's, vooral op dit moment moet je altijd een paar ideeën in je achterzak hebben."

Over het geheel genomen was het evenement succesvol in het benadrukken van de behoefte aan meer samenwerking tussen de industrieën om problemen in de toeleveringsketen op te lossen, waarbij de nadruk werd gelegd op het democratiseren van de toegang tot middelen om ze breder beschikbaar te maken. Bovendien werd de terugkeer naar een persoonlijke conventie toegejuicht door zowel exposanten als aanwezigen, waarbij beiden de structuur van eerder geplande ontmoetingsplaatsen en een open forum dat veel dialoog aanmoedigde, van harte verwelkomden.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.