Europese Commissie presenteert langverwachte EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles

Na lang wachten heeft de Europese Commissie vandaag de EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles gepresenteerd. De strategie is onderdeel van de Europese Green Deal. FashionUnited vat de strategie samen in een notendop.

De Europese Commissie heeft diverse doelen met de vandaag gepresenteerde strategie. Deze doelen moeten in 2030 behaald zijn. Zo wil het dat alle textielproducten die op de Europese markt: duurzaam, repareerbaar en recyclebaar zijn, voor een groot gedeelte gemaakt zijn van gerecyclede vezels, geen gevaarlijke chemicaliën bevatten en geproduceerd zijn met respect voor sociale rechten van de mens. Daarnaast moet in 2030 ‘fast fashion niet meer in de mode zijn’, re-use en repareer services makkelijk toegankelijk zijn, producten verantwoording nemen voor hun gehele waardeketen en circulaire kleding moet de norm zijn geworden.

De EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles bevat dan ook diverse actiepunten. Zo worden er ontwerpeisen voor textiel opgezet. Textiel en kleding moet ontworpen worden met het doel om langer mee te gaan, makkelijker te repareren en recyclen te zijn en moeten een minimum hoeveelheid gerecycled materiaal bevatten. Het tweede actiepunt is het introduceren van duidelijkere informatie over textiel door middel van onder andere een Digital Product Passport. De Europese Commissie wil greenwashing aanpakken, naast overproductie en overconsumptie en wil het vernietigen van onverkochte of geretourneerd textiel ontmoedigen. Daarbij moet de export van textielafval aan banden worden gelegd, circulaire businessmodellen worden aangemoedigd en het onbedoelde loslaten van microplastic van synthetisch textiel worden aangepakt. Verder moet er een uitgebreider producentenverantwoordelijkheid komen voor textiel.

Vandaag kondigde de Europese Commissie al de voorgestelde ban op greenwashing aan. Zo mogen bedrijven geen ‘algemene, vage milieuclaims’ meer maken. De Europese Commissie geeft als voorbeelden ‘milieuvriendelijk’, ‘eco’ of ‘groen’. Daarnaast wordt het vanaf nu ook strafbaar om een duurzaamheidsclaim te maken over een geheel product, wanneer het in feite maar een gedeelte of een aspect van het product betreft. Ten derde mogen bedrijven geen gebruik meer maken van een ‘vrijwillig duurzaamheidslabel’ dat niet gebaseerd is op verificatie van een externe partij of publieke autoriteiten.