‘Milieuvriendelijk’: Europese Commissie maakt greenwashing strafbaar

De Europese Commissie breidt de ‘unfair commercial practices directive’ (UCPD) aan, zo blijkt uit een persbericht van de commissie. De lijst die aangeeft welke claims bedrijven wel en niet mogen maken is uitgebreid met diverse greenwashing activiteiten.

Zo mogen bedrijven geen ‘algemene, vage milieuclaims’ meer maken. De Europese Commissie geeft als voorbeelden ‘milieuvriendelijk’, ‘eco’ of ‘groen’. Daarnaast wordt het vanaf nu ook strafbaar om een duurzaamheidsclaim te maken over een geheel product, wanneer het in feite maar een gedeelte of een aspect van het product betreft. Ten derde mogen bedrijven geen gebruik meer maken van een ‘vrijwillig duurzaamheidslabel’ dat niet gebaseerd is op verificatie van een externe partij of publieke autoriteiten.

De greenwashing praktijken zijn enkele van de claims die bij invoering van de nieuwe lijst niet meer gemaakt mogen worden, zo blijkt uit berichtgeving van de Europese Commissie. De aanpassingen in de UCPD moeten zorgen dat er wettelijke zekerheid is voor handelaren, maar dat er ook ruimte is om wettelijk actie te ondernemen wanneer het gaat om greenwashing. “Daarnaast, wanneer we verzekeren dat milieuclaims correct zijn, kunnen consumenten producten kiezen die oprecht beter zijn voor het milieu dan die van een concurrent. Dit zal concurrentie aanmoedigen meer duurzame producten te maken waardoor de negatieve impact op het milieu wordt verminderd.”

Het voorstel van de Europese Commissie moet nog besproken worden door de European Council en het Europees parlement. Dan moeten de regels nog geïmplementeerd worden in de nationale wetten van elk EU lidstaat.

Vandaag is ook de dag dat de Europese Commissie eindelijk de EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles heeft gepubliceerd. In de nieuwe strategie komen onder andere nieuwe ontwerpeisen voor textiel, duidelijkere informatie over textiel, controle op greenwashing, microplastic afval uit textiel, producentenverantwoordelijkheid en de expert van textielafval aanbod.