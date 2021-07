Pitti 100 keert terug naar Florence voor ingedamde maar optimistische editie

De Italiaanse herenmodebeurs Pitti Uomo is van ongeveer 30.000 bezoekers en 18.500 kopers in juni 2019 naar 6.000 bezoekers en 4.000 kopers in juni 2021 gegaan toen het evenement zijn 100e editie vierde.

Wellicht behoren zulke hoge aantallen bezoekers nu tot het verleden, sinds de opkomst van nieuwe digitale platforms die het afgelopen jaar zijn geïntroduceerd als gevolg van de pandemie - platforms die zomaar nog even deel kunnen blijven uitmaken van de dagelijkse zakenwereld.

Misschien zal de aandacht voor duurzaamheid en de planeet het ritme van de collecties veranderen, mogelijk zal het internationale modesysteem zijn beurzen en kalenders moeten heroverwegen, of wellicht gaat alles terug naar hoe het vroeger was. De tijd zal het leren, maar misschien zal men een duidelijker idee hebben van wat de toekomst brengt tijdens de januari 2022 editie van Pitti Uomo.

"Normaal gesproken ben ik niet zo sentimenteel, maar als er één bijzonder kenmerk was van de beurs die vandaag (vrijdag 2 juli) ten einde loopt, dan is het wel de combinatie van verlangen, vastberadenheid en het plezier om weer oog in oog te komen staan met klanten en collega’s, het uitwisselen van ideeën en commentaren, zelfs het delen van de moeilijkheden die men heeft ondervonden en die nog steeds worden opduiken, samen met de liefde voor het werk door de presentatie van de nieuwe collecties", aldus Raffaello Napoleone, de CEO van Pitti Uomo organisator Pitti Immagine.

"De aantallen inkopers en bezoekers moeten in deze context worden gezien, waarbij kwaliteit, motivatie en concentratie de elementen waren die door de exposanten zelf het meest werden benadrukt", voegde Napoleone eraan toe.

Focus op duurzaamheid en jong talent

Voor Agostino Poletto, algemeen directeur van Pitti Immagine, "was de sfeer een mix van opluchting, enthousiasme en de wil om te reageren: de exposanten vonden de klanten verlangend en bereid om meer te weten te komen over de producten, de inkopers hadden de tijd en zin om nieuwe merken te verkennen en te ontdekken".

Het evenement, waarvan de fysieke edities het voorbije jaar meermaals werden afgelast wegens de Covid-19 pandemie, bracht in totaal 362 merken samen, waarvan er 101 uit het buitenland kwamen en 47 merken enkel op het digitale platform Pitti Connect aan de beurs deelnamen.

In zijn reactie over het belang van deze 100e editie van Pitti Uomo zei Poletto: "100 is een sterk, veelzeggend, rond en veelbelovend getal. Het is zeker een doel, maar als je het achterstevoren leest, 001, wordt het het symbool van een nieuw begin."

De route door de collecties was verdeeld in drie macro-gebieden - drie speciale routes die de verschillende verhalen van de mannenmode vertellen: 'Fantastic Classic', dat de evolutie van de klassieke mannenmode in zijn meest innovatieve en hedendaagse versies belicht; Dynamic Attitude, dat zich richt op het buitenleven en het ontmoetingspunt tussen sport en streetwear; en Superstyling, een segment gewijd aan nieuwe stilistische canons die vooruitlopen op trends.

De sfeer op het Fortezza da Basso in Florence was opgewekt, ook al was die minder internationaal dan gewoonlijk. Uit gegevens van Pitti Immagine bleek de aanwezigheid van inkopers uit Europa (vooral uit Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Oostenrijk, Nederland, België, Rusland, Polen, Griekenland en Portugal), de VS (onder impuls van grote warenhuizen als Bergdorf Goodman en Neiman Marcus), Canada en Turkije. Daarnaast waren er meer dan 700 journalisten, van wie ongeveer 300 van buiten Italië.

Afgezien van de aantallen, was er een merkbaar verlangen naar een nieuw begin bij de merken en ook opluchting bij sommige niche- en luxelabels die meer aandacht hebben gekregen van de pers en de inkopers. "Er is minder verwarring, er zijn minder evenementen en ik heb de tijd om het vakmanschap en het creatieve werk achter mijn merk te vertellen en uit te leggen," vertelde Maurizio Miri, van het gelijknamige herenkledinglabel, aan FashionUnited.

Eveneens tevreden over de opkomst van Italiaanse kopers was Ronan Collin, de medeoprichter van het trainersmerk N'go, een B Corp gecertificeerd bedrijf dat een collectie unisex sneakers aanbiedt die op eco- en sociaal-duurzame wijze in Vietnam zijn gemaakt. Het bedrijf werkt met 44 Vietnamese ambachtslieden aan volledig met de hand geweven etnische ontwerpen en geeft de voorkeur aan het gebruik van lokale en gerecyclede materialen. Het merk biedt collecties van chroomvrije leren en canvas schoenen, evenals rugzakken gemaakt van gerecyclede plastic flessen. "We richten ons op de Italiaanse markt, we zijn op zoek naar distributeurs en verschillende Italiaanse inkopers zijn langs geweest in de stand," zei Collin.

Ook voor Nicolas Bargi, de CEO van Save the Duck, het Italiaanse merk dat gespecialiseerd is in volledig diervrije bovenkleding, was deze editie soberder dan in het "pre-pandemische" tijdperk. "Maar ik ben er zeker van dat Pitti Uomo in januari 2022 een uitzonderlijke opkomst zal kennen", zegt hij. Het merk wil dan zijn 10-jarig bestaan vieren met een groots evenement. Het label, dat 2020 afsloot met een omzet van 35,5 miljoen euro en in 2021 48 miljoen euro omzet verwacht te bereiken, presenteerde een samenwerking met Mackintosh, een bedrijf dat in de modewereld iconisch is vanwege de iconische Londense regenjas.

Beeld: Save the Duck

Pitti Uomo stond in het teken van duurzaamheid en aandacht voor de planeet en bood ook ruimte aan jonge maar veelbelovende merken zoals Federico Cina. "Vakmanschap, duurzaamheid en menselijkheid zijn de drie kernwaarden van mijn merk", aldus oprichter Cina, die een stand had in de Sustainable Style-sectie van het Central Pavilion. "Duurzaam zijn betekent voor ons het ecosysteem van Romagna ondersteunen door rijkdom en kansen te creëren voor de bedrijven, ambachtslieden en inwoners van ons land", aldus de ontwerper.

Niet ver van zijn stand waren de kleren en accessoires van jonge talenten van de Florencese modeschool Polimoda te zien. Een paar dagen eerder, op de avond van 29 juni, had de school het iconische Piazza Santa Maria Novella van de stad omgetoverd tot een catwalkshow. "Dit is mijn eerste modeshow als directeur van Polimoda," zei Massimiliano Giornetti. "Maar ik werk nu al twee jaar met de studenten. Ik heb het voorrecht gehad om hun explosieve creatieve energie te ervaren en ook de fragiele momenten van deze onzekere periode.

"Met een weg van persoonlijke en professionele ontplooiing die waarschijnlijk het moeilijkst is geweest in de afgelopen jaren, zijn ze nu eindelijk klaar om de wereld in te gaan, elk met hun eigen creatieve identiteit en uniciteit van denken."

Andere hoogtepunten op Pitti waren de creaties van Ugo Federico Ianaro en de laarzen en tassen van Annagiulia Giannetti. Cuoio di Toscana, een merk dat in het leven is geroepen om de cultuur en de kenmerken van stijl en kwaliteit van Italiaans leder te verspreiden, bestaat 36 jaar en was de protagonist van de nieuwe editie van Pitti Uomo met een initiatief om de rol van Italiaanse stijl op mondiaal niveau te herlanceren.

Thebe Magugu

Thebe Magugu, een jonge opkomende Zuid-Afrikaanse modeontwerper die de winnaar was van de LVMH-prijs 2019, had een bijzondere rol als gastontwerper van Pitti Uomo 100. Zijn nieuwe mannenmodecollectie voor lente-zomer 2022 werd gepresenteerd met gedurfde cowboylaarzen, maar ook zachte tassen in levendige kleuren en afgewerkt met natuurlijk groene materialen van hoge kwaliteit, geleverd door Consorzio Conciatori Ponte a Egola, een bekend Italiaanse leerlooibedrijf.

Beeld: Thebe Magugu

De zevenentwintigjarige Magugu presenteerde een collectie die geïnspireerd is op het boek 'The Wistleblowers' van Mandy Wiener, waarin het onderwerp corruptie aan de orde komt. "Klokkenluiders worden niet gevierd of voorgesteld als heroïsche personages. In plaats daarvan worden ze grotendeels behandeld als verschoppelingen of onruststokers, die de scharlaken letter W dragen en niet in staat zijn een eigen baan te vinden," zei Magugu. "Ik heb ervoor gekozen het licht te laten schijnen op de benarde situatie van klokkenluiders in Zuid-Afrika, in de hoop verandering teweeg te brengen in wetgeving, organisatorische steun en sociale attitudes.

Er waren enkele evenementen in de stad ter ere van de 100e editie van Pitti Uomo. Een daarvan werd georganiseerd door Gucci, dat dit jaar zelf ook zijn honderdste verjaardag viert en het nieuwe hoofdkantoor van het archief presenteerde in Palazzo Settimanni, het historische hoofdkwartier van het merk.

Een ander evenement was van Borsalino, dat zijn nieuwe collectie accessoires voor lente-zomer 2022 onthulde. De accessoires zijn gemaakt in samenwerking met het Italiaanse bedrijf Isa spa.

De collectie omvat ook ultralichte sjaals, omslagdoeken en dassen van katoen en zijde, natuurlijke textielvezels. Het iconische kalligrafie-lettertype van Borsalino, het symbool van het modehuis dat voor het eerst werd geïntroduceerd in 1907, wordt een dominant patroon in de collectie en wordt gesuperponeerd met kunstnijverheidssuggesties in een explosie van kleuren en patronen.