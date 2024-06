Pitti Bimbo nr. 99 sluit af met ruim duizend inkopers

Ruim 1.000 inkopers hebben de 99e editie van Pitti Bimbo bezocht. Daarvan was 48 procent internationaal en kwamen zij uit meer dan 50 landen.

“Het is duidelijk dat de markt een delicate fase doormaakt, gekenmerkt door een daling van de binnenlandse consumptie en de toenemende dominantie van ketens ten opzichte van onafhankelijke multimerkenwinkels. De beurs weerspiegelt de veranderingen in de sector”, aldus Agostino Poletto, algemeen directeur van Pitti Immagine, in een persbericht van vrijdag.

Deze editie van Pitti Bimbo was daarom kleiner dan in het verleden, met 160 exposanten, maar ook “zeer levendig”.

“We zijn tevreden over de grote loyaliteit van buitenlandse kopers, met name uit Engeland, Amerika, China en Spanje, en over de aanwezigheid van inkopers van hoog niveau uit de Emiraten, Saoedi-Arabië en Koeweit”, voegde Poletto eraan toe. “De Italiaanse markt en een deel van de Europese markt zijn weinig dynamisch en dat heeft een sterke invloed op het verloop van Pitti Bimbo.”