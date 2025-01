Pitti Bimbo past standconcept aan om merken 'in transformatie' tegemoet te komen

Pitti Bimbo gaat woensdag 22 januari van start met een nieuwe lay-out. De Italiaanse kindermodebeurs transformeert het Fortezza da Basso in een speelse en kleurrijke stad: een promenade, vier pleinen en een breed scala aan mode, lifestyle, beauty, uitgeverijen en food, gepresenteerd door 170 prominente merken. Het is eveneens de jubileumeditie van de beurs.

Pitti Bimbo gaat morgen van start in het Fortezza da Basso in Florence. De 100e editie, die plaatsvindt op 22 en 23 januari, presenteert de herfst/winter 2025-26 collecties van 170 merken, waarvan ongeveer 65 procent uit het buitenland komt.

“De markt verandert, Pitti Bimbo verandert mee”, aldus Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine. "Daarom hebben we de beurs opnieuw ontworpen met een gestroomlijnder, sneller en minder kostbaar format voor de deelnemers. We hebben besloten te investeren om de bedrijven te ondersteunen die momenteel een periode van grote transformatie doormaken. De keuze voor vooraf ingerichte stands, die minder belastend zijn voor de bedrijven, en de gratis toegang voor inkopers, pers en influencers, sluiten hierbij aan.” De toegang voor Pitti Bimbo is, zoals altijd, strikt voorbehouden aan professionals, maar gratis, geen ticket, alleen accreditatie.

De keuze om stands simpeler te houden wordt al langer gezien in de Benelux markt. Zo heeft beursorganisator Cast (van de Preview-beurzen in Nieuwegein) al langer dit concept gehanteerd en lijken modebeurzen Modefabriek en nieuwkomer Shift dit concept nu ook te hanteren om kosten te drukken voor standhouders.

De ruimtes in het Fortezza, opnieuw ontworpen en georganiseerd door designer Ilaria Marelli, architect gespecialiseerd in interieurs, tentoonstellingen en objecten, en docent interieurdesign aan de Polytechnische Universiteit van Milaan, transformeren Pitti Bimbo in een mooie, kleurrijke en levendige stad. De bezoeker wordt geleid door een promenade, een lange ringvormige laan, geïnspireerd op het beroemde Ganzenbord, waaraan de stands van de merken liggen. Aan deze route liggen 4 pleinen gewijd aan trends, met thematische installaties: Newborn style! (de eerste garderobe voor pasgeborenen), Be Magic! (kleding en accessoires voor speciale gelegenheden), Play outdoor! (outdoor voor degenen die altijd in beweging zijn) en Super snow!, de nieuwste trends om te dragen als het sneeuwt.

In de lounge- en evenementenruimte keert de speed dating voor professionals in de kindermode terug, georganiseerd door Peggy van Paul&Paula. Een gelegenheid voor merken om de belangrijkste stukken uit hun collecties te presenteren en rechtstreeks in contact te komen met pers, influencers en inkopers via 5-minuten-ontmoetingen.