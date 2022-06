Pitti Immagine Bimbo is terug met zijn 95ste editie van 22 juni tot 24 juni met als locatie het Fortezza da Basso in Florence. De zomereditie 2022 van het Italiaanse B2B evenement voor de kindermode keert terug als onafhankelijke beurs na twee edities die samen met mannenmodebeurs Pitti Uomo plaatsvonden. Pitti Immagine Bimbo presenteert Pitti Island 2022, het overkoepelende thema voor de zomeredities van de Pitti Immagine beurzen.

Pitti Bimbo heeft zijn expositieruimtes uitgebreid voor het zomerseizoen 2022, en komt daarnaast met een groter kidswear merkenportfolio vol internationale merken. Deze editie zal zowel op locatie in het Fortezza da Basso plaatsvinden, als online, met een reeks evenementen. Een van de hoogtepunten van de summer 2022 editie is de terugkeer van het ‘Apartment’ gedeelte, met collecties die bestemd zijn voor de meest exclusieve boutiques. Iets nieuws: de Pop Ups; speciale lay-outs waarmee Pitti de nadruk wil leggen op producten die raakvlakken hebben met de kindermode.

Pitti Immagine Bimbo presenteert: Pitti Island 2022

Pitti Island, het leidende thema voor de zomereditie van 2022, wordt een denkbeeldig eiland dat een wisselwerking heeft met de ruimere wereld. Het symboliseert een land van ontdekkingen, om te verkennen, een visionair land dat afstand neemt van dingen om deze te kunnen identificeren. Omdat het in continu contact staat met het vasteland, raakt het eiland niet geïsoleerd maar gaat een continue interactie aan met verschillende zielen en paden. Magisch en exostisch; ontworpen om je te entertainen en steeds opnieuw te verbazen.

“Het is de perfecte metafoor voor de shows en de doelen die we met elke nieuwe editie proberen te bereiken door het selecteren van de beste creatieve modecreaties,” aldus Agostino Poletto, general manager bij Pitti Immagine.

Een groeiend kindermerkenportfolio

In totaal nemen 194 merken deel aan de 95ste editie van Pitti Immagine Bimbo, waarvan bijna 70 procent internationale merken zijn. Alle merken die deelnemen aan Pitti Bimbo 95 zullen ook hun collecties showen op het digitale platform Pitti Connect.

Bon ton, luxueus, sportief en urban... de kindermode omvat verschillende stijlen, trends die afkomstig zijn uit de volwassen-mode en fijne, onmisbare classics. De merken die samengevoegd zijn in “100% bambino” zijn een uitgangspunt voor het samenstellen van de ideale kledingkast waar zowel de ouders als het kind zich in kunnen vinden. De kleding combineert stijlvol met praktisch en biedt een antwoord op de groeiende eisen voor ecologische mode.

Een greep uit de belangrijkste merken van de 95ste editie:

Aigner, Aletta, Antony Morato, Atlanta Mocassin, Bikkembergs, Bimbalo', Byblos, Calvin Klein Jeans, Canadian, Colors of California, Crocs, Dixie Girl, Dolce & Gabbana, Ed Hardy, Effiki, Eirene, EMC Everythingmustchange, Falcotto, Flower Mountain For Naturino, Fun & Fun, Gingersnaps, Herno, Ido, Imperial Kids, Ipanema, John Richmond, Kickers, La Stupenderia, Liewood, M'a Kids, Mama Luma, Manila Grace Girl, Mauna Kea, Mc2 Saint Barth, Milla By Camilla, Minibanda, Miniconf, Miss Blumarine, Molo, Morelli, Mou, Naturino, Nessi Byrd, Perry Ellis America Kids, Petite Amalie, Play Up, Please Kids, Pom D'api, Sarabanda, Stella Cove, Story Loris, Super Smalls, Superga Kidswear, Tommy Hilfiger, Twin&Chic, Vingino, Vlasta Kopylova, Voile Blanche, W6yz, Walkey, Yellowsub.

Inkopers die werken voor de belangrijkste internationale warenhuizen, winkels en boutiques, en online retailers, hebben hun aanwezigheid al bevestigd. Denk bijvoorbeeld aan: Al Garawi (Saudi Arabia), Al Tayer (UAE), Aw Rostamani (UAE), Boon the Shop JR (Zuid-Korea), Browns Fashion (VK), Coin (Italië), Engelhorn (Duitsland), Fenwick (VK), Harvey Nichols (Qatar), Hygge Kids (België), Le Bon Marchè (Frankrijk), Level Shoes (UAE), Luisaviaroma (Italië), Ounass (UAE), Peter Pan (Italië), en Rinascente (Italië).

Elke nieuwe editie van Pitti Bimbo brengt nieuwe en spannende ontdekkingen met zich mee. De aankomende editie is niet anders met merk-debuten en de terugkeer van merken, net als interessante samenwerkingen. Het nieuwe label Miss Blumarine presenteert zijn collectie die bestemd is voor kleine meisjes, met een specifieke focus op ceremoniële stijlen en hedendaagse elegantie voor het alledaagse leven. Atelier Molayem Kids maakt zijn debuut op Pitti Bimbo, met een sieradenlijn die specifiek bedoeld is voor kinderen en door hen ervaren wordt als een tastbaar teken van liefde.

Een ander hoogtepunt van deze editie van Pitti Immagine Bimbo: de samenwerking met Dolce&Gabbana, welke het “eiland”-concept interpreteert, zich baserend op de eigen merk identiteit. Kom dit alles en nog veel meer ontdekken in Florence vanaf 22 juni!