Pitti Uomo 110: Harde bassen, ingetogen collecties

Florence in juni, met temperaturen boven de 30 graden. Op het beursterrein van de Fortezza da Basso overstemmen meerdere merken tegelijkertijd hun buren. De Pitti Uomo 110 is luid – althans, akoestisch gezien. De collecties zelf zijn rustiger. Ze zijn minimalistischer, cleaner, met een focus op materialiteit en ambachtelijke details. Wijde silhouetten, linnen pakken, rode accenten en grote weekendtassen zetten de modetrends voor lente/zomer 2027.

Hoe wijd mag de broek zijn?

De collecties zijn aanzienlijk rustiger dan in voorgaande seizoenen. Kledingmerken – van streetwear tot klassiekere merken – tonen steeds vaker een minimalistisch en cleaner design. Jonge merken, zoals het Berlijnse label Prohibited, kiezen in plaats van urban streetwear doelgerichter voor de preppy look, waarbij de wijde pijpen van de jeans zijn vertaald naar een casual pantalon. Voor het eerst heeft het merk ook een trenchcoat en fleecetruien in de op zeilen geïnspireerde collectie.

Ook in de formele en zakelijke kleding blijft het silhouet wijd, hoewel Digel de volumes iets terugbrengt. Dit gebeurt om de doelgroep van het Duitse bedrijf tegemoet te komen, legt Philippe Celeny uit. De managing director voor Frankrijk is verheugd over de goede bezoekersaantallen op de eerste twee beursdagen. Het team van Digel had vooraf al bijna 650 afspraken gemaakt.

Looks van Digel (links) en Mustang voor SS27 Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

De doelgroep is een thema waar ook het Franse merk American Vintage mee worstelt. De op vintage geïnspireerde looks zijn soms ‘te oversized’ voor hun retailpartners en potentiële klanten, meldt Markus Dambacher. Hij is verantwoordelijk voor de wholesale van de herenmode in Duitsland – de op een na grootste markt na Frankrijk – met een showroom in Düsseldorf. Herenmode maakt bij het merk echter slechts 20 procent van het volume uit.

Zelfs Olymp breidt voor de komende orderperiode het assortiment uit met broeken, die tot nu toe alleen via directe verkoop verkrijgbaar waren. Nieuw is ook het klassieke ‘Cover Shirt’, dat de Duitse overhemden-specialist heeft opgenomen na de overname van directe concurrent Eterna. Eterna zelf was dit keer niet op de beurs aanwezig, omdat het merk momenteel een nieuwe koers vaart.

Bij de stand van Olymp is het op de openingsdag al druk en ook op de tweede dag blijft de aanloop groot. Om zijn partners in de komende orderperiode tegemoet te komen, biedt het bedrijf hen een nieuw distributiesysteem aan, aldus Dennis Hierl, hoofd verkoop West-Europa. Dit systeem omvat vier modules in twee formaten – tien en 20 producten – die thematisch zijn ingedeeld in categorieën als zakelijk of vrije tijd en met een speciaal artikel voor nieuwe impulsen moeten zorgen.

Ingetogen collecties focussen op textuur en details

Wat materialen betreft, blijft linnen een belangrijk onderdeel voor de zomer, wat wordt bevestigd door Digel – bijvoorbeeld met een pak met bermuda –, Olymp en Anerkjendt. Het Deense merk blijft groeien en boekt een gemiddelde jaarlijkse groei van 35 tot 40 procent, aldus brand manager Jesper Møller Christiansen. Vooral op de Franse markt is het merk momenteel sterk vertegenwoordigd. Als voordeel om zich te onderscheiden van andere Scandinavische merken, noemt hij de aanwezigheid van veel kleur in de collectie. Te zien zijn een krachtig geel, diverse blauwtinten en ook een roestrode kleur.

Rood domineerde als helder kleuraccent in verder sobere collecties Credits: Ole Spöter voor FashionUnited

Hoewel het kleurenpalet van de SS27-collecties met dominante aardetinten vrij ingetogen is, duiken verschillende roodtinten steeds weer op als kleuraccent. Het Deense streetwearmerk Woodbird gebruikt zalmroze, de Duitse kledingmerken Seidensticker en Dressler bordeauxrood, het Italiaanse casualwearmerk Paul & Shark een roestrode kleur en Mackintosh een felrood. De in Schotland opgerichte jassenspecialist integreert ook een zachtgroene tint in zijn collectie, terwijl het Italiaanse luxemerk Stefano Ricci een jas in heldergroen en Premiata een olijfgroen workwear-gilet presenteert.

Cargo-gilets op de Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Het Italiaanse merk is niet de enige met zo'n cargo-gilet. Ook Prohibited en het Amerikaanse merk Woolrich bieden een casual variant voor de volgende visuitstap. Passend hierbij tonen op work- en outerwear gerichte merken als Refrigiwear, Universal Overall en Dickies hun vaak kleurrijke interpretatie van het klassieke camouflagepatroon.

Meerdere merken bieden een oplossing voor de hydratatie bij de hete temperaturen van boven de 30 graden Celsius in Toscane. Denk aan de speciale flessentassen van het Koreaanse streetwearmerk Ajobyajo en het New Yorkse outerwearmerk Refrigiwear. Of het picknick-gilet met ruimte voor wijn, stokbrood en glazen van de Amsterdamse ondergoed- en vrijetijdsspecialist Pockies.

Fles-accessoires waren populaire lifestyle-items op de beurs Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Op het gebied van accessoires zijn grote weekend- en shoppingtassen dit seizoen onmisbaar in de herenmode. Deze zijn onder andere te zien bij jeans-expert Guess, Woolrich en Bugatti. Het Duitse kledingmerk integreert ze in een samenwerking met een beachresort in het Italiaanse Forte dei Marmi. Daar werd op woensdagavond de collectie gevierd, naast de aanwezigheid op de beurs.

Onderdeel van de Bugatti-collectie is ook een casual overhemd met een bruin-beige ruitpatroon en bloemenborduurwerk. Over het algemeen lijken vrijetijdshemden en poloshirts voor SS27 bij de herenmodemerken een bepaalde textuur te moeten hebben. Het Deense merk Gabba toont een luchtig, grof breisel – eveneens met een bloemenpatroon. Het streetwearmerk uit Kopenhagen presenteert een haakpatroon met kleurrijke vierkanten en Paul & Shark kiest voor een noppensteek.

Casual overhemden met textuur bij Gabba, Bugatti en Les Deux Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Gastontwerpers en speciale projecten trekken de aandacht

Modieuze accenten worden vooral gezet door het door beursorganisator Pitti Immagine samengestelde programma van modeshows en speciale projecten. Het collaboratieve merk van de internationale moderetailer Dover Street Market, die experimentele, hedendaagse merken als Rick Owens, Junya Watanabe en Comme des Garçons (CDG) voert, presenteert zijn eerste samenwerking met Kei Ninomiya. De ontwerper uit het CDG-universum laat zich inspireren door verschillende punktijdperken. Tegelijkertijd stelt gastontwerpster Simone Rocha met een combinatie van tailoring, work- en outerwear de hedendaagse mannelijkheid ter discussie. Daarnaast zorgt ook het Koreaanse label JiyongKim voor enthousiasme. Met een tentoonstelling op het beursterrein zet het de natuurlijke kleuring door zonlicht in de schijnwerpers.

Backstage bij DSM Kei Ninomiya SS27 Credits: Astra Marina Cabras

De Britse ontwerper William Palmer, die zijn gelijknamige label vorig jaar oprichtte na zijn afstuderen aan de Londense modeacademie Central Saint Martins, toont als winnaar van de I:C Pitti Immagine Award 2026 eveneens zijn huidige collectie in Florence. De beursstand is opgezet als een Londense bushalte, waar de mannequins “wachten”. Palmer richt zich in zijn collectie op verschillende Britse archetypen, zoals de zakenman, en interpreteert deze met een eigentijdse benadering met volumineuze silhouetten en speelse details.

William Palmer SS27 Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Ondanks dalende bezoekersaantallen: nieuwe beursdirecteur trekt positieve conclusie

De huidige editie van Pitti Uomo heeft volgens de eerste schattingen op alle vier de dagen 11.000 inkopers verwelkomd. Dat is drie procent minder dan een jaar geleden, meldt de beursorganisator op donderdag. In totaal waren er meer dan 15.000 bezoekers uit meer dan 90 landen aanwezig, waaronder Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Japan, Frankrijk en China.

De nieuwe CEO van Pitti, Ivano Cauli, die zijn eerste herenmodebeurs in deze functie meemaakt, noteert op de voorlaatste beursdag een sterke groei uit Duitsland, de Verenigde Staten, Hongkong en Canada. Tegelijkertijd zwakken enkele traditionele Europese markten en verre landen als Australië af, vermoedelijk door gestegen reiskosten. Een definitieve balans wil hij na sluiting van de beurs op vrijdag opmaken. Maar hij is nu al vol vertrouwen.

Pitti Uomo 110 Credits: AKAstudio-collective

“Het gaat niet alleen om cijfers, want de sfeer is deze dagen vanaf het begin echt positief”, vervolgt Cauli. “De grootste verdienste gaat naar de meer dan 740 exposanten die in de beurs hebben geloofd en geïnvesteerd. Hun collecties tonen hoogstaand vakmanschap en staan altijd open voor experimenten, waarbij een eigentijds gevoel wordt gecombineerd met functionele elementen in de verschillende stijlen van de herenmode.”